Порошенко лично согласовывал ликвидацию Гиви, - Сюмар
Спецоперацию по ликвидации главаря террористической "ДНР" Михаила Толстых в 2017 году согласовывал лично пятый президент Украины Петр Порошенко. Уничтоженный российский террорист, известный под прозвищем Гиви, отметился своей жестокостью и показательными допросами пленных украинских военных.
О причастности Порошенко к cпецоперации заявила народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар. Об этом она написала в Facebook, комментируя пост политического консультанта Петра Охотина о ликвидации Гиви, передает Цензор.НЕТ.
"Террорист и представитель оккупационной администрации РФ в ОРДЛО Гиви. Известный плохим отношением к украинским воинам. Сегодня ему исполнился бы 41 год. Не исполнился. Злые языки говорят, что к его ликвидации причастно Командование Сил специальных операций ВС Украины. Не могу, ни подтвердить, ни опровергнуть. Высшие силы, берегите бойцов Вооруженных Сил Украины ", – написал Охотин.
Сюмар прокомментировала сообщение полит-консультанта, уточнив, что согласовал эту операцию лично Петр Порошенко.
"ССУ и высшее командование, которое согласовало эту операцию. Порошенко то-есть (ССУ - Сюмар, очевидно имела в виду ССО, Силы специальных операций ВС Украины. — Ред.)", – написала Сюмар.
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Так сказал тришды уклонист?
Ця інформація кимось вже підтверджена , крім тебе .. ?
Чи це плід твоєї буйної фантазії , Ванько ? .
https://censor.net/ru/news/3276089/za_zelenskogo_gotovy_progolosovat_288_ukraintsev_za_poroshenko_184_za_smeshko_103_opros_sotsisa_infografika09.07.21 12:01https://censor.net/ru/news/3276089/za_zelenskogo_gotovy_progolosovat_288_ukraintsev_za_poroshenko_184_za_smeshko_103_opros_sotsisa_infografika
https://censor.net/ru/user/468174: "Думаю Гиви убрали свои. Так как ДНР изначально бандитское формирование хоть и подконтрольное Кремлю и там начались разборки за сферы влияния и распределение награбленного. Ну, а лизуны шоколадного гетьмана славу приписывают лично ему." https://censor.net/ru/comments/locate/3278361/0192143a-f334-7006-9893-291a86817b19Мабуть, сім років війни вони сиділи перед телевізором, аплодували Кварталу і Зе. Тим, що відбувається на сході, не цікавились. Як і їхній кумир Зе. А тепер виліз і перднув. І лайкнули його двоє таких самих "ікспердів" - Matras Obsikin (дуже показовий нік) і Татьяна Неверовская.
Вкотре звертаю увагу цих та подібних Х-пердів:
https://youtu.be/O23wN5d7Tyw Юрій Бутусов. Агент СБУ Олег Сугерей: як СБУ знищила терориста Михайла Толстих на прізвисько Гіві (5.03.2020)
"Убежден, что это надо посмотреть каждому. 20-летняя студентка Киевского университета культуры Анастасия Петрига 8 февраля 2017-го установила мину в рабочем кабинете командира батальона "Сомали" 1-го корпуса ВС РФ Михаила Толстых, позывной "Гиви", и несколько килограммов взрывчатки разорвали террориста на куски." © Юрій Бутусов
Ну а Юра зазвичай знає про що пише і відповідає за свої слова.
Можливо, вистачило б і півкіло. Але думаю, що декілька кг використали для впевненості у результаті.
Чумак , коли був військовим прокурором , вже оприлюднював цифру , - за весь час АТО , у тюрму сіли лише близько 350 добровольців , з них більша частина за мародерство і торгівлю зброєю . Всього кримінальних справ , по збройним силам, в 2014-19 , було відкрито близько 9 тисяч . Реальний термін отримали близько 1700 чол , половина з яких строковики ЗСУ .
Не ведіться на брехню .. .
Как называется:
ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ!