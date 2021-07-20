Рада розблокувала підписання законів про реформу Вищої ради правосуддя

Верховна Рада провалила шість постанов про скасування двох законів, що стосуються роботи Вищої ради правосуддя (ВРП).

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

На позачерговому засіданні народні депутати розглядали спочатку чотири проєкти постанов про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні і в цілому проєкту Закону "Про внесення до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя".

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Усі вони не набрали необхідної кількості голосів.

Далі голосували ще два проєкти постанов про скасування рішення Верховної Ради України від 14 липня 2021 про прийняття в другому читанні і в цілому як закону України законопроєкту про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора ВРП.

Їх теж не прийняли.

Після цього перший віцеспікер Руслан Стефанчук закрив позачергове засідання парламенту.