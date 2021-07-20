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В ОП готовят программу экономического восстановления

В ОП готовят программу экономического восстановления

В Украине планируют создать и внедрить программу экономического восстановления, потому что сейчас кризисное время в экономике, вызванное пандемией COVID-19, уже позади.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила замглавы Офиса Преиздента Юлия Свириденко.

"Мы считаем, что на самом деле кризисное время позади. Понимаю, что все же недофинансированность, недоинвестированность экономики в прошлом году имеет отсроченный эффект, и мы можем получить падение в 2022, 2023 годах. Именно поэтому мы сейчас сосредоточены на том, чтобы написать и внедрить программу экономического восстановления, уже основываясь на опыте, который имели с эффективными государственными программами в предыдущие годы", - отметила она.

По словам Свириденко, будет продолжаться и развиваться программа орошения, ирригации, которая должна работать на всей территории Украины. По ее словам, программа может дать не менее рост ВВП на 1,2% и привлечь большое количество трудовых ресурсов.

Читайте: ОП ожидает в этом году роста ВВП Украины на 5,1%, - замглавы Свириденко

Автор: 

экономика (3884) Свириденко Юлия (137) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+10
После большой стройки требуется большое восстановление.
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20.07.2021 14:46 Ответить
+8
За два года полностью уничтожили экономику, а теперь им вздумалось что-то восстановить. Циничные твари!
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20.07.2021 14:56 Ответить
+6
Прикрыть воровство и провал реформ решили модными словами - орошение и ирригация ?
Интересно, а сам преЗедент, вот так с лёта, ответит, что такое ирригация ???
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20.07.2021 14:50 Ответить
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Серьезно, позади так и хочется сказать не пиз...
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20.07.2021 14:45 Ответить
После большой стройки требуется большое восстановление.
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20.07.2021 14:46 Ответить
"Етапи бальшово строітєльства:
1. Шуміха.
2. Нєразбєріха.
3. Поіск віновних.
4. Накзаніє нєвіновних.
5. Награждєніє нєпрічастних." (с)
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20.07.2021 15:03 Ответить
В ОП готовят программу экономического восстановления - Цензор.НЕТ 9723
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20.07.2021 14:47 Ответить
ой типа пожары взрывы будем восстанавливать АТОМНОЙ БИМБОЧКОЙ нее после Зеленского меня никто не сможет убедить что иудеи самый!!!!! вумный народец никто!!!!
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20.07.2021 14:52 Ответить
Щоб відновити акономіку до стану квітня 2019 року потрібні дві каденції Зеленського на посту презедента.))
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20.07.2021 14:48 Ответить
Боже сохрани нас от этого😱
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20.07.2021 15:46 Ответить
В ОП готовят программу экономического восстановления - Цензор.НЕТ 3186
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20.07.2021 14:48 Ответить
1. Чтобы вернуть заробитчан - нужно взять в заложники их семьи и приказать вернуться взад
2. Чтобы наполнить бюджет - нужно влезть в карман владельцев авто - это самая обеспеченная часть украинского населения быдла, например, вернув обязательный техосмотр мусорами
и больше штрафов за всё
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20.07.2021 14:49 Ответить
А ещё отобрать все паспорта, включая внутренние - не фиг шастать, всем работать!
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20.07.2021 15:48 Ответить
Сказочники зеленые...
Все ваши программы заточены только под украсть да так ..что бы внукам хватило.?.
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20.07.2021 14:50 Ответить
Прикрыть воровство и провал реформ решили модными словами - орошение и ирригация ?
Интересно, а сам преЗедент, вот так с лёта, ответит, что такое ирригация ???
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20.07.2021 14:50 Ответить
презЕдент похоже с трудом понимает ..что такое орошение..а вы тут об ирригации..😀
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20.07.2021 14:52 Ответить
что такое орошение он понимает отлично! каждый день орошает свой лохторат божьей росой.
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20.07.2021 14:53 Ответить
Зеленые ирригировали-ирригировали, да не выирригировали!
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20.07.2021 14:53 Ответить
приходится орошать))))...ну ссать в глаза (грубо но правда!)))))
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20.07.2021 14:55 Ответить
а может не надо?...
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20.07.2021 14:52 Ответить
Надо, Федя, надо!
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20.07.2021 14:54 Ответить
предыдущую хотя бы начните осуществлять
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20.07.2021 14:54 Ответить
уже основываясь на опыте, который имели с эффективными государственными программами в предыдущие годы", - отметила она. - цитата

..............
а какие ж это программы и в какие ж это года ????
после саранчи нечего восстанавливать...там надо реанимировать либо начинать заново...
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20.07.2021 14:54 Ответить
а какие ж это программы и в какие ж это года ????

---
большая стройка..
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20.07.2021 14:55 Ответить
и....это одна программа (не буду акцентировать что туда вбухиваются все закрома и еще по-мелочи со всех остальных направлений...даже с медицины сшибают )...остальные...ну вторая хотя бы?
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20.07.2021 14:57 Ответить
За два года полностью уничтожили экономику, а теперь им вздумалось что-то восстановить. Циничные твари!
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20.07.2021 14:56 Ответить
все хорошо, но вопрос восстановления КОГО?)
водителей? получите новый "налог" в виде контроля ТО от МВД
айти который и так нормально работали? получите диясити
армию? оборонку? как там Даны, далеко бьют? или нам нужно еще 152мм?А вильха? нептун? оплот?
аграриев? сколько скандалов было где у аграриев, даже иностранных инвесторов рейдерствовали?
мало? еще чтонить надо для "развития"?
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20.07.2021 14:57 Ответить
Задолбали эти клоуны! А чем тогда будет заниматься Кабмин? Это его прямая обязанность, но ни как не всяких там ОП.
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20.07.2021 14:59 Ответить
По словам Свириденко, будет продолжаться и развиваться программа орошения, ирригации, которая должна работать на всей территории Украины.

Расшифровываю: откаты и распилы на воде будут такие, шо вам всем и не снилось. Карманы оросятся и ирригируются очень хорошо...
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20.07.2021 14:59 Ответить
саранча.
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20.07.2021 15:03 Ответить
Красти не треба...
Використовувати державні кошти поза тендерів не треба...
Допомогати бєнє грабувати країну не треба...
А для цього треба повісити за яйця зеленського з єрмаком і гнати сцяним ганчіррям всіх слуг, на голові з хамомарієй...
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20.07.2021 15:04 Ответить
Поржалі, верніть баригу.
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20.07.2021 15:10 Ответить
зеДебіли, хоча те не просрайте що зроблено до вас.
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20.07.2021 15:10 Ответить
Наберуть "дешевих" кредитів у Китаю???
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20.07.2021 15:23 Ответить
А уряд де? Чому він нічого не робить? АГОВ!!!
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20.07.2021 15:52 Ответить
экономическое восстановление от Бени Коломойского??? Это что, новая идея грабежа населения?
Вот я приведу один пример.

Нафтогаз:

В 2019 году чистая прибыль Группы Нафтогаз составила 63,3 млрд грн. ( из этих денег пенсионеры даже получили "тринадцатую" пенсию в конце года ...
За первое полугодие 2020 года чистый убыток Группы Нафтогаз составил 11,5 млрд грн. И это при том, что такой высокой цены на газ как при клоуне не было никогда ... Зато Фирташ стал богаче в два раза...

Вот это один из результатов работы зеленой команды...
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20.07.2021 15:55 Ответить
Ну,якщо отакоє нарішали в ОП,то можна бути спокійним; усі рішення підуть в ОПу.
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20.07.2021 16:07 Ответить
Боже мой!
Неужели программу готовят?
Вот если бы ещё к программе концепцию - все усерлись бы от счастья!
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20.07.2021 16:10 Ответить
Сразу две программы... Лютый треш
"Идеологически мы все находимся в парадигме президентской и парламентской программ, которые вытекают одна из другой," - глава политсилы Александр Корниенко.

В партии «Слуга народа» признались, что считают президента Владимира Зеленского политическим и духовным лидером политсилы.

https://lenta.ua/slugi-naroda-obyavili-zelenskogo-svoim-duhovnym-liderom-103798/


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20.07.2021 22:51 Ответить
Понятия, связанные со словосочетанием «духовный лидер»
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82+%28%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29 Имама́т - один из столпов шиитского ислама, институт верховного руководства мусульманской общиной, в котором сочетаются светская и духовная власть.
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0+%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4 Марджа' ат-такли́д (араб. مرجع التقليد‎ - тот, кому подражают, образец для подражания‎) - высшее духовное звание шиитских духовных лидеров (муджтахидов), главный религиозный авторитет в вопросах права (фикха) и богословия, обладающего правом выносить правовые решения (иджтихад). Приказы марджа ат-таклида обязательны для исполнения всеми членами шиитской общины.
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BC Има́м (араб. إمام‎ - стоящий впереди; тот, кто руководит молитвой‎) - в исламе - предводитель молитвы и духовное лицо, которое заведует мечетью; титул, который носят наиболее выдающиеся богословы и религиозные авторитеты; ду­хов­ный и свет­ский гла­ва все­го му­сульманского со­об­ще­ст­ва; гла­ва има­ма­та гор­но­го Да­ге­ста­на и Чеч­ни в XIX веке и других государственных образований.
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%90%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0 Аятолла ́ (араб. آية الله‎ - знамение Аллаха‎) - почётные звания шиитских богословов (муджтахидов), имеющих право самостоятельно выносить решения по вопросам исламского права на основе джафаритской правовой школы (мазхаба). Большинство аятолл проживают в Иране, Ираке и Ливане.
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20.07.2021 23:02 Ответить
Стаття 1. Визначення та види державних цільових програм
Державна цільова програма - це комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв'язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.
Державні цільові програми поділяються на:
загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля (далі - загальнодержавні програми) - це програми, які охоплюють всю територію держави або значну кількість її регіонів, мають довгостроковий період виконання і здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади;
інші програми, метою яких є розв'язання окремих проблем розвитку економіки і суспільства, а також проблем розвитку окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць, що потребують державної підтримки.
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21.07.2021 09:59 Ответить
Не допросились от целого ккабмина програмы рещели сами сочинить.Утверждать кто будет завхоз? Или велюровый ресторатор с бывшим ментом. Деньги то народные с бюджета
легче в землю закопать, чем в асфальт закатывать .
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20.07.2021 16:15 Ответить
утвердит пленум цк кпсс на выездной даче зеленскогом с раскуркой херсонского плана и подписью товарища суслова
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20.07.2021 16:19 Ответить
шо опять? вроде же эпоха бедности прошла, ну с тех пор как найвелычнишого выбрали в 19 году, неужели не всё так харашо как вовик наркоман обещал?)
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20.07.2021 17:04 Ответить
Пропала Украина, капец.
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20.07.2021 22:24 Ответить
Що що, "За словами Свириденко, буде продовжуватися і розвиватися програма зрошення, іригації, яка повинна працювати на всій території України.Джерело: https://censor.net/ua/n3278154"
Наскільки я,професійний гідротехнік, знаю,зрошення і іригація то є одне і те ж,тобто забезпечення с/г рослин водою.
ІРИГАЦІЯ
ірига́ція
(лат. irrigatio, від irrigo - зрошую)
1. В сільському господарстві зрошення певної ділянки землі для забезпечення вологою сільськогосподарських рослин. Ну-у,із такими зам.гол.ОПами будемо ми усі в ***опі.
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21.07.2021 00:32 Ответить
 
 