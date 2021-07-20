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Новини Боротьба з коронавірусом
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Центри вакцинації відкриють у кожному райцентрі України, - Ляшко

Центри вакцинації відкриють у кожному райцентрі України, - Ляшко

Центри вакцинації від COVІD-19 відкриють у кожному районному центрі країни.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході брифінгу.

"Доручено відкрити вакцинальні центри в кожному районному центрі", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, зараз в інфраструктуру кампанії вакцинації від COVІD-19 включені 3127 кабінетів вакцинації, 200 вакцинальних центрів, працюють 800 мобільних вакцинальних бригад.

Також дивіться: Відзавтра стартує 5-й етап вакцинації проти коронавірусу. Отримати щеплення зможуть всі охочі, - Ляшко. ВIДЕО

"Ми повинні готуватися до потенційного зростання захворюваності, яке може бути викликане штамом "Дельта"", - сказав він.

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+1
в 2045 році ?
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20.07.2021 09:57 Відповісти
+1
Как раз сложно. Вакцину не украдёшь и откаты с нее меньше, чем с асфальта.
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20.07.2021 11:05 Відповісти
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в 2045 році ?
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20.07.2021 09:57 Відповісти
Уже сейчас в центрах многих городов организованы пункты вакцинации. Это не сложно.
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20.07.2021 10:56 Відповісти
так не складно було і вакцину купити замість асфальту ... але там де немає відкатів займатись не цікаво !
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20.07.2021 11:01 Відповісти
Как раз сложно. Вакцину не украдёшь и откаты с нее меньше, чем с асфальта.
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20.07.2021 11:05 Відповісти
ось і я про це ! ці пункти владі не потрібні , їх вакцинують хоч в кабінеті , хоч в сауні ...
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20.07.2021 11:10 Відповісти
Шо вы несёте? Вакцинируют всех желающих Файзером прямо в центре города в торговом центре: https://www.facebook.com/hollywoodmall/posts/4650992018264110
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20.07.2021 11:37 Відповісти
Україна це не тільки Київ ! від'їдь 200 км і спробуй вколотись
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20.07.2021 11:43 Відповісти
Другими словами, ты ссылку не открывал Там НЕ Киев
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20.07.2021 11:47 Відповісти
щось не чути ні в Лисичанську ні в Сєвєродонецьку..Вакцинують ..да .....але взнавали все ..де як і коли..як завжди..через знайомих....Бо ні по радіо ні по телебаченню або на міський сайтах ні хто ні кого не зазивав на вакцинацію
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20.07.2021 11:01 Відповісти
Вот шо ты врёшь?
Центри вакцинації відкриють у кожному райцентрі України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 394
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20.07.2021 11:41 Відповісти
а всі чомусь вакцинуються в 3й поліклініці на Сметаніна !!! Ні одного банера не бачив по місту. з цією адресою на номерами телефонів по яких можна записатись на вакцинацію..Хто про це знає..медпрацівники?
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20.07.2021 19:52 Відповісти
Полсекунды потратил, чтоб найти этот адрес в гугле
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20.07.2021 19:56 Відповісти
Для нас это не проблемма..а вот старикам которые и слова такого незают как гугл и привыкли читать обьявления на остановках..тяжеловато придется ..с гуглом )))
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20.07.2021 20:10 Відповісти
А у стариков есть дети и внуки. В крайнем случае, семейный врач - на вакцинацию можно записаться у него.
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20.07.2021 20:11 Відповісти
 
 