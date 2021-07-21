Для еще более успешного развития китайско-украинских отношений имеются все предпосылки, - посол Сяньжун

Все больше китайских больших компаний готовы работать на рынке Украины, что показывает все более привлекательный имидж Украины для привлечения зарубежных инвестиций.К

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил посол Китая в Украине Фань Сяньжун.

"Имеются все предпосылки для еще более успешного развития китайско-украинских отношений. Я с оптимизмом рассматриваю перспективы нашего сотрудничества с Украиной. Для этого китайская сторона готова и впредь совместно с украинской стороной прилагать усилия", - подчеркнул посол.

По его словам, за десять лет китайско-украинские отношения стратегического партнерства получили большое развитие.

"Это развитие отражается в самых разных областях двустороннего взаимодействия. Особенно Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины. Это естественно отвечает коренным интересам народов двух стран. Потенциалы этих отношений еще большие", - добавил Фань Сяньжун.

Посол отметил, что подписанное ранее соглашения о сотрудничестве в области инфраструктуры между Украиной и Китаем открыло бы новые возможности для сотрудничества между двумя странами в этой очень важной области.

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