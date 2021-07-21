"Байден - спецпредставитель по Украине во многих отношениях", - советник Госдепа Чолле
В Государственном департаменте США не уверены, что будет назначен отдельный спецпредставитель по Украине. Поскольку американский президент Джо Байден и сам является спецпредставителем "во многих отношениях".
Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник Госдепа США Дерек Чолле, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть спецпредставитель по Украине во многих отношениях - это президент США Байден. Он бывал тут шесть раз, больше чем кто-либо еще. Он знает украинскую тематику очень хорошо, госсекретарь Блинкен - тоже", - ответил Чолле на вопрос, будет ли назначен спецпредставитель Госдепа по Украине.
Он добавил, что госсекретарь Блинкен поручил ему провести переговоры с украинскими партнерами.
"Это ситуация, в которой задействованы все в Вашингтоне, в плане нашей работы в Украине. Для меня это залог глубины нашего партнерства - что столько высокопоставленных чиновников так хорошо разбираются в украинских делах и настолько привержены тому, чтобы сделать наши отношения еще сильнее", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
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После того, как Госдеп вывел из программы визита в Украину своего советника Derek Chollet все официальные встречи, Дерек решил что интервью "РБК-Украине" наиболее полно соответствует его новым задачам
ашингтонский советник разъяснил местным клоунам, что лучший "спецпредставитель по Украине" - это Байден, а участие США в "нормандском формате" - "... не решит проблему, ибо проблема - Россия..."
А скільки крику було від українських бідоно-сектантів, що їхній =козак байда= зразу відновить посаду. Ще й вищали, що Волкера Обамка призначив за віце-президентства їхнього =животворящого українця=.
P.S. Швец багато цікавого каже. Наприклад Керрі називає тім ким він є, тобто або корисним ідіотом, або завербованим агентом кремлядей. Але ж ви не захочете дізнатись правди... До Швеца відео я інтуїтивно про це здогадувався. Зараз все стало зрозуміло.
1. Я не дозволяю спілкуватися зі мною в подібному тоні. Лишіть його своїй матері.
2. Якщо знайдете хоч слово про Трампа в моєму коменті - прошу зацитувати.
4. І не треба зараз мені гнівно відповідати. Просто придивиться відео.
??? Ви що собі дозволяєте ?
очідупу
Порішали за формулу Штанмаєра, а тепер гогочуть до хрипоти -нас заставляють.
а чого без України, Та для України все робиться, але без Вас, а Вам нехай ваші корифани допомагають -Донні і Руді. Цікаві персонажі зібрались на Банковій. Як насрати Байдену перед виборами - то ми, дути за Росію то ми, а тепер вже не ми ?
"Американський високопосадовець сказав Bloomberg, що формулювання навмисно зробили розмитим, щоб Росія не знала, на які кроки піде Німеччина у відповідь на її ворожі дії".
А Німеччина не піде ні на які кроки, тому й формулювання розмиті. Доведено, починаючи з 2014 року.
"Такі заходи можуть включати обмеження експорту енергоносіїв з Росії або обмеження поставок газу з Росії до Німеччини".
Можуть включати, а можуть і не включати. Доведено, починаючи з 2014 року.
"Проєкт угоди між США і Німеччиною передбачає, що країни прагнутимуть стимулювати інвестиції на суму до $1 млрд у так званий зелений фонд".
Можуть прагнути, а можуть не прагнути. Та й мільярд доларів сума нікчемно мала на тлі суми, яку росіяни з німцями під американською парасолькою запустять у свої кишені через швейцарську конторку Газпрому під назвою Nord Stream 2 AG. Це близько $71 млрд. Обчислюється легко. Термін експлуатації "Північного потоку-2" - 50 років. Щорічна плата за транспортування російського газу територією України з використанням ГТС - $1,4 млрд з гаком (середньозважена за нинішньою угодою).
"За даними агентства, угода не дозволить поновити скасовані санкції США проти компанії Nord Stream 2 AG".
Ось це - вишенька на торті! Це те, чому я на початку написав, що у Кремлі, який не є стороною цієї можливої угоди, стомлюються відкорковувати шампанське і сміятися із західних дурнів. Бо німці та американці прогарантують недоторканність корупцієгенних потоків Кремля в Європі та США, а також існування ще одного даху для російських спецслужбістів під опікою Матіаса Варніга (директор компанії Nord Stream AG. - Gazeta.ua).
Фрау Меркель має усі шанси виконати неможливу місію! Орден "Дружби народів" їй в Кремлі вже, ймовірно, заготовлено. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/55450/ugoda-schodo-pivnichnogo-potoku2-gazovij-variant-budapeshtskogo-memorandumu
(Мотиль потрапив в https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-political-scientists-today десятку найвпливовіших політологів 2010-2020-х, за версією Academic Influence. Сфера його наукових інтересів − Україна, Росія, імперії і їхні трансформації).
- Що чекає на Зеленського в США, якщо його https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/07/5/7125116/ візит , про який так довго говориться, все-таки відбудеться?
- Буде нагода американцям сказати - так, ми підтримуємо Україну, суверенітет, територіальну цілісність і так далі. Припускаю, що Байден говоритиме про корупцію, бо це вже перетворилося на мантру. Він, звичайно, говоритиме, якщо не подолаєте корупцію, неможливо те і се, ми вас підтримуємо, але, але, але.
Для Зеленського, звичайно, буде нагода сфотографуватися разом з Байденом на фоні Білого дому. Це до певної міри підвищить його авторитет і, можливо, легітимність серед виборців.
Звичайно, це буде непоганий піар для Зеленського, будуть підписані якісь угоди або декларації. Але радикальних змін у відносинах я не передбачаю.