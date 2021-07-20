В ОП готують програму економічного відновлення
В Україні планують створити і впровадити програму економічного відновлення, тому що зараз кризовий час в економіці, викликаний пандемією COVID-19, вже позаду.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко.
"Ми вважаємо, що насправді кризовий час позаду. Розумію, що все-таки недофінансованість, недоінвестованість економіки в минулому році має відтермінований ефект, і ми можемо отримати падіння у 2022, 2023 роках. Саме тому ми зараз зосереджені на тому, щоб написати і впровадити програму економічного відновлення, вже базуючись на досвіді, який мали з ефективними державними програмами у попередні роки", - зазначила вона.
За словами Свириденко, буде продовжуватися і розвиватися програма зрошення, іригації, яка повинна працювати на всій території України. За її словами, програма може дати не менше зростання ВВП на 1,2% і залучити велику кількість трудових ресурсів.
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1. Шуміха.
2. Нєразбєріха.
3. Поіск віновних.
4. Накзаніє нєвіновних.
5. Награждєніє нєпрічастних." (с)
2. Чтобы наполнить бюджет - нужно влезть в карман владельцев авто - это самая обеспеченная часть украинского
населениябыдла, например, вернув обязательный техосмотр мусорами
и больше штрафов за всё
Все ваши программы заточены только под украсть да так ..что бы внукам хватило.?.
Интересно, а сам преЗедент, вот так с лёта, ответит, что такое ирригация ???
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а какие ж это программы и в какие ж это года ????
после саранчи нечего восстанавливать...там надо реанимировать либо начинать заново...
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большая стройка..
водителей? получите новый "налог" в виде контроля ТО от МВД
айти который и так нормально работали? получите диясити
армию? оборонку? как там Даны, далеко бьют? или нам нужно еще 152мм?А вильха? нептун? оплот?
аграриев? сколько скандалов было где у аграриев, даже иностранных инвесторов рейдерствовали?
мало? еще чтонить надо для "развития"?
Расшифровываю: откаты и распилы на воде будут такие, шо вам всем и не снилось. Карманы оросятся и ирригируются очень хорошо...
Використовувати державні кошти поза тендерів не треба...
Допомогати бєнє грабувати країну не треба...
А для цього треба повісити за яйця зеленського з єрмаком і гнати сцяним ганчіррям всіх слуг, на голові з хамомарієй...
Вот я приведу один пример.
Нафтогаз:
В 2019 году чистая прибыль Группы Нафтогаз составила 63,3 млрд грн. ( из этих денег пенсионеры даже получили "тринадцатую" пенсию в конце года ...
За первое полугодие 2020 года чистый убыток Группы Нафтогаз составил 11,5 млрд грн. И это при том, что такой высокой цены на газ как при клоуне не было никогда ... Зато Фирташ стал богаче в два раза...
Вот это один из результатов работы зеленой команды...
Неужели программу готовят?
Вот если бы ещё к программе концепцию - все усерлись бы от счастья!
"Идеологически мы все находимся в парадигме президентской и парламентской программ, которые вытекают одна из другой," - глава политсилы Александр Корниенко.
В партии «Слуга народа» признались, что считают президента Владимира Зеленского политическим и духовным лидером политсилы.
https://lenta.ua/slugi-naroda-obyavili-zelenskogo-svoim-duhovnym-liderom-103798/
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82+%28%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29 Имама́т - один из столпов шиитского ислама, институт верховного руководства мусульманской общиной, в котором сочетаются светская и духовная власть.
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0+%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4 Марджа' ат-такли́д (араб. مرجع التقليد - тот, кому подражают, образец для подражания) - высшее духовное звание шиитских духовных лидеров (муджтахидов), главный религиозный авторитет в вопросах права (фикха) и богословия, обладающего правом выносить правовые решения (иджтихад). Приказы марджа ат-таклида обязательны для исполнения всеми членами шиитской общины.
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BC Има́м (араб. إمام - стоящий впереди; тот, кто руководит молитвой) - в исламе - предводитель молитвы и духовное лицо, которое заведует мечетью; титул, который носят наиболее выдающиеся богословы и религиозные авторитеты; духовный и светский глава всего мусульманского сообщества; глава имамата горного Дагестана и Чечни в XIX веке и других государственных образований.
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%90%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0 Аятолла ́ (араб. آية الله - знамение Аллаха) - почётные звания шиитских богословов (муджтахидов), имеющих право самостоятельно выносить решения по вопросам исламского права на основе джафаритской правовой школы (мазхаба). Большинство аятолл проживают в Иране, Ираке и Ливане.
Державна цільова програма - це комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв'язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.
Державні цільові програми поділяються на:
загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля (далі - загальнодержавні програми) - це програми, які охоплюють всю територію держави або значну кількість її регіонів, мають довгостроковий період виконання і здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади;
інші програми, метою яких є розв'язання окремих проблем розвитку економіки і суспільства, а також проблем розвитку окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць, що потребують державної підтримки.
легче в землю закопать, чем в асфальт закатывать .
Наскільки я,професійний гідротехнік, знаю,зрошення і іригація то є одне і те ж,тобто забезпечення с/г рослин водою.
ІРИГАЦІЯ
ірига́ція
(лат. irrigatio, від irrigo - зрошую)
1. В сільському господарстві зрошення певної ділянки землі для забезпечення вологою сільськогосподарських рослин. Ну-у,із такими зам.гол.ОПами будемо ми усі в ***опі.