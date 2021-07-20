"Слуга народа" Корниенко: Обязательный призыв могут отменить с 2023 года

В ближайшие несколько лет ожидается реформа военкоматов и еще ряд перемен, связанных с планами Украины на членство в НАТО. В том числе с 2023 года возможна отмена обязательного призыва в армию.

Об этом глава партии "Слуга народа", первый замглавы парламентской фракции политсилы Александр Корниенко сказал в интервью изданию "Українські новини", сообщает Цензор.НЕТ.

"С принятием законопроекта о национальном сопротивлении в целом постепенно это все будет воплощаться. Базовые изменения - это вопрос нескольких лет. Может, в следующем году какие-то вещи мы успеем сделать. До конца каденции должны успеть целом", - сказал он о военной реформе.

На вопрос о возможной отмене призыва в армию Корниенко ответил так: "Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, так как они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно".

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