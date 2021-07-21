Устинова: Киевская ячейка "Голоса" пригласила спикером фигуранта антикоррупционных расследований Бондаренко

В столичной ячейке "Голоса" организовали встречу с секретарем Киевсовета Владимиром Бондаренко, в отношении которого в свое время были антикоррупционные расследования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила нардеп "Голоса" Александра Устинова.

"Похоже в киевском Голосе уже совсем крышей поехали. Теперь оказывается Владимир Бондаренко, в отношении которого в свое время были антикоррупционные расследования, после которого его уволил Кличко, а самому Бондаренко вручили подозрение о преступлении - у нас топовый политик, на которого должна равняться молодежка Голоса", - подчеркнула нардеп.

Кроме того, по словам Устиновой, Константина Богатова "выбросили из Голоса" не за драку со стендапером, а из-за того, что он отказался голосовать по Бондаренко, когда "Голос. Киев" дал необходимые для его назначения голоса.

"А потом еще голоса за дерибан земли и Бабий Яр с российским капиталом Фукса, на которого СНБО затем санкции наложило. Какое же дно ... Кстати главой киевской ячейки является Кира Рудик, которая даже Притулу выгнала, чтобы на это место не претендовал. Она должна возглавлять все - и партию, и столичную ячейку", - подытожила парламентарий.





Ранее сообщалось о том, что Владимир Бондаренко получил степень специалиста в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко на основании фальшивого диплома бакалавра.

Журналистам проекта "Схемы" удалось выяснить, что Бондаренко не оканчивал Львовский национальный университет им. Ивана Франко и не получал диплома этого вуза. Об этом сообщили в архиве ЛНУ.

31 августа 2017 Генпрокуратура сообщила Бондаренко о подозрении в подделке диплома. На следующий день Кличко уволил своего заместителя.

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