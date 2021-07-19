65% родителей в Украине против дистанционного образования, - опрос Фонда "Демократические инициативы"
Абсолютное большинство родителей в Украине (65%) против дистанционного образования.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, информирует Цензор.НЕТ.
Несмотря на то, что 50% семей, чьи дети или внуки ходят в школу, согласились с тем, что введение дистанционного образования в той или иной степени способствовало защите их семьи от потенциального заражения коронавирусной инфекцией, 56% отметили, что проблем от внедрения дистанционной формы обучения было больше чем пользы.
При этом, в поселках городского типа и городах с населением более 500 тыс. человек поддержка дистанционного образования оказалась выше, чем в других типах населенных пунктов. В то же время, самое больщое сопротивление дистанционной форме образования (72%) наблюдается среди жителей сел.
Больше всего с проблемами при дистанционном образовании столкнулись жители Донецкой и Луганской областей (79%), восточных (60%) и южных (59%) областей страны, меньше всего - жители центральной Украины (50%).
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А виховувати громадян має держава, зокрема у школах.
А вот на фото ниже равенство голосов как раз очень даже таки справедливое, ведь профессор не далеко ушел от гопаря проголосовамши за клована:
Зебилы атакуют...
Нарожают черте чего, а потом все должны думать, что с этим делать. 😁