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Устинова: Киевская ячейка "Голоса" пригласила спикером фигуранта антикоррупционных расследований Бондаренко

В столичной ячейке "Голоса" организовали встречу с секретарем Киевсовета Владимиром Бондаренко, в отношении которого в свое время были антикоррупционные расследования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила нардеп "Голоса" Александра Устинова.

"Похоже в киевском Голосе уже совсем крышей поехали. Теперь оказывается Владимир Бондаренко, в отношении которого в свое время были антикоррупционные расследования, после которого его уволил Кличко, а самому Бондаренко вручили подозрение о преступлении - у нас топовый политик, на которого должна равняться молодежка Голоса", - подчеркнула нардеп.

Кроме того, по словам Устиновой, Константина Богатова "выбросили из Голоса" не за драку со стендапером, а из-за того, что он отказался голосовать по Бондаренко, когда "Голос. Киев" дал необходимые для его назначения голоса.

"А потом еще голоса за дерибан земли и Бабий Яр с российским капиталом Фукса, на которого СНБО затем санкции наложило. Какое же дно ... Кстати главой киевской ячейки является Кира Рудик, которая даже Притулу выгнала, чтобы на это место не претендовал. Она должна возглавлять все - и партию, и столичную ячейку", - подытожила парламентарий.

Устинова: Киевская ячейка Голоса пригласила спикером фигуранта антикоррупционных расследований Бондаренко 01
Устинова: Киевская ячейка Голоса пригласила спикером фигуранта антикоррупционных расследований Бондаренко 02

Ранее сообщалось о том, что Владимир Бондаренко получил степень специалиста в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко на основании фальшивого диплома бакалавра.

Журналистам проекта "Схемы" удалось выяснить, что Бондаренко не оканчивал Львовский национальный университет им. Ивана Франко и не получал диплома этого вуза. Об этом сообщили в архиве ЛНУ.

31 августа 2017 Генпрокуратура сообщила Бондаренко о подозрении в подделке диплома. На следующий день Кличко уволил своего заместителя.

Также читайте: Оба обращения "Голоса" о возможной смене руководства фракции направлены в регламентный комитет: там есть коллизия, - Разумков

Автор: 

Голос партия (500) Устинова Александра (112) Бондаренко Владимир Киевсовет (20)


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Топ комментарии
+6
они все там в "Голосе" звизданутые.. даже та самая Кира Рудык..
они все несуи на себе проклятие Вялослава "Не моя война"..
Устинова: В киевском "Голосе" уже крышей поехали, пригласили спикером секретаря Киевсовета Бондаренко, которого подозревают в наличии фальшивого диплома - Цензор.НЕТ 5237
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21.07.2021 11:25 Ответить
+2
Вялослав не слабо денег поднял на последних выборах от калобени,пинчука, ахметова .Злые языки говорят о десятках млн $
- Славик ,тебе ничего вообще не придется делать, даже выступать ,ты же шановна людина ,возьмешь 7-8% на выборах и свободен...
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21.07.2021 11:36 Ответить
+2
у цієї тварюки подвійне громадянство, що вже далі казати?
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21.07.2021 11:48 Ответить
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Если он наркоман и *****, то это топовый политик
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21.07.2021 11:25 Ответить
они все там в "Голосе" звизданутые.. даже та самая Кира Рудык..
они все несуи на себе проклятие Вялослава "Не моя война"..
Устинова: В киевском "Голосе" уже крышей поехали, пригласили спикером секретаря Киевсовета Бондаренко, которого подозревают в наличии фальшивого диплома - Цензор.НЕТ 5237
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21.07.2021 11:25 Ответить
Вялослав не слабо денег поднял на последних выборах от калобени,пинчука, ахметова .Злые языки говорят о десятках млн $
- Славик ,тебе ничего вообще не придется делать, даже выступать ,ты же шановна людина ,возьмешь 7-8% на выборах и свободен...
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21.07.2021 11:36 Ответить
у цієї тварюки подвійне громадянство, що вже далі казати?
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21.07.2021 11:48 Ответить
Зато у него дорогие костюм и галстук есть ,и новая морда лица...
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21.07.2021 11:30 Ответить
темная и неприятная история с Голосом..., привлечь туда достаточное количество порядочных и адекватных людей, а затем дискредитировать эту партию, чтобы в очередной раз показать - они все одинаковые и их порядочность не более чем красивый пиар ход, чтобы прорваться во власть...
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21.07.2021 11:36 Ответить
А що ви хотіли від партій артистів та клоунів за якими стоять жиди-олігархи?
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21.07.2021 12:08 Ответить
намагаюсь відповісти сам собі - що то є -голос ? приголос ? наголос ? Омериканка Кіра Рудик - ніякої довіри до її слів . самопоміч були відвертішими . і шо ? имхо .
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21.07.2021 11:52 Ответить
була "Самопоміч", появився "Голос". Що дальше придумають олігархи? Щось придумають...
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21.07.2021 11:57 Ответить
Батько гарно пристроїв свого синка. Бондаренко Володимир Дмитрович, народний депутат України II, III, IV, VI та VII скликань, зараз у баби Жульки очолює київську міську партію ВО "Батьківщина".

Після скандалу з фальшивим дипломом Бондаренко молодший довчився (показувався на сесіях) в пед. університеті ім. Грінченка, то зараз у нього диплом офіційний.
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21.07.2021 12:04 Ответить
 
 