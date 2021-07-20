Рада розблокувала підписання закону про реформу "Укроборонпрому"

Верховна Рада України відхилила три проєкти постанов про скасування рішення парламенту від 13 липня щодо ухвалення закону про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) державної форми власності (законопроєкт №3822).

Про це передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Три документи в Раді зареєстрували народні депутати фракції "Батьківщина".

За відповідні проєкти постанов №3822-п, №3822-п1 та №3822-п2 на позачерговому засіданні парламенту 20 липня проголосувало 33, 31 і 34 народні депутати за необхідної підтримки 226-ма нардепами.

Підписання закону про реформу "Укроборонпрому" було заблоковано, поки проєкти постанови про скасування його ухвалення не були розглянуті в парламенті.

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