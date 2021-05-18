70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения, - Минобразования

По данным опроса Государственной службы качества образования, в оценках учеников качества организации дистанционного обучения наблюдается уверенная положительная динамика. Об этом сообщил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"МОН осуществляет постоянный мониторинг качества дистанционного образования. Результаты, которые мы получили сегодня, значительно отличаются от тех, что были в марте-апреле прошлого года", - отметил министр.

В частности, 70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 15%.

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Более 70% соискателей образования в учреждениях профессионального передвысшего и высшего образования считают уровень организации образовательного процесса во II семестре 2020/2021 учебного года "значительно лучшим".

65% респондентов положительно оценили организацию образовательного процесса, качество предоставления образовательных услуг учреждениями, а также результаты обучения.

"Для нас важно, что эффективность дистанционного обучения с каждым мониторингом получает все высшие положительные показатели. Мы продолжаем совершенствовать инструменты дистанционного образования и стремимся максимального удовлетворения потребностей и педагогов, и соискателей", - подчеркнул Сергей Шкарлет.

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Министр также выразил благодарность учителям, родителям и ученикам за то, что все вызовы пандемии преодолеваются совместно и с высокими результатами эффективности.

Напомним, в госбюджете на 2021 предусмотрено дополнительное финансирование в размере один миллиард гривен на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования. 21 апреля 2021 Правительство утвердило Порядок и условия, определяющие механизм предоставления этих средств и их распределение между местными бюджетами.

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