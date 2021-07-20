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Новини Судова реформа
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Рада розблокувала підписання законів про реформу Вищої ради правосуддя

Рада розблокувала підписання законів про реформу Вищої ради правосуддя

Верховна Рада провалила шість постанов про скасування двох законів, що стосуються роботи Вищої ради правосуддя (ВРП).

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

На позачерговому засіданні народні депутати розглядали спочатку чотири проєкти постанов про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні і в цілому проєкту Закону "Про внесення до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя".

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Усі вони не набрали необхідної кількості голосів.

Далі голосували ще два проєкти постанов про скасування рішення Верховної Ради України від 14 липня 2021 про прийняття в другому читанні і в цілому як закону України законопроєкту про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора ВРП.

Їх теж не прийняли.

Після цього перший віцеспікер Руслан Стефанчук закрив позачергове засідання парламенту.

ВР (15044) судова реформа (1459) позачергове засідання (223) Вища рада правосуддя (583)


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Топ коментарі
+2
Ну хоть что-то позитивное от Зели, в кои то веки!
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20.07.2021 16:18 Відповісти
+1
Погана новина...
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20.07.2021 15:49 Відповісти
+1
Поясни.
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20.07.2021 15:50 Відповісти
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Погана новина...
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20.07.2021 15:49 Відповісти
Поясни.
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20.07.2021 15:50 Відповісти
А до чого тут прискіпатися?
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20.07.2021 15:54 Відповісти
На наше щастя у цій новині немає нічого поганого. Навпаки, після розблокування у ВР та після підписання цих законів можемо отримати хоч МАЛЕНЬКИЙ ПРОМІНЧИК НАДІЇ на реформування українського кривосуддя через процедуру зміни складу наскрізь прогнилої ВРП (завдяки прописаному в законі превалюванню голосів закордонних фахівців над голосами наших "найчесніших" членів комісії з відбору ВРП)
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20.07.2021 16:42 Відповісти
Когда Гадюшник под куполом на моря разъедится?Один негатив от них.
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20.07.2021 16:04 Відповісти
Вот что Байден животворящий делает ! Зебанутые еще и в Нафтогазе все исправят.
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20.07.2021 16:11 Відповісти
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20.07.2021 16:43 Відповісти
Ну хоть что-то позитивное от Зели, в кои то веки!
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20.07.2021 16:18 Відповісти
Ну ввели они в наглядові ради стратегических гос.предприятй иностранцев, так и зарплаты не малые, а приьыли сменились убытками , не смотря что цены на газ и э/э стали не меньше ,с чего бы это не из за увеличевшейся коррупции, даже после Яценюка и Поршенка,-бандит Янукович по сравнению с ними просо лох показатели еще худе стали, тоже будет и с судами , надо не иностанцев вводить , что бы нами без ответственно руководили, а ВР менять и почаще, не раз в 5 лет выбрали и наблюдаем без рычагов влияния, как эти уролы страну продают ,а раз в год,не показали результат,- уволены.
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20.07.2021 17:46 Відповісти
 
 