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Сбежавшего из одесского СИЗО заключенного Кутафина задержали

Сбежавшего из одесского СИЗО заключенного Кутафина задержали

Правоохранители задержали заключенного Сергея Кутафина, который сегодня днем сбежал из Одесского следственного изолятора.

Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Злоумышленника задержали в Малиновском районе города - он скрывался в хозяйственном помещении во дворе своей знакомой. Специальную полицейскую операцию "Сирена" сняли", - сказано в сообщении.

Сейчас мужчина находится в отделении полиции. Ему сообщили о подозрении в побеге из-под стражи. Наказание за это - от 3 до 5 лет лишения свободы - добавят к сроку, который он отбывает за кражу.

"УНИАН" пишет, что Кутафин сбежал с территории изолятора во время прогулки: проник в хозяйственный двор, откуда попал на улицу, преодолев несколько спецограждений.

Читайте: Из одесского СИЗО сбежал заключенный Кутафин. Полиция ввела операцию "Сирена". ФОТО

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задержание (6690) Одесса (7921) побег (380) Нацполиция (16559)


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Топ комментарии
+3
Ув'язненого Кутафіна, який втік з одеського СІЗО, затримали - Цензор.НЕТ 7727
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20.07.2021 23:46 Ответить
+2
В США у фільмах з тюрми втікають у Мексику, а в Україні - до знайомої під ковдру.
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20.07.2021 22:54 Ответить
+2
А куди ще з таким прізвищем кацапу податись?
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20.07.2021 23:02 Ответить
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В США у фільмах з тюрми втікають у Мексику, а в Україні - до знайомої під ковдру.
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20.07.2021 22:54 Ответить
Керівництво СІЗО потрібно змінити! Постійні рубі порушення режиму утримання затриманих та ЗК це вже не випадковість! Я ще пам'ятаю як був скандал щодо прогулянок затриманих по Одесі в супроводі працівників СІЗО
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21.07.2021 01:14 Ответить
и куда это так цацап тарапился, не в раSSеюшку ли?
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20.07.2021 22:55 Ответить
А куди ще з таким прізвищем кацапу податись?
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20.07.2021 23:02 Ответить
Не надо уподобляться кацапам и их гнилому фашизму
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20.07.2021 23:09 Ответить
не мы первыми начали
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20.07.2021 23:19 Ответить
кацапа, а що тобі не подабається?
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21.07.2021 08:16 Ответить
А шо там Медведчук?
Ну і хоча би дерев посадки, мільйон?
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20.07.2021 23:32 Ответить
Ув'язненого Кутафіна, який втік з одеського СІЗО, затримали - Цензор.НЕТ 7727
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20.07.2021 23:46 Ответить
А де ще один,окрім Кутафіна? Бо то ж " С одесского кичмана бежали два уркана
Бежали два уркана тай на во-во-волю
В Вапняровской малине они остановились
Они остановились отдохнуть" Один засипавсь,але де ж другий?
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21.07.2021 00:09 Ответить
Интересная новость для меня.
У меня в классе был Кутафин. Заглянул в статью - точно, Сергей Кутафин.
Похоже что мой одноклассник, по возрасту подходит и фамилия редкая, правда, в лицо совсем не помню его, да и времени прошло много. В школе тоже были проблемы у него.
Вот так встреча.
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21.07.2021 07:22 Ответить
ДА. ОБ ЭТОМ ЗАДЕРЖАНИИ ДАЖЕ В ВАШИНГТОН ПОСТ ПИСАЛИ.... ГРОМКОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ...
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21.07.2021 09:00 Ответить
журналистика полностью изговнилась
дает репортажи про остросюжетное задержание какого-то бедолаги,
в то время как президенты в течении 10 лет систематически совершают акты госизмены и срут на Конституцию
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21.07.2021 10:43 Ответить
 
 