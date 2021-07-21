Франція запускає систему санітарних пропусків через новий спалах коронавірусу

У Франції спостерігають нову хвилю зараження на коронавірус. З 21 липня в країні набуває чинності система санітарних пропусків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News.

Із середи з такими новими санітарними пропусками можна буде відвідати більшість музеїв і кінотеатрів. Пізніше влада обговорить, чи варто продовжувати його використання в серпні для входу в кафе, ресторани і торгові центри.

За день до цього міністр охорони здоров'я Олів'є Веран оголосив про 18 тис. нових випадків коронавірусу всього за добу. На думку міністра, варіант "Дельта" призвів до набагато більшого зростання випадків захворювання, ніж попередні варіанти, такі як ті, які вперше були помічені у Великій Британії або ПАР.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани ввести санітарний пропуск на початку цього місяця, а також про обов'язкову вакцинацію всіх медичних працівників до вересня. У відповідь на це у Франції пройшли страйки проти санітарних пропусків та обов'язкової вакцинації медичних працівників.

Представник французького уряду Габріель Атталь 19 липня заявив, що Франція вступила в четверту хвилю пандемії коронавірусу COVID-19.

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