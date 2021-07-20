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Новини Силовики
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Групу серійних "офісних" злодіїв затримали в Харкові, - Нацполіція. ФОТО

У Харкові затримали членів групи, яка "спеціалізувалася" на крадіжках з офісних приміщень.

Правоохоронці викрили трьох членів групи, двох із яких затримали в порядку ст.208 КПК після чергової крадіжки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Групу серійних офісних злодіїв затримали в Харкові, - Нацполіція 01

За інформацією правоохоронців, фігуранти вибирали офісні приміщення, де можуть бути цінні речі. Для цього вони вивчали сферу діяльності підприємств і деякий час стежили за приміщенням. Переконавшись у безперешкодному доступі, зламували замки, проникали всередину і забирали цінні речі.

У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські отримали докази причетності групи до скоєння п'яти фактів крадіжок у різних районах Харкова.

Групу серійних офісних злодіїв затримали в Харкові, - Нацполіція 02

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"Одночасно із затриманням оперативники і слідчі провели невідкладні обшуки за місцями проживання зловмисників. У результаті вилучили грошові кошти, ювелірні вироби, інше майно на загальну суму понад 2 млн грн, а також викрадену з офісів документацію", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про повідомлення всім фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрання їм запобіжного заходу.

злодійство (395) Нацполіція (15272) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Харків (5689)


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Пузатенькие гости из солнечного Кавказа? Они же вам не лохи на завод идти или в забой шахты лезть
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20.07.2021 17:27 Відповісти
По-моему, горные орлы? Не?
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20.07.2021 17:28 Відповісти
Гога или Гиви.....
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20.07.2021 17:40 Відповісти
Или Автандил. Или Мамука
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20.07.2021 18:02 Відповісти
Упитанные воры пошли...
А почему нет, конец же эпохи бедности и у них.
Да и от ментов бегать не нужно, главное, на горячем не попасться.
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20.07.2021 17:36 Відповісти
Щоб добре їсти їм доводилося багато красти... Як їм не соромно! Здорові дядьки,а таким займалися...Тьху!
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20.07.2021 17:48 Відповісти
Группа серийных "офисных" воров задержана в Харькове, - Нацполиция.

=========
Главный офисный вор сидит в ОП и называется он зеленский
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20.07.2021 18:11 Відповісти
 
 