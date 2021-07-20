Рада разблокировала подписание закона о реформе "Укроборонпрома"
Верховная Рада Украины отклонила три проекты постановлений об отмене решения парламента от 13 июля о принятии закона об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) государственной формы собственности (законопроект №3822).
Об этом передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Три документа в Раде зарегистрировали народные депутаты от фракции "Батькивщина".
За соответствующие проекты постановлений №3822-п, №3822-п1 и №3822-п2 на внеочередном заседании парламента 20 июля проголосовало 33, 31 и 34 народных депутата при необходимом поддержки 226-ти нардепов.
Подписание закона о реформе "Укроборонпрома" была заблокировано, пока проекты постановления об отмене его принятия не были рассмотрены в парламенте.
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"Черкесский завод резиновых технических изделий" (sic!) подал иск о банкротстве "10-го Ордена трудового красного знамени судостроительного завода", ремонтирующего (точнее, делающего вид, что ремонтирует) российский недоавианосец "Адмирал Кузнецов". Нефартовое корыто!
все прекрасно. ситуация "всех" устраивает.