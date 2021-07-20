Рада разблокировала подписание закона о перезапуске ВККС
Верховная Рада отказалась отменить своё решение по принятию закона, касающегося работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).
Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности за проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о повторном принятии в целом с учетом предложений Президента Украины Закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины на внеочередном заседании ВР проголосовали 17 народных депутатов.
Автора постановления - нардепа "Батькивщины" Сергея Власенко в зале не было.
На заседании зарегистрировались всего 99 депутатов.
Отметим, что пока проект постановления об отмене принятия закона не был рассмотрен, подписание закона о перезапуске ВККС было заблокировано.
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