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Аудіогід українською мовою з'явився в музеї Киргизстану, - ОП

Аудіогід українською мовою з'явився в музеї Киргизстану, - ОП

Перший у країні аудіогід українською мовою запустили в Киргизькому національному музеї образотворчих мистецтв імені Гапара Айтієва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

У цьому музеї налічується майже 18 тис. творів різних видів образотворчого мистецтва. В установі також зберігаються твори відомих художників з українським корінням, зокрема Олександра Осмьоркіна, Івана Айвазовського, Петра Кончаловського.

Нагадаємо, що послухати екскурсії українською мовою вже можна у французькому Версалі, італійському Колізеї, Лондонському Тауері у Великій Британії, музеї Сергія Параджанова в Республіці Вірменія, Музеї жертв політичних репресій і тоталітаризму в Казахстані, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані, Віденському будинку мистецтв та низці інших музеїв і пам'яток світу. Аудіогіди впровадили в межах проєкту першої леді України Олени Зеленської.

Також читайте: Аудіогід українською мовою з'явився в болгарському Археологічному музеї Несебра

Разом з музеєм у Киргизстані тепер загалом у музеях світу їх запущено вже 24, з яких сім - у Туреччині.

Автор: 

Киргизстан (145) музей (442) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+2
Украинага даңк!
Баатырларга даңк!
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20.07.2021 19:03 Відповісти
+2
Говорят не протолкнуться теперь в том музее.
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20.07.2021 19:46 Відповісти
+1
Очередь ещё до открытия занимают?
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20.07.2021 21:05 Відповісти
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Украинага даңк!
Баатырларга даңк!
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20.07.2021 19:03 Відповісти
проще жестами .
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20.07.2021 19:08 Відповісти
Согласен.Это прорыв.
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20.07.2021 19:27 Відповісти
Говорят не протолкнуться теперь в том музее.
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20.07.2021 19:46 Відповісти
Очередь ещё до открытия занимают?
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20.07.2021 21:05 Відповісти
"Аудиогиды внедрили в рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской" Исправьте ошибку. В данном случае "леди" нужно писать не с буквой Е а с буквой Я.

Аудіогід українською мовою з'явився в музеї Киргизстану, - ОП - Цензор.НЕТ 7958
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20.07.2021 19:49 Відповісти
В ближайшем гипермаркете работают куча киргизок лет 20-ти. На русском говорят как будто говорят на нем с рождения. При этот при общении между собой через фразу переходят с русского на родной и обратно. Очень странно слышать абсолютно чистый русский от фактически детей, для которых совок древняя история.
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20.07.2021 20:27 Відповісти
 
 