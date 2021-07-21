Для еще более успешного развития китайско-украинских отношений имеются все предпосылки, - посол Сяньжун
Все больше китайских больших компаний готовы работать на рынке Украины, что показывает все более привлекательный имидж Украины для привлечения зарубежных инвестиций.К
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил посол Китая в Украине Фань Сяньжун.
"Имеются все предпосылки для еще более успешного развития китайско-украинских отношений. Я с оптимизмом рассматриваю перспективы нашего сотрудничества с Украиной. Для этого китайская сторона готова и впредь совместно с украинской стороной прилагать усилия", - подчеркнул посол.
По его словам, за десять лет китайско-украинские отношения стратегического партнерства получили большое развитие.
"Это развитие отражается в самых разных областях двустороннего взаимодействия. Особенно Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины. Это естественно отвечает коренным интересам народов двух стран. Потенциалы этих отношений еще большие", - добавил Фань Сяньжун.
Посол отметил, что подписанное ранее соглашения о сотрудничестве в области инфраструктуры между Украиной и Китаем открыло бы новые возможности для сотрудничества между двумя странами в этой очень важной области.
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Источник: https://censor.net/ru/n3278320
Голосуя против Украины вместе с паРашей в ООН и одновременно зарабатывая на украинцах с разрешения зеленского-ермака?
Спецслужби КНР переслідували 19-річного біженця на території України: погрожували "викраденням" до комуністичного Китаю, - Associated Press.
Україна знову опиняється у масштабному китайському скандалі. Цього разу - щодо комуністичних каральних спецслужб.
Як повідомляє у своєму розслідуванні Associated Press від 21 липня 2021 року, цього літа спецслужби КНР вдалися до переслідування 19-річного політичного біженця Ван Цзіньюя, а також його нареченої, на території України.
Навесні про історію Вана писали світові медіа, а також ряд профільних правозахисників, у тому числі - наші колеги з британського Hong Kong Watch, що є однією з найповажніших антикомуністичних організацій в світі.
Причиною політичних гонінь Вана стала критика військової агресії Китаю проти Індії, яку він опублікував у підконтрольних комуністам соціальних мережах. Окрім цього, хлопець з 2019 року підтримував боротьбу Гонконгу за свободу.
Весною цього року йому вдалося досягнути Дубаї, ОАЕ, але там його з невідомих причин затримала місцева поліція. Як повідомляється у новині AP від травня 2021 року, на території Еміратів також діяли китайські спецслужби - через свої посольства, однак через відсутність необхідних угод між ОАЕ та КНР комуністи не змогли завдати хлопцеві суттєвої шкоди
Наступним листом комуністи повідомили, що вже підготували заходи, якщо пара знову втече: йдеться про заходи, які б мали відбутися на території України.
Фактично йдеться про погрозу викрадення.
Через китайську небезпеку в Україні йому довелося негайно залишити територію нашої держави для пошуку притулку в Нідерландах, - втечу з України допоміг організувати голова відомої правозахисної організації ChinaAid.
Як відмічають експерти, цей випадок посилює факт розширення діяльності спецслужб КНР на весь світ.
Нагадаю, що прийнятий у Пекіні закон про нацбезпеку для Гонконгу має суперекстериторіальну дію - він поширюється на всіх людей на планеті, які тим чи іншим способом виступають на підтримку Гонконгу. Фактично те саме стосується Тибету або підтримки уйгурського народу.
Діяльність спецслужб КНР на території України, в тому числі "неформальним" шляхом, є кричущою новиною, яка може бути підтвердженням найгіршого - актуалізації угоди Януковича з Китаєм 2011 року, згідно з якою Україна надала дозвіл китайцям "карати" тих, хто виступає проти Комуністичної партії Китаю.
Ростов на дону...? а вот теперь все стало на свои места
КНР вот куда его гнать надо, вместе со всем Кварталом 95 и их приспешниками.
Игра в одни ворота.....
от Китая, как и от Рашки нужно держаться на расстоянии выстрела..
Китайцы не менее хитропопее и двуличнее Бень, когда имеют выгоду.
О каком торговом партнерстве может идти речь когда наша промышленность даже не лежи, она уже опустилась ниже уровня земли. Чем мы можем торговать на равных условиях? В поднебесной рассматривают Украину как точку сбыта второсортного товара и очередного плацдарма для тихой экспансии. Примеров у наших соседей море.
знает точно дураков надо нещадно грабить.
Мнения 21-июл, 04:139 1 976 0
Всего несколько аспектов, но все они накрыты одним тазом - зеленым: - Верещук-"министр обороны". В комментарии "Украина 24" она предлагает разделить обязанности главнокомандующего и министра обороны.
"Так, я би погодилась. Я вже говорила це тисячу разів. Я це сприйму, як наказ. Працюючи в комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки я чудово розумію, чого потребує армія, коли ми говоримо про реформування. Міністерство оборони - це політичний орган, де на чолі має стояти політик..."
Кстати, да. Но не политик от Зе-команды. Это как дороги - да, но если они делаются зелеными, то к качеству есть претензии. Это как реформы - да, но если они делаются зелеными, то в демократической составляющей есть сомнения.
Это как инвестиции - да, но если о них договариваются с зелеными, то надо посмотреть, не Китай ли это, со всеми "вытекающими".
- Арестович-"стратег". Ярчайший пример "стратега"-приспособленца под вывеской Зе.
"Украина развернется от Евросоюза на Восток..." Хм... Как занятно получается: когда у тебя нет денег и ты нищий актер - (да кем бы ты ни был из "простого народа") - ты хочешь жить, как в Европе.
Как только тебя приглашают отмывать схемы "новых лиц" перед общественностью и ты начинаешь получать первые приличные для тебя деньги - ты начинаешь чувствовать себя в безопасности.
И тогда что получается: можно не заглядывая в холодильник и не содрогаясь от увиденного там, не думая о завтрашнем дне, вертеть курсом Украины куда хочешь? А как иначе это назвать и объяснить??
- Арахамия -"политик". Это лишнее напоминание о том, что можно быть успешным бизнесменом, но ни разу не политиком.
Это то же самое, как "Зеленский-президент". Название есть - сути нет.
Во всех этих моментах, на мой взгляд, сквозит истина. Если кто-то из таких людей считает, что "не Боги горшки обжигают" - то да, не Боги. НО ПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела. Ибо даже горшки надо уметь обжечь так, чтобы не сжечь все вокруг.
И данными мыслями я всего лишь хочу привлечь внимание к тому, что "сначала будь, а потом - можешь и казаться". К тому же на кону самое дорогое - страна. Очень легко вертеть ею в разные стороны, грабить ее, когда НЕ ТЫ сам ее отстаивал, защищал, строил.
Когда она досталась тебе в относительной целости благодаря усилиям не твоим, а других людей. Я понимаю, что пишу, в общем-то, непопулярные вещи - о чести, совести, профессионализме.
Что сегодня в тренде гибкость, продажность и умение держать нос или хвост по ветру...
Но эта команда уйдет, а мы останемся. С чем останемся - вопрос второй.
Олена Кудренко
Кстати, знаете кто давний лоббист китаизации Украины? Леонид Кравчук! Он лет 20 возглавляет организацию китайско-укаинского сотрудничества, офис на Грушевского прям возле Кабмина и ВР.
будут ли беня, ахметов и ко делиться с ними ясыром? сомневаюсь
Может это раша подбила Черногорию на кредит - на шлагбаум ?
Тогда и Украину сейчас подбивают к этому
НАТО и Евросоюзу такое не нужно, а сухари пригодятся в таежном союзе
Классический пример - это Черногория. Страна с населением в 600 000 человек. Которая вдруг взяла кредит у Китая на $800 млн для строительства дороги. Для Черногории - это безумная сумма.
Просто сопоставьте население двух стран. Для Украины это было бы эквивалентно одному кредиту в $40 млрд. Безумная цифра. В результате которой долговая нагрузка Черногории превысила ВВП страны в два раза.
Понятно, что отдать такой кредит страна не может. И китайцы уже пришли и требуют. Говорят, что им очень нравится порт. Например. Важно ли строить дороги? Важно, безусловно. Но можно ли строить дороги такой ценной? Могут ли они хоть когда-то окупиться? Сомнительно.
Это,билят , зедиджитал, или просто билят ...☝️☝️☝️
элементарные причинно -следственные связи не работают.
Хотят сеть ресторанов построить? - пожалуйста, но только с 100% украинских работников
Шо?!! Уже не хотите строить сеть ресторанов??? А чего-о-о-оо? )))
Китайцы, вьетнамцы, японцы, корейцы, арабы, индусы, кавказцы...
А вот русских мы можем легко ассимилировать, но ... по ОДНОМУ - "заходи не бойся - выходи не плачь"