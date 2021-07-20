Групу серійних "офісних" злодіїв затримали в Харкові, - Нацполіція. ФОТО

У Харкові затримали членів групи, яка "спеціалізувалася" на крадіжках з офісних приміщень.

Правоохоронці викрили трьох членів групи, двох із яких затримали в порядку ст.208 КПК після чергової крадіжки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

За інформацією правоохоронців, фігуранти вибирали офісні приміщення, де можуть бути цінні речі. Для цього вони вивчали сферу діяльності підприємств і деякий час стежили за приміщенням. Переконавшись у безперешкодному доступі, зламували замки, проникали всередину і забирали цінні речі.

У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські отримали докази причетності групи до скоєння п'яти фактів крадіжок у різних районах Харкова.

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"Одночасно із затриманням оперативники і слідчі провели невідкладні обшуки за місцями проживання зловмисників. У результаті вилучили грошові кошти, ювелірні вироби, інше майно на загальну суму понад 2 млн грн, а також викрадену з офісів документацію", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про повідомлення всім фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрання їм запобіжного заходу.