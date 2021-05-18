70% учнів задоволені організацією дистанційного навчання, - Міносвіти
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За даними опитування Державної служби якості освіти, в оцінках учнів якості організації дистанційного навчання спостерігається впевнена позитивна динаміка. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.
"МОН здійснює постійний моніторинг якості дистанційної освіти. Результати, які ми отримали сьогодні, значно відрізняються від тих, що були в березні-квітні минулого року", – зазначив Міністр.
Зокрема, 70% учнів задоволені організацією дистанційного навчання. Порівняно з минулим роком цей показник зріс на 15%.
Понад 70% здобувачів освіти в закладах фахової передвищої та вищої освіти вважають рівень організації освітнього процесу в ІІ семестрі 2020/2021 навчального року "значно кращим".
65% респондентів позитивно оцінили організацію освітнього процесу, якість надання освітніх послуг закладами, а також результати навчання.
"Для нас важливо, що ефективність дистанційного навчання з кожним моніторингом отримує дедалі вищі позитивні показники. Ми продовжуємо вдосконалювати інструменти дистанційної освіти й прагнемо максимального задоволення потреб і педагогів, і здобувачів", – підкреслив Сергій Шкарлет.
Міністр також висловив вдячність учителям, батькам та учням за те, що всі виклики пандемії долаються спільно та з високими результатами ефективності.
Нагадаємо, у Держбюджеті на 2021 рік передбачено додаткове фінансування у розмірі один мільярд гривень на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. 21 квітня 2021 року Уряд затвердив Порядок та умови, що визначають механізм надання цих коштів та їх розподіл між місцевими бюджетами.
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Об этом сообщает CNBC.
В минувшую среду, 11 мая, Консультативный комитет по практике иммунизации одобрил использование вакцины компании Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет, что приблизило Соединенные Штаты к достижению цели президента Джо Байдена - к 4 июля 70% американцев должны получить хотя бы одну дозу вакцины.
"Менее чем за неделю мы вакцинировали более 600 тысяч подростков в возрасте от 12 до 15 лет, а всего на сегодняшний день вакцинацию прошли более 4,1 миллиона подростков в возрасте от 12 до 17 лет", - заявила глава Центра по контролю заболеваниями Рошель Валенски.