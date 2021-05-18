70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения, - Минобразования
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По данным опроса Государственной службы качества образования, в оценках учеников качества организации дистанционного обучения наблюдается уверенная положительная динамика. Об этом сообщил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
"МОН осуществляет постоянный мониторинг качества дистанционного образования. Результаты, которые мы получили сегодня, значительно отличаются от тех, что были в марте-апреле прошлого года", - отметил министр.
В частности, 70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 15%.
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Более 70% соискателей образования в учреждениях профессионального передвысшего и высшего образования считают уровень организации образовательного процесса во II семестре 2020/2021 учебного года "значительно лучшим".
65% респондентов положительно оценили организацию образовательного процесса, качество предоставления образовательных услуг учреждениями, а также результаты обучения.
"Для нас важно, что эффективность дистанционного обучения с каждым мониторингом получает все высшие положительные показатели. Мы продолжаем совершенствовать инструменты дистанционного образования и стремимся максимального удовлетворения потребностей и педагогов, и соискателей", - подчеркнул Сергей Шкарлет.
Министр также выразил благодарность учителям, родителям и ученикам за то, что все вызовы пандемии преодолеваются совместно и с высокими результатами эффективности.
Напомним, в госбюджете на 2021 предусмотрено дополнительное финансирование в размере один миллиард гривен на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования. 21 апреля 2021 Правительство утвердило Порядок и условия, определяющие механизм предоставления этих средств и их распределение между местными бюджетами.
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Об этом сообщает CNBC.
В минувшую среду, 11 мая, Консультативный комитет по практике иммунизации одобрил использование вакцины компании Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет, что приблизило Соединенные Штаты к достижению цели президента Джо Байдена - к 4 июля 70% американцев должны получить хотя бы одну дозу вакцины.
"Менее чем за неделю мы вакцинировали более 600 тысяч подростков в возрасте от 12 до 15 лет, а всего на сегодняшний день вакцинацию прошли более 4,1 миллиона подростков в возрасте от 12 до 17 лет", - заявила глава Центра по контролю заболеваниями Рошель Валенски.