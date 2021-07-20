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Новости Силовики
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Группа серийных "офисных" воров задержана в Харькове, - Нацполиция. ФОТО

В Харькове задержала членов группы, "специализировавшейся" на кражах из офисных помещений.

Правоохранители разоблачили трех членов группы, двух из которых задержали в порядке ст.208 УПК после очередной кражи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Группа серийных офисных воров задержана в Харькове, - Нацполиция 01

По информации правоохранителей, фигуранты выбирали офисные помещения, где могут находиться ценные вещи. Для этого они изучали сферу деятельности предприятий и некоторое время следили за помещением. Убедившись в беспрепятственном доступе, взламывали замки, проникали внутрь и забирали ценные вещи.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские получили доказательства причастности группы к совершению пяти фактов краж в разных районах Харькова.

Группа серийных офисных воров задержана в Харькове, - Нацполиция 02

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"Одновременно с задержанием оперативники и следователи провели неотложные обыски по местам проживания злоумышленников. В результате изъяли денежные средства, ювелирные изделия, другое имущество на общую сумму более 2 млн грн, а также похищенную из офисов документацию", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об уведомлении всем фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрании им меры пресечения..

Автор: 

воровство (662) Нацполиция (16559) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьков (7570)


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Пузатенькие гости из солнечного Кавказа? Они же вам не лохи на завод идти или в забой шахты лезть
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20.07.2021 17:27 Ответить
По-моему, горные орлы? Не?
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20.07.2021 17:28 Ответить
Гога или Гиви.....
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20.07.2021 17:40 Ответить
Или Автандил. Или Мамука
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20.07.2021 18:02 Ответить
Упитанные воры пошли...
А почему нет, конец же эпохи бедности и у них.
Да и от ментов бегать не нужно, главное, на горячем не попасться.
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20.07.2021 17:36 Ответить
Щоб добре їсти їм доводилося багато красти... Як їм не соромно! Здорові дядьки,а таким займалися...Тьху!
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20.07.2021 17:48 Ответить
Группа серийных "офисных" воров задержана в Харькове, - Нацполиция.

=========
Главный офисный вор сидит в ОП и называется он зеленский
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20.07.2021 18:11 Ответить
 
 