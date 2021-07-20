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Новини Судова реформа
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Рада розблокувала підписання закону про перезапуск ВККС

Рада розблокувала підписання закону про перезапуск ВККС

Верховна Рада відмовилася скасувати своє рішення щодо прийняття закону, що стосується роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС).

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема за проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України про повторне прийняття в цілому з урахуванням пропозицій Президента України Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на позачерговому засіданні ВР проголосували 17 народних депутатів.

Автора постанови - нардепа "Батьківщини" Сергія Власенка в залі не було.

На засіданні зареєструвалися всього 99 депутатів.

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Зазначимо, що поки проєкт постанови про скасування прийняття закону не був розглянутий, підписання закону про перезапуск ВККС було заблоковано.

Автор: 

ВР (15044) судова реформа (1459) позачергове засідання (223) ВККСУ (453)


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Ну, да ладно...
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20.07.2021 14:59 Відповісти
А що їм писати?
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20.07.2021 15:47 Відповісти
щось порохоботи не кричать-зрада?
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20.07.2021 15:54 Відповісти
если бы зеленое дерьмо европа не не прижала к стенке деньгами то провалили бы)))
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20.07.2021 18:48 Відповісти
юлька с бойко в бешенстве, все кормушки закрываются)))
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20.07.2021 18:49 Відповісти
 
 