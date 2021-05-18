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70% учнів задоволені організацією дистанційного навчання, - Міносвіти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

70% учнів задоволені організацією дистанційного навчання, - Міносвіти

За даними опитування Державної служби якості освіти, в оцінках учнів якості організації дистанційного навчання спостерігається впевнена позитивна динаміка. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

"МОН здійснює постійний моніторинг якості дистанційної освіти. Результати, які ми отримали сьогодні, значно відрізняються від тих, що були в березні-квітні минулого року", – зазначив Міністр.

Зокрема, 70% учнів задоволені організацією дистанційного навчання. Порівняно з минулим роком цей показник зріс на 15%.

Понад 70% здобувачів освіти в закладах фахової передвищої та вищої освіти вважають рівень організації освітнього процесу в ІІ семестрі 2020/2021 навчального року "значно кращим".

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65% респондентів позитивно оцінили організацію освітнього процесу, якість надання освітніх послуг закладами, а також результати навчання.

"Для нас важливо, що ефективність дистанційного навчання з кожним моніторингом отримує дедалі вищі позитивні показники. Ми продовжуємо вдосконалювати інструменти дистанційної освіти й прагнемо максимального задоволення потреб і педагогів, і здобувачів", – підкреслив Сергій Шкарлет.

Міністр також висловив вдячність учителям, батькам та учням за те, що всі виклики пандемії долаються спільно та з високими результатами ефективності.

Нагадаємо, у Держбюджеті на 2021 рік передбачено додаткове фінансування у розмірі один мільярд гривень на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. 21 квітня 2021 року Уряд затвердив Порядок та умови, що визначають механізм надання цих коштів та їх розподіл між місцевими бюджетами.

Автор: Анастасія Потіха
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Охотно верю, как и в то, что Земля плоская или круглая 70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения, - Минобразования - Цензор.НЕТ 4122
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18.05.2021 14:52 Відповісти
Ну да...из 30 детей в классе реально учатся всего 7-8 человек, остальные "присутствуют" ...Это и есть 25%, других *73%* всё устраивает, что и не удивительно, особенно если еще можно не ходить в школу физически... 😆
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18.05.2021 14:56 Відповісти
"70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения."
ну ещё бы! Шоп не быть этим довольным нужно родиться дауном... 70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7661
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18.05.2021 14:57 Відповісти
Только я смотрел на сиськи? 70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения, - Минобразования - Цензор.НЕТ 3997
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18.05.2021 15:22 Відповісти
Значит все плохо.Большинство детей мечтают увидеть руины своей школы
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18.05.2021 15:51 Відповісти
Спасибо. Тупеют.
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18.05.2021 16:14 Відповісти
Опрос проводился среди клиентов "Оптима"?
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18.05.2021 19:18 Відповісти
В Соединенных Штатах менее чем за неделю вакцинировали более 600 тысяч детей. Первую прививку от коронавируса получили дети в возрасте от 12 до 15 лет.
Об этом сообщает CNBC.
В минувшую среду, 11 мая, Консультативный комитет по практике иммунизации одобрил использование вакцины компании Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет, что приблизило Соединенные Штаты к достижению цели президента Джо Байдена - к 4 июля 70% американцев должны получить хотя бы одну дозу вакцины.
"Менее чем за неделю мы вакцинировали более 600 тысяч подростков в возрасте от 12 до 15 лет, а всего на сегодняшний день вакцинацию прошли более 4,1 миллиона подростков в возрасте от 12 до 17 лет", - заявила глава Центра по контролю заболеваниями Рошель Валенски.
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18.05.2021 22:06 Відповісти
 
 