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Аудиогид на украинском языке появился в музее Кыргызстана, - ОП

Аудиогид на украинском языке появился в музее Кыргызстана, - ОП

Первый в стране аудиогид на украинском языке запустили в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

В этом музее насчитывается почти 18 тыс. произведений разных видов изобразительного искусства. В учреждении также хранятся произведения ряда известных художников с украинскими корнями, в частности Александра Осмеркина, Ивана Айвазовского, Петра Кончаловского.

Напомним, что послушать экскурсии на украинском языке уже можно во французском Версале, итальянском Колизее, Лондонском Тауэре в Великобритании, музее Сергея Параджанова в Республике Армения, Музее жертв политических репрессий и тоталитаризма в Казахстане, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане, Венском доме искусств и ряде других музеев и памятников мира. Аудиогиды внедрили в рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аудиогид на украинском языке появился в болгарском Археологическом музее Несебра

Вместе с музеем в Кыргызстане теперь всего в музеях мира их запущено уже 24, из которых семь - в Турции. 

Автор: 

Кыргызстан (260) музей (724) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+2
Украинага даңк!
Баатырларга даңк!
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20.07.2021 19:03 Ответить
+2
Говорят не протолкнуться теперь в том музее.
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20.07.2021 19:46 Ответить
+1
Очередь ещё до открытия занимают?
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20.07.2021 21:05 Ответить
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Украинага даңк!
Баатырларга даңк!
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20.07.2021 19:03 Ответить
проще жестами .
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20.07.2021 19:08 Ответить
Согласен.Это прорыв.
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20.07.2021 19:27 Ответить
Говорят не протолкнуться теперь в том музее.
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20.07.2021 19:46 Ответить
Очередь ещё до открытия занимают?
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20.07.2021 21:05 Ответить
"Аудиогиды внедрили в рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской" Исправьте ошибку. В данном случае "леди" нужно писать не с буквой Е а с буквой Я.

Аудіогід українською мовою з'явився в музеї Киргизстану, - ОП - Цензор.НЕТ 7958
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20.07.2021 19:49 Ответить
В ближайшем гипермаркете работают куча киргизок лет 20-ти. На русском говорят как будто говорят на нем с рождения. При этот при общении между собой через фразу переходят с русского на родной и обратно. Очень странно слышать абсолютно чистый русский от фактически детей, для которых совок древняя история.
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20.07.2021 20:27 Ответить
 
 