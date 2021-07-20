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Рада розблокувала підписання закону про реформу "Укроборонпрому"

Рада розблокувала підписання закону про реформу

Верховна Рада України відхилила три проєкти постанов про скасування рішення парламенту від 13 липня щодо ухвалення закону про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) державної форми власності (законопроєкт №3822).

Про це передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Три документи в Раді зареєстрували народні депутати фракції "Батьківщина".

За відповідні проєкти постанов №3822-п, №3822-п1 та №3822-п2 на позачерговому засіданні парламенту 20 липня проголосувало 33, 31 і 34 народні депутати за необхідної підтримки 226-ма нардепами.

Підписання закону про реформу "Укроборонпрому" було заблоковано, поки проєкти постанови про скасування його ухвалення не були розглянуті в парламенті.

Також читайте: Рада розблокувала підписання законів про реформу Вищої ради правосуддя

Автор: 

ВР (15044) закон (2841) Укроборонпром (1739)


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Рада разблокировала подписание закона о реформе "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 1543
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20.07.2021 17:35 Відповісти
В Украине слово Реформа перестало иметь положительный смысл.
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20.07.2021 17:48 Відповісти
а зачем реформировать УКР ОБОРОН ПРОМ? у нас что война, ВП или боевые действия?

все прекрасно. ситуация "всех" устраивает.
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20.07.2021 18:07 Відповісти
этих паразитов нужно разогнать и делать новые выборы.
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20.07.2021 18:07 Відповісти
 
 