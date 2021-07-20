"Слуга народу" Корнієнко: Обов'язковий призов можуть скасувати з 2023 року

У найближчі кілька років очікується реформа військкоматів та ще низка змін, пов'язаних з планами України на членство в НАТО. Зокрема, із 2023 року можливе скасування обов'язкового призову до армії.

Про це глава партії "Слуга народу", перший заступник голови парламентської фракції політсили Олександр Корнієнко сказав в інтерв'ю виданню "Українські новини", повідомляє Цензор.НЕТ.

"З ухваленням законопроєкту про національний супротив у цілому поступово це все буде втілюватися. Базові зміни - це питання декількох років. Може, в наступному році якісь речі ми встигнемо зробити. До кінця каденції маємо встигнути вцілому", - сказав він про військову реформу.

На запитання про можливе скасування призову до армії Корнієнко відповів так: "Це можливо вже із 2023 року. Також буде реформа військкомату. Ці всі реформи очікуються, оскільки вони пов'язані з планом членства в НАТО. Військова реформа відбуватиметься далі постійно".

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