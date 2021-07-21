Франция запускает систему санитарных пропусков из-за нового всплеска коронавируса
Во Франции наблюдают новую волну заражения коронавирусом. С 21 июля в стране вступает в силу система санитарных пропусков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News.
Со среды с такими новыми санитарными пропусками можно будет посетить большинство музеев и кинотеатров. Позже власти обсудят, стоит ли продлевать его использование в августе для входа в кафе, рестораны и торговые центры.
За день до этого министр здравоохранения Оливье Веран объявил о 18 тыс. новых случаев коронавируса всего за сутки. По мнению министра, вариант "Дельта" привел к гораздо большему росту случаев заболевания, чем предыдущие варианты, такие как те, которые впервые были замечены в Великобритании или ЮАР.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах ввести санитарный пропуск в начале этого месяца, а также об обязательной вакцинации всех медицинских работников к сентябрю. В ответ на это во Франции прошли забастовки против санитарных пропусков и обязательной вакцинации медицинских работников.
Представитель французского правительства Габриэль Атталь 19 июля заявил, что Франция вступила в четвертую волну пандемии коронавируса COVID-19.
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