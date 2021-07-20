Ув'язненого Кутафіна, який втік з одеського СІЗО, затримали

Правоохоронці затримали ув'язненого Сергія Кутафіна, який сьогодні вдень втік з Одеського слідчого ізолятора.

Про це повідомляє Національна поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмисника затримали в Малиновському районі міста - він переховувався в господарському приміщенні у дворі своєї знайомої. Спеціальну поліцейську операцію "Сирена" знято", - йдется в повідомленні.

Нині чоловік перебуває у відділенні поліції. Йому повідомили про підозру у втечі з-під варти. Покарання за це - від 3 до 5 років позбавлення волі - додадуть до терміну, який він відбуває за крадіжку.

"УНІАН" пише, що Кутафін утік з території ізолятора під час прогулянки: проник у господарське подвір'я, звідки потрапив на вулицю, подолавши кілька спецзагороджень.

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