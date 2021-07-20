Рада розблокувала підписання закону про реформу "Укроборонпрому"
Верховна Рада України відхилила три проєкти постанов про скасування рішення парламенту від 13 липня щодо ухвалення закону про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) державної форми власності (законопроєкт №3822).
Про це передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Три документи в Раді зареєстрували народні депутати фракції "Батьківщина".
За відповідні проєкти постанов №3822-п, №3822-п1 та №3822-п2 на позачерговому засіданні парламенту 20 липня проголосувало 33, 31 і 34 народні депутати за необхідної підтримки 226-ма нардепами.
Підписання закону про реформу "Укроборонпрому" було заблоковано, поки проєкти постанови про скасування його ухвалення не були розглянуті в парламенті.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://mobile.twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://mobile.twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko
"Черкесский завод резиновых технических изделий" (sic!) подал иск о банкротстве "10-го Ордена трудового красного знамени судостроительного завода", ремонтирующего (точнее, делающего вид, что ремонтирует) российский недоавианосец "Адмирал Кузнецов". Нефартовое корыто!
все прекрасно. ситуация "всех" устраивает.