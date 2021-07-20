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Новости Судебная реформа
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Рада разблокировала подписание закона о перезапуске ВККС

Рада разблокировала подписание закона о перезапуске ВККС

Верховная Рада отказалась отменить своё решение по принятию закона, касающегося работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности за проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о повторном принятии в целом с учетом предложений Президента Украины Закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины на внеочередном заседании ВР проголосовали 17 народных депутатов.

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Автора постановления - нардепа "Батькивщины" Сергея Власенко в зале не было.

На заседании зарегистрировались всего 99 депутатов.

Отметим, что пока проект постановления об отмене принятия закона не был рассмотрен, подписание закона о перезапуске ВККС было заблокировано.

Автор: 

ВР (29284) судебная реформа (1802) внеочередное заседание (262) Высшая квалификационная комиссия судей Украины (14) ВККСУ (501)


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https://censor.net/ru/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru#:~:text=20.07.2021%C2%A002%3A19,%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C
Ну, да ладно...
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20.07.2021 14:59 Ответить
А що їм писати?
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20.07.2021 15:47 Ответить
щось порохоботи не кричать-зрада?
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20.07.2021 15:54 Ответить
если бы зеленое дерьмо европа не не прижала к стенке деньгами то провалили бы)))
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20.07.2021 18:48 Ответить
юлька с бойко в бешенстве, все кормушки закрываются)))
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20.07.2021 18:49 Ответить
 
 