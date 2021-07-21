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Новини Агресія Росії проти України
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Порошенко особисто погоджував ліквідацію Гіві, - Сюмар

Порошенко особисто погоджував ліквідацію Гіві, - Сюмар

Спецоперацію з ліквідації ватажка терористичної "ДНР" Михайла Толстих у 2017 році погоджував особисто п'ятий президент України Петро Порошенко. Знищений російський терорист, відомий під прізвиськом Гіві, відзначився своєю жорстокістю і показовими допитами полонених українських військових.

Про причетність Порошенка до cпецоперації заявила народна депутатка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар. Про це вона написала у Facebook, коментуючи пост політичного консультанта Петра Охотіна про ліквідацію Гіві, передає Цензор.НЕТ.

"Терорист і представник окупаційної адміністрації РФ в ОРДЛО Гіві. Відомий поганим ставленням до українських вояків. Сьогодні йому виповнився б 41 рік. Не виповнився. Злі язики кажуть, що до його ліквідації причетне Командування Сил спеціальних операцій ЗС України. Не можу, ні підтвердити, ні спростувати. Вищі сили, бережіть бійців Збройних Сил України", - написав Охотін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко нагадав, як сім років тому визволяли Рубіжне і Торецьк: З нашого боку без жертв, а от російські найманці зазнали значних втрат

Сюмар прокоментувала повідомлення політ-консультанта, уточнивши, що погодив цю операцію особисто Петро Порошенко.

"ССУ і вище командування, що погодило цю операцію. Порошенко тобто (ССУ - Сюмар, очевидно, мала на увазі ССО, Сили спеціальних операцій ЗС України. - Ред.)", - написала Сюмар.

Порошенко особисто погоджував ліквідацію Гіві, - Сюмар 01
Порошенко особисто погоджував ліквідацію Гіві, - Сюмар 02

Автор: 

ліквідація (4077) Порошенко Петро (15193) Донбас (22357) Сюмар Вікторія (273) ССО (525) найманці рф (2065)


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Топ коментарі
+90
Порошенко лично согласовывал ликвидацию Гиви, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6182
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21.07.2021 13:52 Відповісти
+71
Ну, зелебобики, начинайте: БАРЫГА! КАК ОН МОГ?!
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21.07.2021 13:47 Відповісти
+71
Порох сила ...ЗЕльц могила
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21.07.2021 13:52 Відповісти
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Я же говорю, ты классический пример настоящего зебобика: за что ни заговори, а все-равно привидятся проститутки. У тебя от них болит, или чешется, что они тебе везде мерещатся?
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21.07.2021 16:07 Відповісти
Та воно видно трошки не себе, що попало меле.
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21.07.2021 18:19 Відповісти
Когда на Путина Порошенко откроет охоту? Ждемс...
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21.07.2021 15:07 Відповісти
Та ні, полювання повинен відкрити діючий Президент України.
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21.07.2021 15:24 Відповісти
диючий клоун....а то ж ГЕТЬМАН)))
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22.07.2021 11:47 Відповісти
И что говорит по этому поводу ЗЕсопля, наверное, "За умышленное и заказное (заказал же) вбивство грамадянина Украины засудить Порошенко на пожизненное, такого великого полководца угробил, барига мерзкий наживающийся на войни!" - типа того?
Так сказал тришды уклонист?
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21.07.2021 15:08 Відповісти
Может быть. Но с кем? Не с Путиным ли?
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21.07.2021 15:18 Відповісти
Это только зекрыса,за которую ты голосила ,названивает в кэгэбе ,прикрываясь статусом президента)поэтому для зесрани предательство страны в порядке вещей...чтоб бы повыздыхали,зебильо.
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21.07.2021 15:39 Відповісти
вы с таким жаром оскорбляете нашего президента....куда смотрит админ...и столько лайкаютелей у вас...
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22.07.2021 11:56 Відповісти
Взагалі то Зе принижував і паплюжив всіх президентів до нього,особисто.Сам виявився ні на що не здатний,справжня продія на президента.
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22.07.2021 12:51 Відповісти
так пусть и его со сцены "поплюжать"...а зачем оскорблять и лить грязь, так могут поступать только те, кто в этой стране не живёт...
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22.07.2021 14:25 Відповісти
Ну и дай ему Бог здоровья...
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21.07.2021 15:23 Відповісти
Земля стекловатой этоиу ублюдку гиви
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21.07.2021 15:25 Відповісти
Богя, пафосный ты весь такой не наш ,что то тебя понесло
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21.07.2021 15:32 Відповісти
Без "чеченця" Яценюка Пєця сам би не впоравсь. Матьорий Сєня в таких справах незамінний, згоден з паном бухгалтером
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21.07.2021 16:02 Відповісти
2016 рік. Зайцево. Перша ротація. З терикона розкумарювали. Тиждень, два, на третій вирішили, що спиться краще без розкумарки. Поповзли, зачистили хотіли там закріпитись. Горлівка вся як на долоні. Але прийшов наказ брати з собою " шахтарів узьких" і повертатись на свою землю.
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21.07.2021 15:36 Відповісти
Болтаешь- помогаешь врагу!
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21.07.2021 15:36 Відповісти
Як Ви дожили до такого древнього віку? В НКВС не служили?
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21.07.2021 15:58 Відповісти
Якби погодили......нічого б не сталось.
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21.07.2021 15:37 Відповісти
Ось такі накази були
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21.07.2021 15:37 Відповісти
З ****** в телефонному режимі согласовывал...
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21.07.2021 15:40 Відповісти
НЕВЕРЮ !!! что там ОДИН гиви был ??? ну моторола , ну захарченко (((( это росия ВСЕХ убивает !!! она УБИВАЕТ даже своих !!!!
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21.07.2021 15:47 Відповісти
При Зеленском такого не было)
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21.07.2021 15:49 Відповісти
У президента Порошенко была возможность оставить позитивный след в истории Украины, но он выбрал бабло. Это же касается всех остальных. Кроме омерзения они ничего не вызывают.
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21.07.2021 15:54 Відповісти
То ли дело ты ,оставляеш только говнокоментарии на цензоре
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21.07.2021 16:59 Відповісти
А він його і залишив: Армія, Мова Віра. Відродив українську армію, не піддався тиску Німеччини і Франції на капітуляцію росії, отримав Томос для незалежної від мордору Православної Церкви України, Підписав Асоціацію з ЄС, добився безвізу з Європейським союзом, закріпив у конституції України членство в НАТО і ЄС та українську мову як єдину державну мову. Якби переобрався на другий термін, то сьогодні ми мали б ПДЧ щодо членства в НАТО. Але зебидло73% вибрало квартального клоуна, який прийшовши до влади поставив на паузу стосунки з НАТО та протягом двох років поспіль намагався скасувати закон про мову, допоки Конституційний суд не поставив крапку. https://censor.net/ru/news/3277094/ks_priznal_konstitutsionnym_zakon_o_funktsionirovanii_ukrainskogo_yazyka_kak_gosudarstvennogo.
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21.07.2021 17:31 Відповісти
ЗЕдибилы все равно не оценят. Им клоуны от олигархов нравятся. Наполняют карманы бабломойских с ослиным упорством идиотов
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21.07.2021 20:23 Відповісти
Там стільки питань в "ліквідаціях" Гіві і Мотороли, що не хочу їх навіть перераховувати. Жодне з цих вбивств не є підтверджене на 100%. Скоріше це все схоже на інспірацію вдалих замахів, щоб ця гіва і самсунг, які були зашкварені реальними злочинами, пішли з політсцени Лугандонії, але залишились оспіваними, гандонними героями. Зараз ці двоє, скоріше, десь на Багамах, або на Сейшелах, або ще десь під фальшивими призвищами на приватному острові грають у гольф на власних майданчиках
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21.07.2021 15:54 Відповісти
Слишком сложная многоходовочка. Это где-нибудь в США заслуженному спецагенту могут вторую жизнь организовать, что бы в покое и безопасности провёл остаток жизни. Руцкемир по таким принципам не работает. Не нужны кремлю такие распиаренные чудики на этом свете. Мозгов нет, чувство страха притуплено… Такие могут взбрыкнуть и посеять смуту в гадюшнике. Убрали на перегной и дело с концом.
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21.07.2021 16:49 Відповісти
а "підтвердження на 100 %" це коли тобі відрубану голову у квартиру привезуть? Чи як підтвердити?
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21.07.2021 17:00 Відповісти
Як. Захара реально бахнули. А ці собі самі підготували похід в тінь. Грошей в них на таку привілегію вже було достатньо. Але це таке
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22.07.2021 00:06 Відповісти
А ці собі самі підготували похід в тінь. Грошей в них на таку привілегію вже було достатньо.))
Ця інформація кимось вже підтверджена , крім тебе .. ?

Чи це плід твоєї буйної фантазії , Ванько ? .
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22.07.2021 10:10 Відповісти
такая операция прикрытия ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ.КОму эти гондоны сдались ,их проще грохнуть по настоящему - пусть и на том свете поработают на руссо пропагандистов
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21.07.2021 17:24 Відповісти
,,Зараз ці двоє, скоріше, десь на Багамах, або на Сейшелах, або ще десь під фальшивими призвищами на приватному острові грають у гольф на власних майданчиках,,--как же так ваня,они все в шоколаде а ты традиционно в гавне? Получается они умнее тебя??
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21.07.2021 20:26 Відповісти
Все при Порошенку: ліквідація отих гівєй, фільми про українську армію, про героїв ДАп-у, Дебальцево, підняття національного духу, створення армії, підтримка міжнародного суспільства.. То все було при поганому Порошенку.. При гарному Зеленському забуття, скорочення війська, призирство від світу та побігеньки на цирлах перед *****лом "украиїнського" президента та святкове вивезення масок при загрозі під час пандемії... ...
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21.07.2021 16:20 Відповісти
А Зюзя захисників України, які зупинили просування російського ворога вглиб України, волонтерів та добровольців кидає в тюрми, генерала Павловського, який звільнив Маріуполь арештовує https://censor.net/ru/news/3276526/sud_otpravil_generala_pavlovskogo_pod_arest_s_zalogom_v_475_mln_grn_gbr. Цемаха і беркутівців звільняє, перешкоджає захопленню злочинців вагнерівців, https://censor.net/ru/video_news/3278079/v_techenie_iyulyadekabrya_2020_goda_byli_sorvany_7_spetsoperatsiyi_gur_minoborony_butusov_video.

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21.07.2021 17:44 Відповісти
все видно з його дій. Спостерігаємо вже майже три роки за антиукраїнською діяльністю. Навіть ті, хто розчарувався, і вже б може і відкликав свій голос (особисто я таких знаю), тілько прокльони шлють на Зеленського, навіть не розуміючи того, що це не він винний, А ВОНИ!! Ті, хто впрягся голосувати за проросійського коміка.
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21.07.2021 17:47 Відповісти
Дебілів, ще дуже багато, дивіться рейтинг. А ближче до виборів, побачите як всякі жульки, ляшки, тягнибоки, вкакарчуки дружним хором завиють про баригу.

https://censor.net/ru/news/3276089/za_zelenskogo_gotovy_progolosovat_288_ukraintsev_za_poroshenko_184_za_smeshko_103_opros_sotsisa_infografika09.07.21 12:01https://censor.net/ru/news/3276089/za_zelenskogo_gotovy_progolosovat_288_ukraintsev_za_poroshenko_184_za_smeshko_103_opros_sotsisa_infografika

Порошенко особисто погоджував ліквідацію Гіві, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8340

Порошенко особисто погоджував ліквідацію Гіві, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3085
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21.07.2021 18:02 Відповісти
Соціс належить головному політтехнологу Порошенка, Гриневу.
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21.07.2021 23:44 Відповісти
І що? Він занизив рейтинг Зюзіка?
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21.07.2021 23:48 Відповісти
на жаль, дебіли для нашої країни, як і дороги, змінам не підлягають (((
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23.07.2021 14:14 Відповісти
при Порошенко выполнялись сложные спецоперации, а при Зе они тупо сливаются, отака уйня малята.
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21.07.2021 16:27 Відповісти
От мені цікаво, звідки вилазять такі коментатори:
https://censor.net/ru/user/468174: "Думаю Гиви убрали свои. Так как ДНР изначально бандитское формирование хоть и подконтрольное Кремлю и там начались разборки за сферы влияния и распределение награбленного. Ну, а лизуны шоколадного гетьмана славу приписывают лично ему." https://censor.net/ru/comments/locate/3278361/0192143a-f334-7006-9893-291a86817b19Мабуть, сім років війни вони сиділи перед телевізором, аплодували Кварталу і Зе. Тим, що відбувається на сході, не цікавились. Як і їхній кумир Зе. А тепер виліз і перднув. І лайкнули його двоє таких самих "ікспердів" - Matras Obsikin (дуже показовий нік) і Татьяна Неверовская.
Вкотре звертаю увагу цих та подібних Х-пердів:
https://youtu.be/O23wN5d7Tyw Юрій Бутусов. Агент СБУ Олег Сугерей: як СБУ знищила терориста Михайла Толстих на прізвисько Гіві (5.03.2020)
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21.07.2021 17:12 Відповісти
Короткий зміст відео:

"Убежден, что это надо посмотреть каждому. 20-летняя студентка Киевского университета культуры Анастасия Петрига 8 февраля 2017-го установила мину в рабочем кабинете командира батальона "Сомали" 1-го корпуса ВС РФ Михаила Толстых, позывной "Гиви", и несколько килограммов взрывчатки разорвали террориста на куски." © Юрій Бутусов
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21.07.2021 17:17 Відповісти
ну про "несколько килограммов взрывчатки" це ти вже загнув.хватило б і 0,5кг.
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21.07.2021 17:57 Відповісти
Я загнув? Моє прізвище не Бутусов.
Ну а Юра зазвичай знає про що пише і відповідає за свої слова.
Можливо, вистачило б і півкіло. Але думаю, що декілька кг використали для впевненості у результаті.
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21.07.2021 21:00 Відповісти
Не здивуюсь, якщо на Пороха кримінальну справу відкриють як відповідального за знищення "мирного" українського громадянина.
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21.07.2021 17:55 Відповісти
Ежели так, то Пороху респект, ***** бы так ещё кто завалил.
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21.07.2021 17:59 Відповісти
А хіба без наказу згори не знайшлося б двійко-трійко сміливих та охочих, щоб знищити таку тварину?
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21.07.2021 18:24 Відповісти
Порошенко особисто погоджував ліквідацію Гіві, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7848
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21.07.2021 18:25 Відповісти
реинкарнация моторолы

Порошенко особисто погоджував ліквідацію Гіві, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1715
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21.07.2021 18:27 Відповісти
У Сюмар знов тепловий удар - марить...
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21.07.2021 19:01 Відповісти
.......
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21.07.2021 22:07 Відповісти
Не думаю, что стоит такое разглашать . . .
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21.07.2021 19:19 Відповісти
После деоккупации можно и нужно. А до этого момента подобные откровения выглядят, как игры с электоратом.
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21.07.2021 21:16 Відповісти
в мире нет врага страшней, чем союзник долбо№б
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21.07.2021 20:01 Відповісти
Бо змінилося трошки начальство .
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21.07.2021 21:08 Відповісти
Захарченка .. тоже он ? А моторолу , кто в лифте подорвал ? Не иначе как Порошенко . Гений , просто гений .. Аеропорт в донецке тоже он .
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21.07.2021 21:06 Відповісти
и мертвое море
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22.07.2021 12:29 Відповісти
Троллінг 80-го левела...
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21.07.2021 21:18 Відповісти
Навчіться бути не за зеленського,або порошенка,а за Україну,порошенко і зеленський підуть,а Україна була і буде.
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21.07.2021 21:40 Відповісти
але обирати на наступних виборах все-одно доведеться між Зеленським і Порошенко, між уродами і Євросолідарністю. Інших претендентів не видно і близько.
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22.07.2021 08:39 Відповісти
Этого категорически нельзя допустить ..., ни одного, ни другого и близко к выборам нельзя допускать, один тупой, другой просто тварь, и Бойка в том числе, рыги (ОПЗЖ) уже показали себя в прошлой жизни, как впрочем и все остальные бывшие. Мне кажется, по крайней мере на сегодня, альтернативы Смешко И.П. нет, ну ..., так мне кажется . Возможно ЧТО ТО ещё всплывёт но ..., если из старой краплёной колоды ..., сразу в утиль, им доверия уже нет. И не привиди Господь опять что то типа из квартала, это будет крах, полный, окончательный и безповоротный ...
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22.07.2021 13:13 Відповісти
Коли Зеленський зачитав на дебатах пункт, що Порошенко тримає у тюрмах 6800 добровольців, хтось сумнівався, що це правда?
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21.07.2021 23:46 Відповісти
покайся
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22.07.2021 08:41 Відповісти
"Натуля"!!! А де ж ті "6800 добровольців" зараз? Де вони, "з помпою" випущені з тюрем, (Як "баба Юля" у 2014-му) "найнароднішим" президентом Зеленським? Це ж такий "піар" для нього (особливо в перші місяці правління! (поки народ не розкуштував до кінця "зелене лайно")!!!
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22.07.2021 09:09 Відповісти
Це була чистісінька брехня , розтиражована Г+Г . І Зе це напевно ж знав . Але не встояв щоб не " жбурнути грязюки " .
Чумак , коли був військовим прокурором , вже оприлюднював цифру , - за весь час АТО , у тюрму сіли лише близько 350 добровольців , з них більша частина за мародерство і торгівлю зброєю . Всього кримінальних справ , по збройним силам, в 2014-19 , було відкрито близько 9 тисяч . Реальний термін отримали близько 1700 чол , половина з яких строковики ЗСУ .
Не ведіться на брехню .. .
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22.07.2021 10:45 Відповісти
кловун бы лично позвонил Гиви и сказал что Хунта готовит на него покушение..ну так же как вагнеровцев слил Лукашу. По моему ситуации аналогичные
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22.07.2021 01:02 Відповісти
Зеленский лично согласовывал выдачу Цемаха.
Как называется:
ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ!
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22.07.2021 01:10 Відповісти
помойные рты верховной зрады... два украинца - три атамана... пипец...
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22.07.2021 05:51 Відповісти
Порошенко особисто погоджував ліквідацію Гіві, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3201.
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22.07.2021 10:16 Відповісти
Чувак, ты настолько неоригинален, что выглядишь как миньйон Сулимы. Вы что, всё время учитесь врать и изголяться по пропагандонским передачам кацапотелевидения?
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22.07.2021 11:01 Відповісти
сюмар уже со всех щелей лезет что бы протопить за порошенко - наверно дела не очень раз доходит до таких заявлений а что ж тогда порошенко после ликвидации гиви не заявил сразу о его причастности к ликвидации данного индивидуума ?
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22.07.2021 10:33 Відповісти
Сюмар, на окружной языком трепать будешь, а по таким вопросам пасть закрой и сопи в свои дырочки, деятель сраный. Прошвырнись ещё веночек скорби положи на сепарских ублюдков ... С такими деятелями-губошлёпками сартир не построишь не то что страну.
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22.07.2021 12:57 Відповісти
Та бреше Сюмар, не віддавав наказ Порошенко, бо це він сам лічно, як під час бойовитх дій в Ахтубінську, замочив і Гіві і Моторолу і Бетмена і Дрьомова і Захарченка... і Губарєва з Бабаєм не чехи, а він "скористав"... Гадаю ще трохи і почуєми як він під час Мінських змов і Путіна душив...
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22.07.2021 13:06 Відповісти
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