Центры вакцинации откроют в каждом райцентре Украины, - Ляшко
Центры вакцинации от COVІD-19 откроют в каждом районном центре страны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга.
"Поручено открыть вакцинальные центры в каждом районном центре", - отметил глава Минздрава.
По его словам, в настоящее время в инфраструктуру кампании вакцинации от COVІD-19 включены 3127 кабинетов вакцинации, 200 вакцинальный центров, работают 800 мобильных вакцинальный бригад.
"Мы должны готовиться к потенциальному росту заболеваемости, который может быть вызван штаммом "Дельта"", - сказал он.
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