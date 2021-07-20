Аудіогід українською мовою з'явився в музеї Киргизстану, - ОП

Перший у країні аудіогід українською мовою запустили в Киргизькому національному музеї образотворчих мистецтв імені Гапара Айтієва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

У цьому музеї налічується майже 18 тис. творів різних видів образотворчого мистецтва. В установі також зберігаються твори відомих художників з українським корінням, зокрема Олександра Осмьоркіна, Івана Айвазовського, Петра Кончаловського.

Нагадаємо, що послухати екскурсії українською мовою вже можна у французькому Версалі, італійському Колізеї, Лондонському Тауері у Великій Британії, музеї Сергія Параджанова в Республіці Вірменія, Музеї жертв політичних репресій і тоталітаризму в Казахстані, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані, Віденському будинку мистецтв та низці інших музеїв і пам'яток світу. Аудіогіди впровадили в межах проєкту першої леді України Олени Зеленської.

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Разом з музеєм у Киргизстані тепер загалом у музеях світу їх запущено вже 24, з яких сім - у Туреччині.