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65% родителей в Украине против дистанционного образования, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

65% родителей в Украине против дистанционного образования, - опрос Фонда

Абсолютное большинство родителей в Украине (65%) против дистанционного образования.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, информирует Цензор.НЕТ.

Несмотря на то, что 50% семей, чьи дети или внуки ходят в школу, согласились с тем, что введение дистанционного образования в той или иной степени способствовало защите их семьи от потенциального заражения коронавирусной инфекцией, 56% отметили, что проблем от внедрения дистанционной формы обучения было больше чем пользы.

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При этом, в поселках городского типа и городах с населением более 500 тыс. человек поддержка дистанционного образования оказалась выше, чем в других типах населенных пунктов. В то же время, самое больщое сопротивление дистанционной форме образования (72%) наблюдается среди жителей сел.

Больше всего с проблемами при дистанционном образовании столкнулись жители Донецкой и Луганской областей (79%), восточных (60%) и южных (59%) областей страны, меньше всего - жители центральной Украины (50%).

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65% родителей в Украине против дистанционного образования, - опрос Фонда Демократические инициативы 01

исследование (567) образование (2271) опрос (2853) школа (3020) дистанционное обучение (115)


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Топ комментарии
+3
Просто не хотят за $4000 выкладываться по полной. Ждут, когда повысят до $40000.
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19.07.2021 16:13 Ответить
+3
Дарма "деньгу не получал" і нижче плінтуса до рівня підлоги маккартні не опускався, терпіти не можу коміків, які надсміхаються над власним народом і на відміну від всіх заздрісних тупаків ніколи не вірив в чудо, тим паче від артиста. Але, як людини, яка знає цю сторону буття, скажу вам відверто, що дистанційне навчання потребує значно більше часу і ресурсів, ніж очне. Інша справа, що діти не хочуть виконувати те, що їм пропонується і віддають перевагу веселощам і розвагам. Так то залежить від спадковості. Який тато, такий і син. А відносно майбутніх перспектіи, то в нас попереду третя хвиля, яка точно захопить дітей учнівського віку. І не приведи господи почнуть мерти діти, як під час попередніх хвиль помирали вчителі. А якщо комусь наша нікчемна зарплата очі коле, то подивись статистику, скільки вчителів померло. Хоча чого можна чекати від всіх цих иванів иванів?
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19.07.2021 16:17 Ответить
+2
так тож не образование и учителя даром деньгу получали
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19.07.2021 15:43 Ответить
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так тож не образование и учителя даром деньгу получали
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19.07.2021 15:43 Ответить
В универе можно тоже 5 лет на галерке просидеть и получить диплом
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19.07.2021 15:44 Ответить
заметь разницу в звучании "галерка", "сачек" и "дистанционное образование!!!
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19.07.2021 16:07 Ответить
на галерке очень хорошая дистанция от преподавателя, самая большая в аудитории, а значит и образование дистанционное
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19.07.2021 16:09 Ответить
Вихованням дітей мають займатись батьки.
А виховувати громадян має держава, зокрема у школах.
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19.07.2021 15:48 Ответить
чому може навчити вчитель, людина з вищою освітою між іншим, яккий повівся на 4000$ і проголосував за зедебіла.
А вот на фото ниже равенство голосов как раз очень даже таки справедливое, ведь профессор не далеко ушел от гопаря проголосовамши за клована:
65% родителей в Украине против дистанционного образования, - опрос Фонда "Демократические инициативы" - Цензор.НЕТ 7985
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19.07.2021 15:52 Ответить
Абсолютное большинство родителей в Украине (65%)...
Зебилы атакуют...
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19.07.2021 15:58 Ответить
65% родителей в Украине хотят сбагрить своих детей. Только и всего.
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19.07.2021 15:59 Ответить
их и преподы хотят збагрить, поверь...))))...если процентов 10% от положенных часов проводят, то это хорошо...
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19.07.2021 16:09 Ответить
Просто не хотят за $4000 выкладываться по полной. Ждут, когда повысят до $40000.
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19.07.2021 16:13 Ответить
та нормальные у них сейчас зарплаты...
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19.07.2021 16:15 Ответить
Вот и спрашивается, кому и нахрена эти дети нужны?

Нарожают черте чего, а потом все должны думать, что с этим делать. 😁
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19.07.2021 16:20 Ответить
А кто тебя нарожал, такого морального урода ?
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19.07.2021 16:32 Ответить
Дарма "деньгу не получал" і нижче плінтуса до рівня підлоги маккартні не опускався, терпіти не можу коміків, які надсміхаються над власним народом і на відміну від всіх заздрісних тупаків ніколи не вірив в чудо, тим паче від артиста. Але, як людини, яка знає цю сторону буття, скажу вам відверто, що дистанційне навчання потребує значно більше часу і ресурсів, ніж очне. Інша справа, що діти не хочуть виконувати те, що їм пропонується і віддають перевагу веселощам і розвагам. Так то залежить від спадковості. Який тато, такий і син. А відносно майбутніх перспектіи, то в нас попереду третя хвиля, яка точно захопить дітей учнівського віку. І не приведи господи почнуть мерти діти, як під час попередніх хвиль помирали вчителі. А якщо комусь наша нікчемна зарплата очі коле, то подивись статистику, скільки вчителів померло. Хоча чого можна чекати від всіх цих иванів иванів?
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19.07.2021 16:17 Ответить
Если представить что все дети будут учиться дома, то при всех минусах есть один плюс, они не будут контактировать с дебильными учителями и заучами, которые есть в каждой школе. Можно оставить часть педагогов, за которых проголосуют родители после ряда уроков, и повыгонять совковых куриц.
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19.07.2021 16:36 Ответить
 
 