Рада разблокировала подписание закона о перезапуске ВККС

Верховная Рада отказалась отменить своё решение по принятию закона, касающегося работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности за проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о повторном принятии в целом с учетом предложений Президента Украины Закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины на внеочередном заседании ВР проголосовали 17 народных депутатов.

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Автора постановления - нардепа "Батькивщины" Сергея Власенко в зале не было.

На заседании зарегистрировались всего 99 депутатов.

Отметим, что пока проект постановления об отмене принятия закона не был рассмотрен, подписание закона о перезапуске ВККС было заблокировано.