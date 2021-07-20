"Слуга народа" Корниенко: Обязательный призыв могут отменить с 2023 года
В ближайшие несколько лет ожидается реформа военкоматов и еще ряд перемен, связанных с планами Украины на членство в НАТО. В том числе с 2023 года возможна отмена обязательного призыва в армию.
Об этом глава партии "Слуга народа", первый замглавы парламентской фракции политсилы Александр Корниенко сказал в интервью изданию "Українські новини", сообщает Цензор.НЕТ.
"С принятием законопроекта о национальном сопротивлении в целом постепенно это все будет воплощаться. Базовые изменения - это вопрос нескольких лет. Может, в следующем году какие-то вещи мы успеем сделать. До конца каденции должны успеть целом", - сказал он о военной реформе.
На вопрос о возможной отмене призыва в армию Корниенко ответил так: "Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, так как они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а можно вопрос по сути форумчанам? тут сказано, что отменять будут в рамках подготовки ко вступлению в НАТО. Скиньте кто знающий ссылку почитать, что это за условие такое на пути к членству если не дали даже пдч. Зелебобам и их ватным побратимам-деградантам просьба не отвечать.
Під боком агресор виносить загарбницькі плани, а ідіоти шукають миру і надіються на НАТО.
Ізраїльський варіант, всі проходять військову службу, хто вже похилого віку чи не здоровий той теж повинен пройти інструктаж, як діяти у військовому стані.
Все повинно працювати на змінення ЗСУ.
Звісно,ні з якими стандартами НАТО це не пов'язане.
До призовної служби в Данії,Норвегії,Єстонії,Греції,додалися Швеція та Литва.
А перелічені країни з призовною службою,об'єднує наявність біля кордонів агресивного сусіда.
Агресивний сусід в першу чергу обстрілював нашу територію ракетами.Було би в нас ракетне озброєння і авіація.то москалі би ніколи не напали.
Та й в найсильніших західних країнах немає повинності.США стала тільки сильнішою без повинності і Британія також.Весь блок НАТО тримається на могутності США.Америка любому навішає,підкреслюю любому і Китаю і москалям і Індії.
Ресурсів,як я казав найбільше в Європі в нас,але ми ж копіюємо все одно москальських рабів.В нас ж призов абсолютно такий самий,як і в них.
Пам'ятайте, повістка повинна бути попередньо виписана і вручена там, де можливо встановити особу призовника, завжди проводьте відеофіксацію дій суб'єктів виконання владних повноважень - комісара і поліцейського, комісар не має над вами влади поки ви цивільний, а поліцейський не має права передавати третім особам ваші особисті дані. Живіть довго і щасливо всупереч Україні і нехай допоможе вам Бог і ст.210КУпАП, статті 69 і 75 ККУ, ст.63КУ
{De Facto} Комісарам наплювати на законність і правову процедуру,вони виконують план любою ціною, поліцейським наплювати на свавілля комісарів, більше того тепер вони їм допомагають ловити людей і доправляти в центри соціальної підтримки( нова назва комісаріатів) після змін до ст. 259КуПАП, бо вони є частиною однієї структури - України, а сам себе не вдариш. Тому надіятись варто лише на свої сили і на Бога. Як показує аналіз полювання на призовників наряд комісарів це 4-5 осіб + 1 поліцейський, з них 3 комісари полюють разом з поліцейським, 1 сидить в машині і охороняє здобич, ще один може бути в резерві. За умови, що вас впіймали,ваше завдання, це пройти в сторону машини з супроводжуючим, але не дійшовши до неї вирватись і втекти. Для цього:
1. Ходіть на стадіон і тренуйтесь бігати спринт.
2. Не носіть рюкзаків, сумок і інших речей за які вас можна схопити, на час призову
3. Комісари ******* полювати вночі,не гуляйте по ночам на час призову
4. Уникайте людних місць на час призову: ж-д, автостанції, метро і тд.
5. Не носіть з собою смартфон під час призову, спеціально купіть старий кнопковий телефон і ходіть з ним, під час призову.
6. Якщо вже попались не давайте комісарам своїх справжніх даних і активно шукайте можливості втекти, тут прийцип такий чим менш ви просунулись по системі тим легше втекти( вулиця- комісаріат- доправка на збірно призовний пункт- обласний збірно призовний пункт- доправка до частини- частина. З кожним новим етапом втекти стає дедалі складніше)
P.S. Якщо справи кепські рішення призовної комісії завжди можна оспорити в суді, обовязково вимагайте дублікат на руки.Якщо не маєте довіри до Українського правосуддя і не хочете взагалі в це все занурюватись, то 4 місяці можна перечекати в Польщі, заодно і підзаробити.