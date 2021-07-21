Порошенко лично согласовывал ликвидацию Гиви, - Сюмар

Спецоперацию по ликвидации главаря террористической "ДНР" Михаила Толстых в 2017 году согласовывал лично пятый президент Украины Петр Порошенко. Уничтоженный российский террорист, известный под прозвищем Гиви, отметился своей жестокостью и показательными допросами пленных украинских военных.

О причастности Порошенко к cпецоперации заявила народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар. Об этом она написала в Facebook, комментируя пост политического консультанта Петра Охотина о ликвидации Гиви, передает Цензор.НЕТ.

"Террорист и представитель оккупационной администрации РФ в ОРДЛО Гиви. Известный плохим отношением к украинским воинам. Сегодня ему исполнился бы 41 год. Не исполнился. Злые языки говорят, что к его ликвидации причастно Командование Сил специальных операций ВС Украины. Не могу, ни подтвердить, ни опровергнуть. Высшие силы, берегите бойцов Вооруженных Сил Украины ", – написал Охотин.

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Сюмар прокомментировала сообщение полит-консультанта, уточнив, что согласовал эту операцию лично Петр Порошенко.

"ССУ и высшее командование, которое согласовало эту операцию. Порошенко то-есть (ССУ - Сюмар, очевидно имела в виду ССО, Силы специальных операций ВС Украины. — Ред.)", – написала Сюмар.



