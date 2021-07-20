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В ОП готують програму економічного відновлення

В ОП готують програму економічного відновлення

В Україні планують створити і впровадити програму економічного відновлення, тому що зараз кризовий час в економіці, викликаний пандемією COVID-19, вже позаду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко.

"Ми вважаємо, що насправді кризовий час позаду. Розумію, що все-таки недофінансованість, недоінвестованість економіки в минулому році має відтермінований ефект, і ми можемо отримати падіння у 2022, 2023 роках. Саме тому ми зараз зосереджені на тому, щоб написати і впровадити програму економічного відновлення, вже базуючись на досвіді, який мали з ефективними державними програмами у попередні роки", - зазначила вона.

За словами Свириденко, буде продовжуватися і розвиватися програма зрошення, іригації, яка повинна працювати на всій території України. За її словами, програма може дати не менше зростання ВВП на 1,2% і залучити велику кількість трудових ресурсів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський почав грабувати населення й економіку заради латання дірок у бюджеті, - Розенко

Автор: 

економіка (934) Свириденко (331) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+10
После большой стройки требуется большое восстановление.
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20.07.2021 14:46 Відповісти
+8
За два года полностью уничтожили экономику, а теперь им вздумалось что-то восстановить. Циничные твари!
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20.07.2021 14:56 Відповісти
+6
Прикрыть воровство и провал реформ решили модными словами - орошение и ирригация ?
Интересно, а сам преЗедент, вот так с лёта, ответит, что такое ирригация ???
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20.07.2021 14:50 Відповісти
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Серьезно, позади так и хочется сказать не пиз...
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20.07.2021 14:45 Відповісти
После большой стройки требуется большое восстановление.
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20.07.2021 14:46 Відповісти
"Етапи бальшово строітєльства:
1. Шуміха.
2. Нєразбєріха.
3. Поіск віновних.
4. Накзаніє нєвіновних.
5. Награждєніє нєпрічастних." (с)
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20.07.2021 15:03 Відповісти
В ОП готовят программу экономического восстановления - Цензор.НЕТ 9723
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20.07.2021 14:47 Відповісти
ой типа пожары взрывы будем восстанавливать АТОМНОЙ БИМБОЧКОЙ нее после Зеленского меня никто не сможет убедить что иудеи самый!!!!! вумный народец никто!!!!
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20.07.2021 14:52 Відповісти
Щоб відновити акономіку до стану квітня 2019 року потрібні дві каденції Зеленського на посту презедента.))
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20.07.2021 14:48 Відповісти
Боже сохрани нас от этого😱
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20.07.2021 15:46 Відповісти
В ОП готовят программу экономического восстановления - Цензор.НЕТ 3186
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20.07.2021 14:48 Відповісти
1. Чтобы вернуть заробитчан - нужно взять в заложники их семьи и приказать вернуться взад
2. Чтобы наполнить бюджет - нужно влезть в карман владельцев авто - это самая обеспеченная часть украинского населения быдла, например, вернув обязательный техосмотр мусорами
и больше штрафов за всё
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20.07.2021 14:49 Відповісти
А ещё отобрать все паспорта, включая внутренние - не фиг шастать, всем работать!
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20.07.2021 15:48 Відповісти
Сказочники зеленые...
Все ваши программы заточены только под украсть да так ..что бы внукам хватило.?.
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20.07.2021 14:50 Відповісти
Прикрыть воровство и провал реформ решили модными словами - орошение и ирригация ?
Интересно, а сам преЗедент, вот так с лёта, ответит, что такое ирригация ???
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20.07.2021 14:50 Відповісти
презЕдент похоже с трудом понимает ..что такое орошение..а вы тут об ирригации..😀
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20.07.2021 14:52 Відповісти
что такое орошение он понимает отлично! каждый день орошает свой лохторат божьей росой.
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20.07.2021 14:53 Відповісти
Зеленые ирригировали-ирригировали, да не выирригировали!
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20.07.2021 14:53 Відповісти
приходится орошать))))...ну ссать в глаза (грубо но правда!)))))
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20.07.2021 14:55 Відповісти
а может не надо?...
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20.07.2021 14:52 Відповісти
Надо, Федя, надо!
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20.07.2021 14:54 Відповісти
предыдущую хотя бы начните осуществлять
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20.07.2021 14:54 Відповісти
уже основываясь на опыте, который имели с эффективными государственными программами в предыдущие годы", - отметила она. - цитата

..............
а какие ж это программы и в какие ж это года ????
после саранчи нечего восстанавливать...там надо реанимировать либо начинать заново...
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20.07.2021 14:54 Відповісти
а какие ж это программы и в какие ж это года ????

---
большая стройка..
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20.07.2021 14:55 Відповісти
и....это одна программа (не буду акцентировать что туда вбухиваются все закрома и еще по-мелочи со всех остальных направлений...даже с медицины сшибают )...остальные...ну вторая хотя бы?
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20.07.2021 14:57 Відповісти
За два года полностью уничтожили экономику, а теперь им вздумалось что-то восстановить. Циничные твари!
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20.07.2021 14:56 Відповісти
все хорошо, но вопрос восстановления КОГО?)
водителей? получите новый "налог" в виде контроля ТО от МВД
айти который и так нормально работали? получите диясити
армию? оборонку? как там Даны, далеко бьют? или нам нужно еще 152мм?А вильха? нептун? оплот?
аграриев? сколько скандалов было где у аграриев, даже иностранных инвесторов рейдерствовали?
мало? еще чтонить надо для "развития"?
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20.07.2021 14:57 Відповісти
Задолбали эти клоуны! А чем тогда будет заниматься Кабмин? Это его прямая обязанность, но ни как не всяких там ОП.
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20.07.2021 14:59 Відповісти
По словам Свириденко, будет продолжаться и развиваться программа орошения, ирригации, которая должна работать на всей территории Украины.

Расшифровываю: откаты и распилы на воде будут такие, шо вам всем и не снилось. Карманы оросятся и ирригируются очень хорошо...
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20.07.2021 14:59 Відповісти
саранча.
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20.07.2021 15:03 Відповісти
Красти не треба...
Використовувати державні кошти поза тендерів не треба...
Допомогати бєнє грабувати країну не треба...
А для цього треба повісити за яйця зеленського з єрмаком і гнати сцяним ганчіррям всіх слуг, на голові з хамомарієй...
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20.07.2021 15:04 Відповісти
Поржалі, верніть баригу.
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20.07.2021 15:10 Відповісти
зеДебіли, хоча те не просрайте що зроблено до вас.
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20.07.2021 15:10 Відповісти
Наберуть "дешевих" кредитів у Китаю???
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20.07.2021 15:23 Відповісти
А уряд де? Чому він нічого не робить? АГОВ!!!
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20.07.2021 15:52 Відповісти
экономическое восстановление от Бени Коломойского??? Это что, новая идея грабежа населения?
Вот я приведу один пример.

Нафтогаз:

В 2019 году чистая прибыль Группы Нафтогаз составила 63,3 млрд грн. ( из этих денег пенсионеры даже получили "тринадцатую" пенсию в конце года ...
За первое полугодие 2020 года чистый убыток Группы Нафтогаз составил 11,5 млрд грн. И это при том, что такой высокой цены на газ как при клоуне не было никогда ... Зато Фирташ стал богаче в два раза...

Вот это один из результатов работы зеленой команды...
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20.07.2021 15:55 Відповісти
Ну,якщо отакоє нарішали в ОП,то можна бути спокійним; усі рішення підуть в ОПу.
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20.07.2021 16:07 Відповісти
Боже мой!
Неужели программу готовят?
Вот если бы ещё к программе концепцию - все усерлись бы от счастья!
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20.07.2021 16:10 Відповісти
Сразу две программы... Лютый треш
"Идеологически мы все находимся в парадигме президентской и парламентской программ, которые вытекают одна из другой," - глава политсилы Александр Корниенко.

В партии «Слуга народа» признались, что считают президента Владимира Зеленского политическим и духовным лидером политсилы.

https://lenta.ua/slugi-naroda-obyavili-zelenskogo-svoim-duhovnym-liderom-103798/


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20.07.2021 22:51 Відповісти
Понятия, связанные со словосочетанием «духовный лидер»
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82+%28%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29 Имама́т - один из столпов шиитского ислама, институт верховного руководства мусульманской общиной, в котором сочетаются светская и духовная власть.
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0+%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4 Марджа' ат-такли́д (араб. مرجع التقليد‎ - тот, кому подражают, образец для подражания‎) - высшее духовное звание шиитских духовных лидеров (муджтахидов), главный религиозный авторитет в вопросах права (фикха) и богословия, обладающего правом выносить правовые решения (иджтихад). Приказы марджа ат-таклида обязательны для исполнения всеми членами шиитской общины.
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BC Има́м (араб. إمام‎ - стоящий впереди; тот, кто руководит молитвой‎) - в исламе - предводитель молитвы и духовное лицо, которое заведует мечетью; титул, который носят наиболее выдающиеся богословы и религиозные авторитеты; ду­хов­ный и свет­ский гла­ва все­го му­сульманского со­об­ще­ст­ва; гла­ва има­ма­та гор­но­го Да­ге­ста­на и Чеч­ни в XIX веке и других государственных образований.
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%90%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0 Аятолла ́ (араб. آية الله‎ - знамение Аллаха‎) - почётные звания шиитских богословов (муджтахидов), имеющих право самостоятельно выносить решения по вопросам исламского права на основе джафаритской правовой школы (мазхаба). Большинство аятолл проживают в Иране, Ираке и Ливане.
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20.07.2021 23:02 Відповісти
Стаття 1. Визначення та види державних цільових програм
Державна цільова програма - це комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв'язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.
Державні цільові програми поділяються на:
загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля (далі - загальнодержавні програми) - це програми, які охоплюють всю територію держави або значну кількість її регіонів, мають довгостроковий період виконання і здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади;
інші програми, метою яких є розв'язання окремих проблем розвитку економіки і суспільства, а також проблем розвитку окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць, що потребують державної підтримки.
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21.07.2021 09:59 Відповісти
Не допросились от целого ккабмина програмы рещели сами сочинить.Утверждать кто будет завхоз? Или велюровый ресторатор с бывшим ментом. Деньги то народные с бюджета
легче в землю закопать, чем в асфальт закатывать .
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20.07.2021 16:15 Відповісти
утвердит пленум цк кпсс на выездной даче зеленскогом с раскуркой херсонского плана и подписью товарища суслова
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20.07.2021 16:19 Відповісти
шо опять? вроде же эпоха бедности прошла, ну с тех пор как найвелычнишого выбрали в 19 году, неужели не всё так харашо как вовик наркоман обещал?)
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20.07.2021 17:04 Відповісти
Пропала Украина, капец.
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20.07.2021 22:24 Відповісти
Що що, "За словами Свириденко, буде продовжуватися і розвиватися програма зрошення, іригації, яка повинна працювати на всій території України.Джерело: https://censor.net/ua/n3278154"
Наскільки я,професійний гідротехнік, знаю,зрошення і іригація то є одне і те ж,тобто забезпечення с/г рослин водою.
ІРИГАЦІЯ
ірига́ція
(лат. irrigatio, від irrigo - зрошую)
1. В сільському господарстві зрошення певної ділянки землі для забезпечення вологою сільськогосподарських рослин. Ну-у,із такими зам.гол.ОПами будемо ми усі в ***опі.
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21.07.2021 00:32 Відповісти
 
 