"Байден - спецпредставник з питань України у багатьох відношеннях", - радник Держдепу Чолле
У Державному департаменті США не впевнені, що буде призначено окремого спецпредставника з питань України. Оскільки американський президент Джо Байден і сам є спецпредставником "у багатьох відношеннях".
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник Держдепу США Дерек Чолле, передає Цензор.НЕТ.
"У нас є спецпредставник щодо України у багатьох відношеннях - це президент США Байден. Він бував тут шість разів, більше ніж будь-хто ще. Він знає українську тематику дуже добре, держсекретар Блінкен - теж", - відповів Чолле на питання, чи буде призначено спецпредставника Держдепу щодо України.
Він додав, що держсекретар Блінкен доручив йому провести переговори з українськими партнерами.
"Це ситуація, в якій задіяні всі у Вашингтоні, в плані нашої роботи в Україні. Для мене це запорука глибини нашого партнерства - що стільки високопоставлених чиновників так добре розбираються в українських справах і настільки віддані тому, щоб зробити наші відносини ще сильнішими", - зазначив він.
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После того, как Госдеп вывел из программы визита в Украину своего советника Derek Chollet все официальные встречи, Дерек решил что интервью "РБК-Украине" наиболее полно соответствует его новым задачам
ашингтонский советник разъяснил местным клоунам, что лучший "спецпредставитель по Украине" - это Байден, а участие США в "нормандском формате" - "... не решит проблему, ибо проблема - Россия..."
А скільки крику було від українських бідоно-сектантів, що їхній =козак байда= зразу відновить посаду. Ще й вищали, що Волкера Обамка призначив за віце-президентства їхнього =животворящого українця=.
P.S. Швец багато цікавого каже. Наприклад Керрі називає тім ким він є, тобто або корисним ідіотом, або завербованим агентом кремлядей. Але ж ви не захочете дізнатись правди... До Швеца відео я інтуїтивно про це здогадувався. Зараз все стало зрозуміло.
1. Я не дозволяю спілкуватися зі мною в подібному тоні. Лишіть його своїй матері.
2. Якщо знайдете хоч слово про Трампа в моєму коменті - прошу зацитувати.
4. І не треба зараз мені гнівно відповідати. Просто придивиться відео.
??? Ви що собі дозволяєте ?
очідупу
Порішали за формулу Штанмаєра, а тепер гогочуть до хрипоти -нас заставляють.
а чого без України, Та для України все робиться, але без Вас, а Вам нехай ваші корифани допомагають -Донні і Руді. Цікаві персонажі зібрались на Банковій. Як насрати Байдену перед виборами - то ми, дути за Росію то ми, а тепер вже не ми ?
"Американський високопосадовець сказав Bloomberg, що формулювання навмисно зробили розмитим, щоб Росія не знала, на які кроки піде Німеччина у відповідь на її ворожі дії".
А Німеччина не піде ні на які кроки, тому й формулювання розмиті. Доведено, починаючи з 2014 року.
"Такі заходи можуть включати обмеження експорту енергоносіїв з Росії або обмеження поставок газу з Росії до Німеччини".
Можуть включати, а можуть і не включати. Доведено, починаючи з 2014 року.
"Проєкт угоди між США і Німеччиною передбачає, що країни прагнутимуть стимулювати інвестиції на суму до $1 млрд у так званий зелений фонд".
Можуть прагнути, а можуть не прагнути. Та й мільярд доларів сума нікчемно мала на тлі суми, яку росіяни з німцями під американською парасолькою запустять у свої кишені через швейцарську конторку Газпрому під назвою Nord Stream 2 AG. Це близько $71 млрд. Обчислюється легко. Термін експлуатації "Північного потоку-2" - 50 років. Щорічна плата за транспортування російського газу територією України з використанням ГТС - $1,4 млрд з гаком (середньозважена за нинішньою угодою).
"За даними агентства, угода не дозволить поновити скасовані санкції США проти компанії Nord Stream 2 AG".
Ось це - вишенька на торті! Це те, чому я на початку написав, що у Кремлі, який не є стороною цієї можливої угоди, стомлюються відкорковувати шампанське і сміятися із західних дурнів. Бо німці та американці прогарантують недоторканність корупцієгенних потоків Кремля в Європі та США, а також існування ще одного даху для російських спецслужбістів під опікою Матіаса Варніга (директор компанії Nord Stream AG. - Gazeta.ua).
Фрау Меркель має усі шанси виконати неможливу місію! Орден "Дружби народів" їй в Кремлі вже, ймовірно, заготовлено. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/55450/ugoda-schodo-pivnichnogo-potoku2-gazovij-variant-budapeshtskogo-memorandumu
(Мотиль потрапив в https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-political-scientists-today десятку найвпливовіших політологів 2010-2020-х, за версією Academic Influence. Сфера його наукових інтересів − Україна, Росія, імперії і їхні трансформації).
- Що чекає на Зеленського в США, якщо його https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/07/5/7125116/ візит , про який так довго говориться, все-таки відбудеться?
- Буде нагода американцям сказати - так, ми підтримуємо Україну, суверенітет, територіальну цілісність і так далі. Припускаю, що Байден говоритиме про корупцію, бо це вже перетворилося на мантру. Він, звичайно, говоритиме, якщо не подолаєте корупцію, неможливо те і се, ми вас підтримуємо, але, але, але.
Для Зеленського, звичайно, буде нагода сфотографуватися разом з Байденом на фоні Білого дому. Це до певної міри підвищить його авторитет і, можливо, легітимність серед виборців.
Звичайно, це буде непоганий піар для Зеленського, будуть підписані якісь угоди або декларації. Але радикальних змін у відносинах я не передбачаю.