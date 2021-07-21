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Управление здравоохранения Дании разрешило беременным женщинам вакцинироваться от COVID-19

Управление здравоохранения Дании разрешило беременным женщинам вакцинироваться от COVID-19

Управление здравоохранения Дании разрешило вакцинироваться от коронавируса беременным женщинам. Им рекомендуют делать прививки во втором или третьем триместре.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает датская ежедневная газета Politiken.

"Изучив последние данные и опыт других стран, Управление здравоохранения и лекарственных средств Дании рекомендует вакцинацию от коронавируса беременным женщинам",- говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует делать беременным женщинам вакцинацию во втором или третьем триместре. Получить прививку они смогут по предварительной записи у врача.

"Если вы планируете забеременеть или проходите курс лечения бесплодия, рекомендуем пройти иммунизацию сейчас",- добавляют в управлении здравоохранения.

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Отмечено, что такое решение было принято в связи с изучением опыта других европейских стран, а именно Швеции и Нидерландов, где разрешили COVID-вакцинацию для беременных.

Дания (595) беременность (80) COVID-19 (18608)


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"Зазначено, що таке рішення було прийнято в зв'язку з вивченням досвіду інших європейських країн, а саме Швеції і Нідерландів, де дозволили COVID-вакцинацію для вагітних."

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