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Новости Агрессия России против Украины
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"Слуга народа" Корниенко: Обязательный призыв могут отменить с 2023 года

В ближайшие несколько лет ожидается реформа военкоматов и еще ряд перемен, связанных с планами Украины на членство в НАТО. В том числе с 2023 года возможна отмена обязательного призыва в армию.

Об этом глава партии "Слуга народа", первый замглавы парламентской фракции политсилы Александр Корниенко сказал в интервью изданию "Українські новини", сообщает Цензор.НЕТ.

"С принятием законопроекта о национальном сопротивлении в целом постепенно это все будет воплощаться. Базовые изменения - это вопрос нескольких лет. Может, в следующем году какие-то вещи мы успеем сделать. До конца каденции должны успеть целом", - сказал он о военной реформе.

На вопрос о возможной отмене призыва в армию Корниенко ответил так: "Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, так как они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно".

Читайте: Закон о призыве резервистов в армию без мобилизации опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу

Автор: 

армия (8502) призыв (744) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+33
Так что,клована в пятый раз не призовут?))
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20.07.2021 20:07 Ответить
+21
Дива. Країна воює, а обов"язковий призов скасовують
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20.07.2021 20:14 Ответить
+14
так тож Країна воює , а нелох шукає мир в дупі ***** !
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20.07.2021 20:20 Ответить
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супер!!! це би мало означати, що війна до того часу нарешті закінчиться! то ми вже досягли того рівня розвитку незалежності, що потім з 2025 р взагалі армію можна скасувати! отож яка ще економія фінансів буде! один "мудрий " вже зробив "добре мудре діло" - віддав атомну зброю любому братові. другиий - розвалив залишки армії, а третій мудрагель віддасть Україну тому ж братові, тіпа "хай браток дбає про армію".
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21.07.2021 08:56 Ответить
в 2023 р Корнієнко вже накінець вродить якусь фігню яку виношує вище пояса, але мабуть в Ростовському роддомі
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21.07.2021 08:58 Ответить
В воюючій країні відмінити призов до війська?! Одні дебіли вже відмініяли і отримали анексію Криму і окупацію Донбасу.А чому не брати приклад з Ізраїлю!? В ворожому оточенні відстоює більше 70 років свою незалежність. В нас теж вороже оточення і нам теж з зброєю необхідно відстоювати незалежність. Чи влада і їх потомки не будуть жити в Україні!? Вони вже всі мають громадянство інших країн а Україна для них це джерело не законного збагачення за рахунок розкрадання майна народу України.
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21.07.2021 09:06 Ответить
Євреї дурні, бо не цінують свого життя, нам не варто брати з них приклад. в Україні "баби ще не нарожають".
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21.07.2021 15:03 Ответить
В воюючій країні відмінити призов до війська?! Одні дебіли вже відмініяли і отримали анексію Криму і окупацію Донбасу.А чому не брати приклад з Ізраїлю!? В ворожому оточенні відстоює більше 70 років свою незалежність. В нас теж вороже оточення і нам теж з зброєю необхідно відстоювати незалежність. Чи влада і їх потомки не будуть жити в Україні!? Вони вже всі мають громадянство інших країн а Україна для них це джерело не законного збагачення за рахунок розкрадання майна народу України.
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21.07.2021 09:09 Ответить
У Корнієнка краще виходить з корабельними соснами. Під час війни скасовувати обовязковий призов - це ноухау наших сцикунів і дизертирів, які обманом захопили владу
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21.07.2021 10:01 Ответить
Горіла сосна палалала........
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21.07.2021 12:35 Ответить
О! Якубович теж планував те ж саме невдовзі перед вторгненням РФ
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21.07.2021 10:17 Ответить
я так розумію,що от такими вбросами зелена влада хоче повернути свій лохторат назад, в акурат перед черговими виборами.Звісно кому потрібно і вигідно не служити Україні- тому самому зеленому бидлу,лохторату ,і тоді вже зелю ніхто не назове - уклоністом.Він вже обіцяв великі зарплати при низьких налогах,тоді питали ,за рахунок чого це відбудеться? І оця новина знову маєчня зеленої плесняви, вже вбили економіку , пенсійна реформа їх - повний абсурд,тепер гайда вбивати і захист країни.
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21.07.2021 10:46 Ответить
В демократії влада повинна виконувати волю народу, а не брехати перед виборами, аби добратись до корита, Я надіюсь Зеленський твсе таки виконає свою обіцянку про мир із Росією ,хай навіть через капітуляцію, а українский народ перестане бути людським ресурсом для України і завоює собі повагу в очах держави.
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21.07.2021 15:01 Ответить
https://censor.net/ru/user/463299 Ну нє.Капітуляція,це повернення до москалів.Ну його нафіг під москалями жити.Тай не буде такого.Зеленський не всесильний.Він може що завгодно думати.Але в нього сили нема,.якусь там капітуляцію робити.Щось від твоїх слів стало смердіти кацапами.Я проти призову,але ніякої капітуляції бути не може.
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21.07.2021 17:22 Ответить
ого тут целая дискуссия нужны ли призовники или не нужы.
а можно вопрос по сути форумчанам? тут сказано, что отменять будут в рамках подготовки ко вступлению в НАТО. Скиньте кто знающий ссылку почитать, что это за условие такое на пути к членству если не дали даже пдч. Зелебобам и их ватным побратимам-деградантам просьба не отвечать.
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21.07.2021 11:11 Ответить
Янукович отменил призыв и Россия напала на Украину, а у Украины не было Армии. Только диверсант может отменить призыв в Украине!
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21.07.2021 12:01 Ответить
Всю эту власть надо гнать в шею - это предатели и диверсанты! Они уничтожают Украину изнутри - троянский конь!
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21.07.2021 12:04 Ответить
Уже був у нас пацифізм, нейтралітет, багатовекторність - мир, дружба, жвачка
Під боком агресор виносить загарбницькі плани, а ідіоти шукають миру і надіються на НАТО.
Ізраїльський варіант, всі проходять військову службу, хто вже похилого віку чи не здоровий той теж повинен пройти інструктаж, як діяти у військовому стані.
Все повинно працювати на змінення ЗСУ.
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21.07.2021 12:32 Ответить
Призовний варіант показав свою неповноцінність в часи Великої французкої революції, коли парижани кидали м'ясо під пруські штики і гільйотинували генералів, після програних битв, в кінці кінців пруси все одно взяли Париж. Призовна армія це знищення життєвих сил народу, стирання його в жерновах війни. ******* німці цьому хрестоматійних приклад.
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21.07.2021 14:56 Ответить
У"зелени"с Корниенко "крыша "окончательно съехала.Держава,по сути,в войне.Кто же будет приходить на смену выбывающим контрактникам?Как охватить большинство потенциальных призывников военному делу? У нас должна быть всеобщая воинская обязанность,как в Израиле.
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21.07.2021 12:33 Ответить
Весь Світ стоїть на порозі глобальної світової кризи.Це може привести до військових дій, як в окремих регіонах Світу, так і до світової війни.
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21.07.2021 12:47 Ответить
Почалося! знову ті самі манси.
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21.07.2021 13:12 Ответить
Читаючи коменти склалося враження, що коментатори прочитали лише заголовок, не кажучи вже про те, що точно не читали проект ЗУ № 5557, на підставі якого і плануються зміни.
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21.07.2021 13:15 Ответить
Всі пишуть одне і теж.Мовляв призов відмінив Яник і армії не стало.А в середині 2000-х то що була армія? Інші показують Ізраїль,який хамас не може перемогти.В Ізраїля немає ворога,який має усі типи озброєння.Не так все гладко в Ізраїлі.Там постійні скандали і багато сексуального характеру.Ви форумчани бачили,як Ізраїль воює? Є відео,де помітна непрофесійність там. Наносити точкові удари авіацією і ракетами,по слабшому.супротивнику,це ще не вся війна.
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21.07.2021 13:50 Ответить
Згідний з тобою, що призовна армія не ефективна і призводить до винищення життєвих сил народу, але я акцентую увагу на її аморальності.
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21.07.2021 14:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/463299 Ну є десь більш менш нормальна призовна армія,наприклад в Швеції.Але ми не шведи.В нас нічого путнього з цього не буде.Тільки створення злоби і рабства.
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21.07.2021 15:21 Ответить
А можуть і не відмінить, наслухались вже цих зелених виродків. Хоча 73%никам все Божа роса
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21.07.2021 13:53 Ответить
Когда-то Юля пыталась на этом выезать...
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21.07.2021 14:06 Ответить
Відміна строкової служби під час постійного військового конфлікту з сусідньою державою,з загрозою масштабного вторгнення,-банальний злочин.
Звісно,ні з якими стандартами НАТО це не пов'язане.
До призовної служби в Данії,Норвегії,Єстонії,Греції,додалися Швеція та Литва.
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21.07.2021 14:14 Ответить
Чого вартує держава, яка поневолює своїх власних громадян? Я вважаю що нічого.
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21.07.2021 14:50 Ответить
Я тебе зрозумів.Норвегія й Швеція для тебе-нічого не варті держави.
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21.07.2021 15:11 Ответить
Так, бо золота клітка всеодно клітка.
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21.07.2021 15:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/447306 В них зараз також не все так добре.І ми не вони.В нас і близько такого відношення немає.А чому ви зрівнюєте Україну з Норвегією.а не з Британією? Ми ближчі до них за розмірами і ресурсами.Ми найбагатша на ресурси країна Європи.А побираємось усі 30 років.А наш призов такий же не людський.Як в москалів.Звідти у багатьох відслуживших порушене здоров'я і психіка.Такого в Швеції немає і не було дуже давно.
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21.07.2021 15:34 Ответить
З мого досвіду,-хворими психами з армії йдуть ті,хто й прийшов туди такими.
А перелічені країни з призовною службою,об'єднує наявність біля кордонів агресивного сусіда.
"Слуга народу" Корнієнко: Обов'язковий призов можуть скасувати з 2023 року - Цензор.НЕТ 3624
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21.07.2021 15:56 Ответить
Ні.Це маячня,що до психічного стану.
Агресивний сусід в першу чергу обстрілював нашу територію ракетами.Було би в нас ракетне озброєння і авіація.то москалі би ніколи не напали.
Та й в найсильніших західних країнах немає повинності.США стала тільки сильнішою без повинності і Британія також.Весь блок НАТО тримається на могутності США.Америка любому навішає,підкреслюю любому і Китаю і москалям і Індії.

Ресурсів,як я казав найбільше в Європі в нас,але ми ж копіюємо все одно москальських рабів.В нас ж призов абсолютно такий самий,як і в них.
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21.07.2021 16:06 Ответить
Продолжаю тебя читать. Тебе Макаренко очень наглядно возразил, а ты всё туда же, видно заказ - давай контрактную армию! И вопросах медицины ты тоже мнишь себя корифеем - у другого "маячня" , у тебя всё правильно! Навешает! Любому! Ну корифей, стратег..."... як я казав...." Наполеон! Бонапарт!
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21.07.2021 16:28 Ответить
https://censor.net/ru/user/489940 А хто зможе протистояти США? Вона любого зітре на порох,якщо буде пряма загроза.Поки що її вороги тільки підгавкують.А я наглядно відповів.Медицини в нас не буде також.до поки є люди з подібним до вашого мисленням.
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21.07.2021 16:31 Ответить
Опять категорично и опять хамски - ещё одно подтверждение, что твоё категоричное мышление на грани мании! А ещё закрадывается вопрос, стоит ли перед тобой метать бисер? Хотя ты не знаешь этой поговорки! Первое. Кому та США нужна с её проблемами?Смотри фильмы про США - там всё "наглядно"! Если бы она всех не задирала и на авианосцах не "несла демократию" другим, если бы не совращала талантливую молодёжь других стран на переезд к себе, то никому не нужно было бы с ней воевать! То, что она не может жить без постоянного притока мигрантов доказывает, что США НЕ СПОСОБНО у себя создать хорошую систему образования, чтобы обходиться своей молодёжью! А то, что она управляет ценообразованием продуктов других стран, доказывает, что её промышленность не дееспособна! Тренируй мышление, а не извращайся в злобе к прошлому, хищник недоделанный! Кстати - твой выбор имени - письменное подтверждение патологичности твоего Эго! Второе. Медицина у них в полтора раза дороже (по ВВП) чем в среднем по Европе, а продолжительность жизни меньше, чем в Европе! Гугли! А с медициной ты вообще "попал"! Был бы 19 век, я бы тебя на дуэль вызвал, хотя нет - просто отхлестал бы по лицу ( дуэль для благородных, не для тебя)! Пока мой род работал в медицине, она была, а это со мной более 150 лет. Теперь, ты прав, её нет и это по вине дураков, ТАКИХ КАК ТЫ! Жаль, из-за вас страдают умные!
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21.07.2021 19:27 Ответить
А ещё насчёт твоего возраста, я не ошибся, я писал о твоём интеллектуальном возрасте - он подростковый. А подростковый возраст, если не видишь собеседника, похож на ранний Альцгеймер ,так что спеши высказаться - "Альцгеймер" - прогрессирующая патология! Сочувствую коллегам, хотя, теперь они с тебя сдерут... Вспомнишь "совок"
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21.07.2021 19:41 Ответить
Та у вас швидше настане хвороба Альцгеймера.
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21.07.2021 19:59 Ответить
Опять пытаешься корифееть в медицине, хищник недоделанный!
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25.07.2021 18:57 Ответить
{ De Jure} Строкова служба і мобілізація нерезервістів це легалізоване рабство. Україна!, змушує людей служити їй під страхом кримінального покарання через Ст.335ККУ. Україна!, краде в людей рік-півтора життя на піку можливостей, коли ти молодий,ініціативний,здоровий.Україна!, розповідає про абстрактий громадянський обов'язок, якого ніхто з нас на себе не брав. Не ходіть в армію і збережіть час, фізичне і ментальне здоров'я, ба навіть життя.
Пам'ятайте, повістка повинна бути попередньо виписана і вручена там, де можливо встановити особу призовника, завжди проводьте відеофіксацію дій суб'єктів виконання владних повноважень - комісара і поліцейського, комісар не має над вами влади поки ви цивільний, а поліцейський не має права передавати третім особам ваші особисті дані. Живіть довго і щасливо всупереч Україні і нехай допоможе вам Бог і ст.210КУпАП, статті 69 і 75 ККУ, ст.63КУ
{De Facto} Комісарам наплювати на законність і правову процедуру,вони виконують план любою ціною, поліцейським наплювати на свавілля комісарів, більше того тепер вони їм допомагають ловити людей і доправляти в центри соціальної підтримки( нова назва комісаріатів) після змін до ст. 259КуПАП, бо вони є частиною однієї структури - України, а сам себе не вдариш. Тому надіятись варто лише на свої сили і на Бога. Як показує аналіз полювання на призовників наряд комісарів це 4-5 осіб + 1 поліцейський, з них 3 комісари полюють разом з поліцейським, 1 сидить в машині і охороняє здобич, ще один може бути в резерві. За умови, що вас впіймали,ваше завдання, це пройти в сторону машини з супроводжуючим, але не дійшовши до неї вирватись і втекти. Для цього:
1. Ходіть на стадіон і тренуйтесь бігати спринт.
2. Не носіть рюкзаків, сумок і інших речей за які вас можна схопити, на час призову
3. Комісари ******* полювати вночі,не гуляйте по ночам на час призову
4. Уникайте людних місць на час призову: ж-д, автостанції, метро і тд.
5. Не носіть з собою смартфон під час призову, спеціально купіть старий кнопковий телефон і ходіть з ним, під час призову.
6. Якщо вже попались не давайте комісарам своїх справжніх даних і активно шукайте можливості втекти, тут прийцип такий чим менш ви просунулись по системі тим легше втекти( вулиця- комісаріат- доправка на збірно призовний пункт- обласний збірно призовний пункт- доправка до частини- частина. З кожним новим етапом втекти стає дедалі складніше)
P.S. Якщо справи кепські рішення призовної комісії завжди можна оспорити в суді, обовязково вимагайте дублікат на руки.Якщо не маєте довіри до Українського правосуддя і не хочете взагалі в це все занурюватись, то 4 місяці можна перечекати в Польщі, заодно і підзаробити.
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21.07.2021 14:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/463299 Це хто такий план склав?
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21.07.2021 15:29 Ответить
Кабінет міністрів утверджує план по призову, і процедуру виконання. Почитай: https://ukurier.gov.ua/media/files/2021-2/19_P9-19.pdf
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21.07.2021 15:47 Ответить
Та в мене недавно знайомого хлопчину в армію забрали.Але зараз я в своєму містечку вже давно не бачив комісарів,які би до когось їздили.Раніше було.
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21.07.2021 15:54 Ответить
В провінції життя набагато простіше, ніж у великому місті, там і комісари не такі вже й люті. Я радий, що ти живеш в невеликому місті. Дай тобі Бог здоров'я і життя.
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21.07.2021 16:13 Ответить
Та я давно вже не призовник і за мною не бігали.В мене проблеми з серцем.Але я пам'ятаю,як брали таких ''забіджених'' хлопчин,які ще й були напівсиротами.Що з ними в армії було не відомо.Вони ж там скоріше за все настраждалися.
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21.07.2021 16:22 Ответить
Ну в маленьких містах знають в лице.Та зараз повно молоді закордоном працює,або стараються виїхати навчатися закордоном.Люди не розуміють,що краще не стане.
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21.07.2021 16:25 Ответить
" ...абстрактий громадянський обов'язок, якого ніхто з нас на себе не брав." Хамуд! Этот долг не абстрактный! Это не обязательство, а долг! Долг перед предками! А если и обязательство - то перед детьми! Собираешья родить, значит берёшь обязательство дать детям, где жить! А то, что ты написала - это подрывная деятельность против государства во время войны и за это нужно наказывать!
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21.07.2021 16:39 Ответить
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