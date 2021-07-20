Центры вакцинации откроют в каждом райцентре Украины, - Ляшко

Центры вакцинации от COVІD-19 откроют в каждом районном центре страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга.

"Поручено открыть вакцинальные центры в каждом районном центре", - отметил глава Минздрава.

По его словам, в настоящее время в инфраструктуру кампании вакцинации от COVІD-19 включены 3127 кабинетов вакцинации, 200 вакцинальный центров, работают 800 мобильных вакцинальный бригад.

"Мы должны готовиться к потенциальному росту заболеваемости, который может быть вызван штаммом "Дельта"", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С завтрашнего дня стартует 5-й этап вакцинации от коронавируса. Получить прививку смогут все желающие, - Ляшко