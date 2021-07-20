Рада разблокировала подписание закона о реформе "Укроборонпрома"

Верховная Рада Украины отклонила три проекты постановлений об отмене решения парламента от 13 июля о принятии закона об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) государственной формы собственности (законопроект №3822).

Об этом передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Три документа в Раде зарегистрировали народные депутаты от фракции "Батькивщина".

За соответствующие проекты постановлений №3822-п, №3822-п1 и №3822-п2 на внеочередном заседании парламента 20 июля проголосовало 33, 31 и 34 народных депутата при необходимом поддержки 226-ти нардепов.

Подписание закона о реформе "Укроборонпрома" была заблокировано, пока проекты постановления об отмене его принятия не были рассмотрены в парламенте.

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