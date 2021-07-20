Группа серийных "офисных" воров задержана в Харькове, - Нацполиция. ФОТО
В Харькове задержала членов группы, "специализировавшейся" на кражах из офисных помещений.
Правоохранители разоблачили трех членов группы, двух из которых задержали в порядке ст.208 УПК после очередной кражи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
По информации правоохранителей, фигуранты выбирали офисные помещения, где могут находиться ценные вещи. Для этого они изучали сферу деятельности предприятий и некоторое время следили за помещением. Убедившись в беспрепятственном доступе, взламывали замки, проникали внутрь и забирали ценные вещи.
В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские получили доказательства причастности группы к совершению пяти фактов краж в разных районах Харькова.
"Одновременно с задержанием оперативники и следователи провели неотложные обыски по местам проживания злоумышленников. В результате изъяли денежные средства, ювелирные изделия, другое имущество на общую сумму более 2 млн грн, а также похищенную из офисов документацию", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об уведомлении всем фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрании им меры пресечения..
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А почему нет, конец же эпохи бедности и у них.
Да и от ментов бегать не нужно, главное, на горячем не попасться.
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Главный офисный вор сидит в ОП и называется он зеленский