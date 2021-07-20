Рада разблокировала подписание законов о реформе Высшего совета правосудия

Верховная Рада провалила шесть постановлений об отмене двух законов, касающихся работы Высшего совета правосудия (ВСП).

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

На внеочередном заседании народные депутаты рассматривали сначала четыре проекта постановлений об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона "О внесении в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия".

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Все они не набрали необходимого количества голосов.

Далее голосовали ещё два проекта постановлений об отмене решения Верховной Рады Украины от 14 июля 2021 о принятии во втором чтении и в целом как закона Украины законопроекта о внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП.

Их тоже не приняли.

После этого первый вице-спикер Руслан Стефанчук закрыл внеочередное заседание парламента.