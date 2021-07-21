Устінова: Київський осередок "Голосу" запросив спікером фігуранта антикорупційних розслідувань Бондаренка

У столичному осередку "Голосу" організували зустріч із секретарем Київради Володимиром Бондаренком, щодо якого свого часу були антикорупційні розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила нардепка "Голосу" Олександра Устінова.

"Схоже в київському "Голосі" вже зовсім дахом поїхали. Тепер, виявляється, Володимир Бондаренко, щодо якого свого часу були антикорупційні розслідування, після чого його звільнив Кличко, а самому Бондаренку вручили підозру про злочин - в нас топовий політик, на який має рівнятися молодіжка "Голосу"", - зауважила нардепка.

Крім того, за словами Устінової, Костянтина Богатова "викинули з Голосу" не за бійку зі стендапером, а через те, що він відмовився голосувати за Бондаренка, коли "Голос. Київ" дав необхідні для його призначення голоси.

"А потім ще голоси за дерибани землі і Бабин Яр з російським капіталом Фукса, на якого РНБО потім санкції наклала. Яке ж дно … До речі, головою київського осередку є Кіра Рудик, яка навіть Притулу вигнала, щоб на це місце не претендував. Вона має очолювати все - і партію, і столичний осередок", - підсумувала парламентарка.





Раніше повідомлялося про те, що Володимир Бондаренко отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка на підставі фальшивого диплома бакалавра.

Журналістам проєкту "Схеми" вдалося з'ясувати, що Бондаренко не закінчував Львівський національний університет ім. Івана Франка і не отримував диплом цього вишу. Про це повідомили в архіві ЛНУ.

31 серпня 2017 року Генпрокуратура повідомила Бондаренку про підозру в підробці диплома. Наступного дня Кличко звільнив свого заступника.

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