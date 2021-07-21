Порошенко особисто погоджував ліквідацію Гіві, - Сюмар

Спецоперацію з ліквідації ватажка терористичної "ДНР" Михайла Толстих у 2017 році погоджував особисто п'ятий президент України Петро Порошенко. Знищений російський терорист, відомий під прізвиськом Гіві, відзначився своєю жорстокістю і показовими допитами полонених українських військових.

Про причетність Порошенка до cпецоперації заявила народна депутатка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар. Про це вона написала у Facebook, коментуючи пост політичного консультанта Петра Охотіна про ліквідацію Гіві, передає Цензор.НЕТ.

"Терорист і представник окупаційної адміністрації РФ в ОРДЛО Гіві. Відомий поганим ставленням до українських вояків. Сьогодні йому виповнився б 41 рік. Не виповнився. Злі язики кажуть, що до його ліквідації причетне Командування Сил спеціальних операцій ЗС України. Не можу, ні підтвердити, ні спростувати. Вищі сили, бережіть бійців Збройних Сил України", - написав Охотін.

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Сюмар прокоментувала повідомлення політ-консультанта, уточнивши, що погодив цю операцію особисто Петро Порошенко.

"ССУ і вище командування, що погодило цю операцію. Порошенко тобто (ССУ - Сюмар, очевидно, мала на увазі ССО, Сили спеціальних операцій ЗС України. - Ред.)", - написала Сюмар.



