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"Байден - спецпредставитель по Украине во многих отношениях", - советник Госдепа Чолле

В Государственном департаменте США не уверены, что будет назначен отдельный спецпредставитель по Украине. Поскольку американский президент Джо Байден и сам является спецпредставителем "во многих отношениях".

Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник Госдепа США Дерек Чолле, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть спецпредставитель по Украине во многих отношениях - это президент США Байден. Он бывал тут шесть раз, больше чем кто-либо еще. Он знает украинскую тематику очень хорошо, госсекретарь Блинкен - тоже", - ответил Чолле на вопрос, будет ли назначен спецпредставитель Госдепа по Украине.

Он добавил, что госсекретарь Блинкен поручил ему провести переговоры с украинскими партнерами.

"Это ситуация, в которой задействованы все в Вашингтоне, в плане нашей работы в Украине. Для меня это залог глубины нашего партнерства - что столько высокопоставленных чиновников так хорошо разбираются в украинских делах и настолько привержены тому, чтобы сделать наши отношения еще сильнее", - отметил он.

Также читайте: Участие США в Нормандском формате - не то, что поможет решить проблему. Проблема - это Россия, - советник Госдепа Чолле

Автор: 

Байден Джо (2795) Госдепартамент США (1853) США (27149) Чолле Дерек (7)


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Топ комментарии
+11
Я полностью согласен с Чолле. Байдену можно доверять больше, чем так называемому "гаранту Конституции".
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21.07.2021 15:30 Ответить
+7
Видимо потому клоун на работу носа не кажет
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21.07.2021 15:28 Ответить
+7
недієздатна, неспроможна Зеля - катастрофа України..(
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21.07.2021 15:37 Ответить
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ну еще бы.
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21.07.2021 15:24 Ответить
это не есть очень хорошо..что то пошло не так..
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21.07.2021 15:25 Ответить
бидон трепло большое - это точно. Наобещал всего, а на практике НИЧЕГО не делает.
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21.07.2021 15:26 Ответить
а что он тебе наобещал?
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21.07.2021 15:29 Ответить
Пардон, а я говорил о себе?
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21.07.2021 15:31 Ответить
хорошо. что он наобещал нам такого, что ничего не выполнил?
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21.07.2021 15:37 Ответить
Пардон, а я говорил "нам"?
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21.07.2021 15:39 Ответить
если он чего-то наобещал, значит он наобещал "кому-то". Если не тебе и не нам, то другим. А если это другим, то какое тебе дело до этого? В любом случае ты здесь ни при чем, а значит твои вопросы и констатации совершенно неуместны, в силу того, что ты здесь ни при чем.
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21.07.2021 15:44 Ответить
Пардон, а я говорил "другим"?
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21.07.2021 15:53 Ответить
ты кроме "пардон" что-либо вообще говоришь?
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21.07.2021 15:55 Ответить
Я вежливый человек. Незнакомым людям не "тыкаю", говорю "пардон". И отвечаю так, как считаю нужным отвечать тем, кто этого не делает.
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21.07.2021 16:07 Ответить
Вежливость вежливости - рознь. Иногда и "тыкать" не грех, ради того, чтобы добраться до истины. А дурака валяешь потому, что думаешь выглядеть хитрее и умнее. Не надо так делать, просто по причине того, что выглядишь еще бОльшим дурнем. Байден - президент США и будет делать то, что нужно ему в первую очередь. Это уже по сути разговора.
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21.07.2021 16:10 Ответить
Я просто даю человеку понять, что в общаться с ним мне неинтересно. Тем более, что в каждом своем комментарии он демонстрирует полное отсутствие культурі общения. Посему откланиваюсь и оставляю Вас наедине с Вашими глубокими мыслями.
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21.07.2021 16:23 Ответить
ну так и не общайся. Но Байден тебе ничего не должен. Запомни хоть это напоследок.
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21.07.2021 16:36 Ответить
Может, "им"? Не?
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21.07.2021 16:51 Ответить
Где "адские санкции"против рашки?
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21.07.2021 15:52 Ответить
кто тебе сказал, что их нет? кроме того, есть необходимость противостоять Китаю, к примеру. Что тоже влияет на ситуацию. И да, сходи на концерт киркорова с бастой и послушай речитатив про адские санкции. Наверняка услышишь много интересного по поводу.
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21.07.2021 15:55 Ответить
Б.Ельцин: "Проснулся и думай, что ты сделал для Украины". В БД все такие.
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21.07.2021 15:27 Ответить
Видимо потому клоун на работу носа не кажет
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21.07.2021 15:28 Ответить
Я полностью согласен с Чолле. Байдену можно доверять больше, чем так называемому "гаранту Конституции".
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21.07.2021 15:30 Ответить
недієздатна, неспроможна Зеля - катастрофа України..(
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21.07.2021 15:37 Ответить
Экстрадицию всех олигархов под Суд США и в тюрьму с конфискацией!
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21.07.2021 15:41 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1417828721738801157 1 мин

После того, как Госдеп вывел из программы визита в Украину своего советника Derek Chollet все официальные встречи, Дерек решил что интервью "РБК-Украине" наиболее полно соответствует его новым задачам
ашингтонский советник разъяснил местным клоунам, что лучший "спецпредставитель по Украине" - это Байден, а участие США в "нормандском формате" - "... не решит проблему, ибо проблема - Россия..."
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21.07.2021 15:50 Ответить
Спасибо товарищу Байдину за наше светлое будущее!
"Байден - спецпредставник з питань України у багатьох відношеннях", - радник Держдепу Чолле - Цензор.НЕТ 3266
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21.07.2021 16:08 Ответить
В Государственном департаменте США не уверены, что будет назначен отдельный спецпредставитель по Украине. Поскольку американский президент Джо Байден и сам является спецпредставителем "во многих отношениях".

А скільки крику було від українських бідоно-сектантів, що їхній =козак байда= зразу відновить посаду. Ще й вищали, що Волкера Обамка призначив за віце-президентства їхнього =животворящого українця=.
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21.07.2021 16:12 Ответить
Є такий собі Юрій Швец. Колишній розвідник СРСР. Він чітко і зрозуміло пояснює, що таке Трамп. Його прихильники - або це корисні ідіоти, або кремляді. Нічого особистого.
P.S. Швец багато цікавого каже. Наприклад Керрі називає тім ким він є, тобто або корисним ідіотом, або завербованим агентом кремлядей. Але ж ви не захочете дізнатись правди... До Швеца відео я інтуїтивно про це здогадувався. Зараз все стало зрозуміло.
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21.07.2021 17:24 Ответить
P.P.S. Раджу подивитись не останні три відео Швеца, а десь останні п'ятнадцять. Може зрозумієте (як що є чим), що це не якісь провокатор, або кремлядь. І не треба зараз мені гнівно відповідати. Просто придивиться відео.
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21.07.2021 17:29 Ответить
Так, Швець - це не Іларіонов , він справжній антіпутінець!
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21.07.2021 18:52 Ответить
Піонтковський та Швець дуже песимістично оцінюють ситуацію на сьогодня для України у (не)співпраці з Заходом та США - спасіба вовочкє !!!
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21.07.2021 18:56 Ответить
Може зрозумієте (як що є чим)

1. Я не дозволяю спілкуватися зі мною в подібному тоні. Лишіть його своїй матері.
2. Якщо знайдете хоч слово про Трампа в моєму коменті - прошу зацитувати.
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21.07.2021 20:46 Ответить
3. Я також розберуся сама, що мені дивитися. Ваших порад не питала і не потребую. Так само не вказую вам, з якими матеріалами ознайомлюватися.
4. І не треба зараз мені гнівно відповідати. Просто придивиться відео.
??? Ви що собі дозволяєте ?
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21.07.2021 20:48 Ответить
Да мы в курсе что он Бурисму знает хорошо и как шантажировать невыдачей кредита если не снимут неугодных чиновников.
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21.07.2021 16:15 Ответить
Ми теж в курсі, що ваше ***** будує новий палац під Мокшею.)
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21.07.2021 16:22 Ответить
і ваша зелена шмаркля до нього туди поїде заглядувати в очі дупу
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21.07.2021 16:33 Ответить
Гівно до гівна тулиться.
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21.07.2021 16:43 Ответить
от ще б нашого їм збагрити до компанії і заживемо
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21.07.2021 17:04 Ответить
А як підняли голову - нам критикувати СП 2 забороняють. Ну просто цирк. Як відмовлялись із сміхом від позову в 10 ярдів - то ніхто не забороняв ?. Навпаки, говорили в Україні "світоч свободи" "батько української демократії" а тепер йому і Єрмаку Байден забороняє покусувати руку, з якої йде "кормление". та хто їм вірить.
Порішали за формулу Штанмаєра, а тепер гогочуть до хрипоти -нас заставляють.
а чого без України, Та для України все робиться, але без Вас, а Вам нехай ваші корифани допомагають -Донні і Руді. Цікаві персонажі зібрались на Банковій. Як насрати Байдену перед виборами - то ми, дути за Росію то ми, а тепер вже не ми ?
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21.07.2021 16:16 Ответить
Агентство Bloomberg дізналось, які гарантії для України включає угода США і Німеччини щодо "Північного потоку-2".
"Американський високопосадовець сказав Bloomberg, що формулювання навмисно зробили розмитим, щоб Росія не знала, на які кроки піде Німеччина у відповідь на її ворожі дії".
А Німеччина не піде ні на які кроки, тому й формулювання розмиті. Доведено, починаючи з 2014 року.
"Такі заходи можуть включати обмеження експорту енергоносіїв з Росії або обмеження поставок газу з Росії до Німеччини".
Можуть включати, а можуть і не включати. Доведено, починаючи з 2014 року.
"Проєкт угоди між США і Німеччиною передбачає, що країни прагнутимуть стимулювати інвестиції на суму до $1 млрд у так званий зелений фонд".
Можуть прагнути, а можуть не прагнути. Та й мільярд доларів сума нікчемно мала на тлі суми, яку росіяни з німцями під американською парасолькою запустять у свої кишені через швейцарську конторку Газпрому під назвою Nord Stream 2 AG. Це близько $71 млрд. Обчислюється легко. Термін експлуатації "Північного потоку-2" - 50 років. Щорічна плата за транспортування російського газу територією України з використанням ГТС - $1,4 млрд з гаком (середньозважена за нинішньою угодою).
"За даними агентства, угода не дозволить поновити скасовані санкції США проти компанії Nord Stream 2 AG".
Ось це - вишенька на торті! Це те, чому я на початку написав, що у Кремлі, який не є стороною цієї можливої угоди, стомлюються відкорковувати шампанське і сміятися із західних дурнів. Бо німці та американці прогарантують недоторканність корупцієгенних потоків Кремля в Європі та США, а також існування ще одного даху для російських спецслужбістів під опікою Матіаса Варніга (директор компанії Nord Stream AG. - Gazeta.ua).
Фрау Меркель має усі шанси виконати неможливу місію! Орден "Дружби народів" їй в Кремлі вже, ймовірно, заготовлено. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/55450/ugoda-schodo-pivnichnogo-potoku2-gazovij-variant-budapeshtskogo-memorandumu
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21.07.2021 16:45 Ответить
Бідень-Підх&#ловський.
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21.07.2021 17:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MVcRzIgoOwU
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21.07.2021 18:15 Ответить
Особенно в отношении "Северного потока" и "Бурисмы".
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21.07.2021 19:28 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/07/19/7300784/ У порівнянні з Путіним в очах Заходу Зеленський виглядає істинним демократом, а Порошенко державним мужем − політолог Олександр Мотиль
(Мотиль потрапив в https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-political-scientists-today десятку найвпливовіших політологів 2010-2020-х, за версією Academic Influence. Сфера його наукових інтересів − Україна, Росія, імперії і їхні трансформації).


- Що чекає на Зеленського в США, якщо його https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/07/5/7125116/ візит , про який так довго говориться, все-таки відбудеться?
- Буде нагода американцям сказати - так, ми підтримуємо Україну, суверенітет, територіальну цілісність і так далі. Припускаю, що Байден говоритиме про корупцію, бо це вже перетворилося на мантру. Він, звичайно, говоритиме, якщо не подолаєте корупцію, неможливо те і се, ми вас підтримуємо, але, але, але.
Для Зеленського, звичайно, буде нагода сфотографуватися разом з Байденом на фоні Білого дому. Це до певної міри підвищить його авторитет і, можливо, легітимність серед виборців.
Звичайно, це буде непоганий піар для Зеленського, будуть підписані якісь угоди або декларації. Але радикальних змін у відносинах я не передбачаю.
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21.07.2021 19:57 Ответить
 
 