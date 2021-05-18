70% учнів задоволені організацією дистанційного навчання, - Міносвіти

За даними опитування Державної служби якості освіти, в оцінках учнів якості організації дистанційного навчання спостерігається впевнена позитивна динаміка. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

"МОН здійснює постійний моніторинг якості дистанційної освіти. Результати, які ми отримали сьогодні, значно відрізняються від тих, що були в березні-квітні минулого року", – зазначив Міністр.

Зокрема, 70% учнів задоволені організацією дистанційного навчання. Порівняно з минулим роком цей показник зріс на 15%.

Понад 70% здобувачів освіти в закладах фахової передвищої та вищої освіти вважають рівень організації освітнього процесу в ІІ семестрі 2020/2021 навчального року "значно кращим".

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65% респондентів позитивно оцінили організацію освітнього процесу, якість надання освітніх послуг закладами, а також результати навчання.

"Для нас важливо, що ефективність дистанційного навчання з кожним моніторингом отримує дедалі вищі позитивні показники. Ми продовжуємо вдосконалювати інструменти дистанційної освіти й прагнемо максимального задоволення потреб і педагогів, і здобувачів", – підкреслив Сергій Шкарлет.

Міністр також висловив вдячність учителям, батькам та учням за те, що всі виклики пандемії долаються спільно та з високими результатами ефективності.

Нагадаємо, у Держбюджеті на 2021 рік передбачено додаткове фінансування у розмірі один мільярд гривень на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. 21 квітня 2021 року Уряд затвердив Порядок та умови, що визначають механізм надання цих коштів та їх розподіл між місцевими бюджетами.