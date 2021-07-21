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Новини
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Устінова: Київський осередок "Голосу" запросив спікером фігуранта антикорупційних розслідувань Бондаренка

У столичному осередку "Голосу" організували зустріч із секретарем Київради Володимиром Бондаренком, щодо якого свого часу були антикорупційні розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила нардепка "Голосу" Олександра Устінова.

"Схоже в київському "Голосі" вже зовсім дахом поїхали. Тепер, виявляється, Володимир Бондаренко, щодо якого свого часу були антикорупційні розслідування, після чого його звільнив Кличко, а самому Бондаренку вручили підозру про злочин - в нас топовий політик, на який має рівнятися молодіжка "Голосу"", - зауважила нардепка.

Крім того, за словами Устінової, Костянтина Богатова "викинули з Голосу" не за бійку зі стендапером, а через те, що він відмовився голосувати за Бондаренка, коли "Голос. Київ" дав необхідні для його призначення голоси.

"А потім ще голоси за дерибани землі і Бабин Яр з російським капіталом Фукса, на якого РНБО потім санкції наклала. Яке ж дно … До речі, головою київського осередку є Кіра Рудик, яка навіть Притулу вигнала, щоб на це місце не претендував. Вона має очолювати все - і партію, і столичний осередок", - підсумувала парламентарка.

Устінова: Київський осередок Голосу запросив спікером фігуранта антикорупційних розслідувань Бондаренка 01
Устінова: Київський осередок Голосу запросив спікером фігуранта антикорупційних розслідувань Бондаренка 02

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Бондаренко отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка на підставі фальшивого диплома бакалавра.

Журналістам проєкту "Схеми" вдалося з'ясувати, що Бондаренко не закінчував Львівський національний університет ім. Івана Франка і не отримував диплом цього вишу. Про це повідомили в архіві ЛНУ.

31 серпня 2017 року Генпрокуратура повідомила Бондаренку про підозру в підробці диплома. Наступного дня Кличко звільнив свого заступника.

Також читайте: Обидва звернення "Голосу" про можливу зміну керівництва фракції спрямовані в регламентний комітет: там є колізія, - Разумков

Автор: 

Голос партія (513) Устінова Олександра (113) Бондаренко Володимир Київрада (25)


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Топ коментарі
+6
они все там в "Голосе" звизданутые.. даже та самая Кира Рудык..
они все несуи на себе проклятие Вялослава "Не моя война"..
Устинова: В киевском "Голосе" уже крышей поехали, пригласили спикером секретаря Киевсовета Бондаренко, которого подозревают в наличии фальшивого диплома - Цензор.НЕТ 5237
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21.07.2021 11:25 Відповісти
+2
Вялослав не слабо денег поднял на последних выборах от калобени,пинчука, ахметова .Злые языки говорят о десятках млн $
- Славик ,тебе ничего вообще не придется делать, даже выступать ,ты же шановна людина ,возьмешь 7-8% на выборах и свободен...
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21.07.2021 11:36 Відповісти
+2
у цієї тварюки подвійне громадянство, що вже далі казати?
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21.07.2021 11:48 Відповісти
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Если он наркоман и *****, то это топовый политик
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21.07.2021 11:25 Відповісти
они все там в "Голосе" звизданутые.. даже та самая Кира Рудык..
они все несуи на себе проклятие Вялослава "Не моя война"..
Устинова: В киевском "Голосе" уже крышей поехали, пригласили спикером секретаря Киевсовета Бондаренко, которого подозревают в наличии фальшивого диплома - Цензор.НЕТ 5237
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21.07.2021 11:25 Відповісти
Вялослав не слабо денег поднял на последних выборах от калобени,пинчука, ахметова .Злые языки говорят о десятках млн $
- Славик ,тебе ничего вообще не придется делать, даже выступать ,ты же шановна людина ,возьмешь 7-8% на выборах и свободен...
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21.07.2021 11:36 Відповісти
у цієї тварюки подвійне громадянство, що вже далі казати?
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21.07.2021 11:48 Відповісти
Зато у него дорогие костюм и галстук есть ,и новая морда лица...
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21.07.2021 11:30 Відповісти
темная и неприятная история с Голосом..., привлечь туда достаточное количество порядочных и адекватных людей, а затем дискредитировать эту партию, чтобы в очередной раз показать - они все одинаковые и их порядочность не более чем красивый пиар ход, чтобы прорваться во власть...
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21.07.2021 11:36 Відповісти
А що ви хотіли від партій артистів та клоунів за якими стоять жиди-олігархи?
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21.07.2021 12:08 Відповісти
намагаюсь відповісти сам собі - що то є -голос ? приголос ? наголос ? Омериканка Кіра Рудик - ніякої довіри до її слів . самопоміч були відвертішими . і шо ? имхо .
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21.07.2021 11:52 Відповісти
була "Самопоміч", появився "Голос". Що дальше придумають олігархи? Щось придумають...
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21.07.2021 11:57 Відповісти
Батько гарно пристроїв свого синка. Бондаренко Володимир Дмитрович, народний депутат України II, III, IV, VI та VII скликань, зараз у баби Жульки очолює київську міську партію ВО "Батьківщина".

Після скандалу з фальшивим дипломом Бондаренко молодший довчився (показувався на сесіях) в пед. університеті ім. Грінченка, то зараз у нього диплом офіційний.
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21.07.2021 12:04 Відповісти
 
 