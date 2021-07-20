В ОП готовят программу экономического восстановления

В Украине планируют создать и внедрить программу экономического восстановления, потому что сейчас кризисное время в экономике, вызванное пандемией COVID-19, уже позади.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила замглавы Офиса Преиздента Юлия Свириденко.

"Мы считаем, что на самом деле кризисное время позади. Понимаю, что все же недофинансированность, недоинвестированность экономики в прошлом году имеет отсроченный эффект, и мы можем получить падение в 2022, 2023 годах. Именно поэтому мы сейчас сосредоточены на том, чтобы написать и внедрить программу экономического восстановления, уже основываясь на опыте, который имели с эффективными государственными программами в предыдущие годы", - отметила она.

По словам Свириденко, будет продолжаться и развиваться программа орошения, ирригации, которая должна работать на всей территории Украины. По ее словам, программа может дать не менее рост ВВП на 1,2% и привлечь большое количество трудовых ресурсов.

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