Ув'язненого Кутафіна, який втік з одеського СІЗО, затримали
Правоохоронці затримали ув'язненого Сергія Кутафіна, який сьогодні вдень втік з Одеського слідчого ізолятора.
Про це повідомляє Національна поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Зловмисника затримали в Малиновському районі міста - він переховувався в господарському приміщенні у дворі своєї знайомої. Спеціальну поліцейську операцію "Сирена" знято", - йдется в повідомленні.
Нині чоловік перебуває у відділенні поліції. Йому повідомили про підозру у втечі з-під варти. Покарання за це - від 3 до 5 років позбавлення волі - додадуть до терміну, який він відбуває за крадіжку.
"УНІАН" пише, що Кутафін утік з території ізолятора під час прогулянки: проник у господарське подвір'я, звідки потрапив на вулицю, подолавши кілька спецзагороджень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну і хоча би дерев посадки, мільйон?
Бежали два уркана тай на во-во-волю
В Вапняровской малине они остановились
Они остановились отдохнуть" Один засипавсь,але де ж другий?
У меня в классе был Кутафин. Заглянул в статью - точно, Сергей Кутафин.
Похоже что мой одноклассник, по возрасту подходит и фамилия редкая, правда, в лицо совсем не помню его, да и времени прошло много. В школе тоже были проблемы у него.
Вот так встреча.
дает репортажи про остросюжетное задержание какого-то бедолаги,
в то время как президенты в течении 10 лет систематически совершают акты госизмены и срут на Конституцию