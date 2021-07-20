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Новости Судебная реформа
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Рада разблокировала подписание законов о реформе Высшего совета правосудия

Рада разблокировала подписание законов о реформе Высшего совета правосудия

Верховная Рада провалила шесть постановлений об отмене двух законов, касающихся работы Высшего совета правосудия (ВСП).

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

На внеочередном заседании народные депутаты рассматривали сначала четыре проекта постановлений об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона "О внесении в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия".

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Все они не набрали необходимого количества голосов.

Далее голосовали ещё два проекта постановлений об отмене решения Верховной Рады Украины от 14 июля 2021 о принятии во втором чтении и в целом как закона Украины законопроекта о внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП.

Их тоже не приняли.

После этого первый вице-спикер Руслан Стефанчук закрыл внеочередное заседание парламента.

Автор: 

ВР (29284) судебная реформа (1802) внеочередное заседание (262) Высший совет правосудия (568)


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Топ комментарии
+2
Ну хоть что-то позитивное от Зели, в кои то веки!
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20.07.2021 16:18 Ответить
+1
Погана новина...
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20.07.2021 15:49 Ответить
+1
Поясни.
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20.07.2021 15:50 Ответить
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Погана новина...
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20.07.2021 15:49 Ответить
Поясни.
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20.07.2021 15:50 Ответить
А до чого тут прискіпатися?
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20.07.2021 15:54 Ответить
На наше щастя у цій новині немає нічого поганого. Навпаки, після розблокування у ВР та після підписання цих законів можемо отримати хоч МАЛЕНЬКИЙ ПРОМІНЧИК НАДІЇ на реформування українського кривосуддя через процедуру зміни складу наскрізь прогнилої ВРП (завдяки прописаному в законі превалюванню голосів закордонних фахівців над голосами наших "найчесніших" членів комісії з відбору ВРП)
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20.07.2021 16:42 Ответить
Когда Гадюшник под куполом на моря разъедится?Один негатив от них.
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20.07.2021 16:04 Ответить
Вот что Байден животворящий делает ! Зебанутые еще и в Нафтогазе все исправят.
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20.07.2021 16:11 Ответить
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20.07.2021 16:43 Ответить
Ну хоть что-то позитивное от Зели, в кои то веки!
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20.07.2021 16:18 Ответить
Ну ввели они в наглядові ради стратегических гос.предприятй иностранцев, так и зарплаты не малые, а приьыли сменились убытками , не смотря что цены на газ и э/э стали не меньше ,с чего бы это не из за увеличевшейся коррупции, даже после Яценюка и Поршенка,-бандит Янукович по сравнению с ними просо лох показатели еще худе стали, тоже будет и с судами , надо не иностанцев вводить , что бы нами без ответственно руководили, а ВР менять и почаще, не раз в 5 лет выбрали и наблюдаем без рычагов влияния, как эти уролы страну продают ,а раз в год,не показали результат,- уволены.
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20.07.2021 17:46 Ответить
 
 