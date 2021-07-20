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Новости Борьба с коронавирусом
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Центры вакцинации откроют в каждом райцентре Украины, - Ляшко

Центры вакцинации откроют в каждом райцентре Украины, - Ляшко

Центры вакцинации от COVІD-19 откроют в каждом районном центре страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга.

"Поручено открыть вакцинальные центры в каждом районном центре", - отметил глава Минздрава.

По его словам, в настоящее время в инфраструктуру кампании вакцинации от COVІD-19 включены 3127 кабинетов вакцинации, 200 вакцинальный центров, работают 800 мобильных вакцинальный бригад.

"Мы должны готовиться к потенциальному росту заболеваемости, который может быть вызван штаммом "Дельта"", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С завтрашнего дня стартует 5-й этап вакцинации от коронавируса. Получить прививку смогут все желающие, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+1
в 2045 році ?
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20.07.2021 09:57 Ответить
+1
Как раз сложно. Вакцину не украдёшь и откаты с нее меньше, чем с асфальта.
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20.07.2021 11:05 Ответить
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в 2045 році ?
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20.07.2021 09:57 Ответить
Уже сейчас в центрах многих городов организованы пункты вакцинации. Это не сложно.
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20.07.2021 10:56 Ответить
так не складно було і вакцину купити замість асфальту ... але там де немає відкатів займатись не цікаво !
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20.07.2021 11:01 Ответить
Как раз сложно. Вакцину не украдёшь и откаты с нее меньше, чем с асфальта.
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20.07.2021 11:05 Ответить
ось і я про це ! ці пункти владі не потрібні , їх вакцинують хоч в кабінеті , хоч в сауні ...
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20.07.2021 11:10 Ответить
Шо вы несёте? Вакцинируют всех желающих Файзером прямо в центре города в торговом центре: https://www.facebook.com/hollywoodmall/posts/4650992018264110
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20.07.2021 11:37 Ответить
Україна це не тільки Київ ! від'їдь 200 км і спробуй вколотись
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20.07.2021 11:43 Ответить
Другими словами, ты ссылку не открывал Там НЕ Киев
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20.07.2021 11:47 Ответить
щось не чути ні в Лисичанську ні в Сєвєродонецьку..Вакцинують ..да .....але взнавали все ..де як і коли..як завжди..через знайомих....Бо ні по радіо ні по телебаченню або на міський сайтах ні хто ні кого не зазивав на вакцинацію
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20.07.2021 11:01 Ответить
Вот шо ты врёшь?
Центри вакцинації відкриють у кожному райцентрі України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 394
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20.07.2021 11:41 Ответить
а всі чомусь вакцинуються в 3й поліклініці на Сметаніна !!! Ні одного банера не бачив по місту. з цією адресою на номерами телефонів по яких можна записатись на вакцинацію..Хто про це знає..медпрацівники?
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20.07.2021 19:52 Ответить
Полсекунды потратил, чтоб найти этот адрес в гугле
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20.07.2021 19:56 Ответить
Для нас это не проблемма..а вот старикам которые и слова такого незают как гугл и привыкли читать обьявления на остановках..тяжеловато придется ..с гуглом )))
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20.07.2021 20:10 Ответить
А у стариков есть дети и внуки. В крайнем случае, семейный врач - на вакцинацию можно записаться у него.
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20.07.2021 20:11 Ответить
 
 