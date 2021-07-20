Аудиогид на украинском языке появился в музее Кыргызстана, - ОП

Первый в стране аудиогид на украинском языке запустили в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

В этом музее насчитывается почти 18 тыс. произведений разных видов изобразительного искусства. В учреждении также хранятся произведения ряда известных художников с украинскими корнями, в частности Александра Осмеркина, Ивана Айвазовского, Петра Кончаловского.

Напомним, что послушать экскурсии на украинском языке уже можно во французском Версале, итальянском Колизее, Лондонском Тауэре в Великобритании, музее Сергея Параджанова в Республике Армения, Музее жертв политических репрессий и тоталитаризма в Казахстане, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане, Венском доме искусств и ряде других музеев и памятников мира. Аудиогиды внедрили в рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской.

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Вместе с музеем в Кыргызстане теперь всего в музеях мира их запущено уже 24, из которых семь - в Турции.