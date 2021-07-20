Сбежавшего из одесского СИЗО заключенного Кутафина задержали

Правоохранители задержали заключенного Сергея Кутафина, который сегодня днем сбежал из Одесского следственного изолятора.

Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Злоумышленника задержали в Малиновском районе города - он скрывался в хозяйственном помещении во дворе своей знакомой. Специальную полицейскую операцию "Сирена" сняли", - сказано в сообщении.

Сейчас мужчина находится в отделении полиции. Ему сообщили о подозрении в побеге из-под стражи. Наказание за это - от 3 до 5 лет лишения свободы - добавят к сроку, который он отбывает за кражу.

"УНИАН" пишет, что Кутафин сбежал с территории изолятора во время прогулки: проник в хозяйственный двор, откуда попал на улицу, преодолев несколько спецограждений.

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