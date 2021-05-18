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70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения, - Минобразования

Новости Цензор.НЕТ Общество

70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения, - Минобразования

По данным опроса Государственной службы качества образования, в оценках учеников качества организации дистанционного обучения наблюдается уверенная положительная динамика. Об этом сообщил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"МОН осуществляет постоянный мониторинг качества дистанционного образования. Результаты, которые мы получили сегодня, значительно отличаются от тех, что были в марте-апреле прошлого года", - отметил министр.

В частности, 70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 15%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Уже сделано гораздо лучше и оно классно работает": Образовательный омбудсмен Горбачев о том, как изменилось дистанционное обучение за время пандемии

Более 70% соискателей образования в учреждениях профессионального передвысшего и высшего образования считают уровень организации образовательного процесса во II семестре 2020/2021 учебного года "значительно лучшим".

65% респондентов положительно оценили организацию образовательного процесса, качество предоставления образовательных услуг учреждениями, а также результаты обучения.

"Для нас важно, что эффективность дистанционного обучения с каждым мониторингом получает все высшие положительные показатели. Мы продолжаем совершенствовать инструменты дистанционного образования и стремимся максимального удовлетворения потребностей и педагогов, и соискателей", - подчеркнул Сергей Шкарлет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В украинские школы закупили более 400 тыс. ноутбуков для дистанционного обучения за почти 1 млрд грн, - Минобразования

Министр также выразил благодарность учителям, родителям и ученикам за то, что все вызовы пандемии преодолеваются совместно и с высокими результатами эффективности.

Напомним, в госбюджете на 2021 предусмотрено дополнительное финансирование в размере один миллиард гривен на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования. 21 апреля 2021 Правительство утвердило Порядок и условия, определяющие механизм предоставления этих средств и их распределение между местными бюджетами.

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Охотно верю, как и в то, что Земля плоская или круглая 70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения, - Минобразования - Цензор.НЕТ 4122
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18.05.2021 14:52 Ответить
Ну да...из 30 детей в классе реально учатся всего 7-8 человек, остальные "присутствуют" ...Это и есть 25%, других *73%* всё устраивает, что и не удивительно, особенно если еще можно не ходить в школу физически... 😆
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18.05.2021 14:56 Ответить
"70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения."
ну ещё бы! Шоп не быть этим довольным нужно родиться дауном... 70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7661
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18.05.2021 14:57 Ответить
Только я смотрел на сиськи? 70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения, - Минобразования - Цензор.НЕТ 3997
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18.05.2021 15:22 Ответить
Значит все плохо.Большинство детей мечтают увидеть руины своей школы
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18.05.2021 15:51 Ответить
Спасибо. Тупеют.
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18.05.2021 16:14 Ответить
Опрос проводился среди клиентов "Оптима"?
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18.05.2021 19:18 Ответить
В Соединенных Штатах менее чем за неделю вакцинировали более 600 тысяч детей. Первую прививку от коронавируса получили дети в возрасте от 12 до 15 лет.
Об этом сообщает CNBC.
В минувшую среду, 11 мая, Консультативный комитет по практике иммунизации одобрил использование вакцины компании Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет, что приблизило Соединенные Штаты к достижению цели президента Джо Байдена - к 4 июля 70% американцев должны получить хотя бы одну дозу вакцины.
"Менее чем за неделю мы вакцинировали более 600 тысяч подростков в возрасте от 12 до 15 лет, а всего на сегодняшний день вакцинацию прошли более 4,1 миллиона подростков в возрасте от 12 до 17 лет", - заявила глава Центра по контролю заболеваниями Рошель Валенски.
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18.05.2021 22:06 Ответить
 
 