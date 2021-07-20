Центри вакцинації відкриють у кожному райцентрі України, - Ляшко
Центри вакцинації від COVІD-19 відкриють у кожному районному центрі країни.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході брифінгу.
"Доручено відкрити вакцинальні центри в кожному районному центрі", - зазначив глава МОЗ.
За його словами, зараз в інфраструктуру кампанії вакцинації від COVІD-19 включені 3127 кабінетів вакцинації, 200 вакцинальних центрів, працюють 800 мобільних вакцинальних бригад.
"Ми повинні готуватися до потенційного зростання захворюваності, яке може бути викликане штамом "Дельта"", - сказав він.
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