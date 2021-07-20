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Новини
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Ув'язненого Кутафіна, який втік з одеського СІЗО, затримали

Ув'язненого Кутафіна, який втік з одеського СІЗО, затримали

Правоохоронці затримали ув'язненого Сергія Кутафіна, який сьогодні вдень втік з Одеського слідчого ізолятора.

Про це повідомляє Національна поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмисника затримали в Малиновському районі міста - він переховувався в господарському приміщенні у дворі своєї знайомої. Спеціальну поліцейську операцію "Сирена" знято", - йдется в повідомленні.

Нині чоловік перебуває у відділенні поліції. Йому повідомили про підозру у втечі з-під варти. Покарання за це - від 3 до 5 років позбавлення волі - додадуть до терміну, який він відбуває за крадіжку.

"УНІАН" пише, що Кутафін утік з території ізолятора під час прогулянки: проник у господарське подвір'я, звідки потрапив на вулицю, подолавши кілька спецзагороджень.

Також дивіться: З одеського СІЗО втік ув'язнений Кутафін. Поліція ввела операцію "Сирена". ФОТО

Автор: 

затримання (4355) Одеса (5499) втеча (221) Нацполіція (15272)


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Топ коментарі
+3
Ув'язненого Кутафіна, який втік з одеського СІЗО, затримали - Цензор.НЕТ 7727
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20.07.2021 23:46 Відповісти
+2
В США у фільмах з тюрми втікають у Мексику, а в Україні - до знайомої під ковдру.
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20.07.2021 22:54 Відповісти
+2
А куди ще з таким прізвищем кацапу податись?
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20.07.2021 23:02 Відповісти
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В США у фільмах з тюрми втікають у Мексику, а в Україні - до знайомої під ковдру.
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20.07.2021 22:54 Відповісти
Керівництво СІЗО потрібно змінити! Постійні рубі порушення режиму утримання затриманих та ЗК це вже не випадковість! Я ще пам'ятаю як був скандал щодо прогулянок затриманих по Одесі в супроводі працівників СІЗО
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21.07.2021 01:14 Відповісти
и куда это так цацап тарапился, не в раSSеюшку ли?
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20.07.2021 22:55 Відповісти
А куди ще з таким прізвищем кацапу податись?
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20.07.2021 23:02 Відповісти
Не надо уподобляться кацапам и их гнилому фашизму
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20.07.2021 23:09 Відповісти
не мы первыми начали
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20.07.2021 23:19 Відповісти
кацапа, а що тобі не подабається?
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21.07.2021 08:16 Відповісти
А шо там Медведчук?
Ну і хоча би дерев посадки, мільйон?
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20.07.2021 23:32 Відповісти
Ув'язненого Кутафіна, який втік з одеського СІЗО, затримали - Цензор.НЕТ 7727
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20.07.2021 23:46 Відповісти
А де ще один,окрім Кутафіна? Бо то ж " С одесского кичмана бежали два уркана
Бежали два уркана тай на во-во-волю
В Вапняровской малине они остановились
Они остановились отдохнуть" Один засипавсь,але де ж другий?
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21.07.2021 00:09 Відповісти
Интересная новость для меня.
У меня в классе был Кутафин. Заглянул в статью - точно, Сергей Кутафин.
Похоже что мой одноклассник, по возрасту подходит и фамилия редкая, правда, в лицо совсем не помню его, да и времени прошло много. В школе тоже были проблемы у него.
Вот так встреча.
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21.07.2021 07:22 Відповісти
ДА. ОБ ЭТОМ ЗАДЕРЖАНИИ ДАЖЕ В ВАШИНГТОН ПОСТ ПИСАЛИ.... ГРОМКОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ...
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21.07.2021 09:00 Відповісти
журналистика полностью изговнилась
дает репортажи про остросюжетное задержание какого-то бедолаги,
в то время как президенты в течении 10 лет систематически совершают акты госизмены и срут на Конституцию
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21.07.2021 10:43 Відповісти
 
 