В ОП готують програму економічного відновлення

В Україні планують створити і впровадити програму економічного відновлення, тому що зараз кризовий час в економіці, викликаний пандемією COVID-19, вже позаду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко.

"Ми вважаємо, що насправді кризовий час позаду. Розумію, що все-таки недофінансованість, недоінвестованість економіки в минулому році має відтермінований ефект, і ми можемо отримати падіння у 2022, 2023 роках. Саме тому ми зараз зосереджені на тому, щоб написати і впровадити програму економічного відновлення, вже базуючись на досвіді, який мали з ефективними державними програмами у попередні роки", - зазначила вона.

За словами Свириденко, буде продовжуватися і розвиватися програма зрошення, іригації, яка повинна працювати на всій території України. За її словами, програма може дати не менше зростання ВВП на 1,2% і залучити велику кількість трудових ресурсів.

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