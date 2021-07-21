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7-летнему мальчику на Львовщине взрывом петарды оторвало пальцы руки

7-летнему мальчику на Львовщине взрывом петарды оторвало пальцы руки

Во Львовской области во время взрыва петарды 7-летнему мальчику оторвало практически все пальцы левой руки.

Ою этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET.

"Мальчика госпитализировали в больницу во вторник вечером и ночью мы его прооперировали. При взрыве ему оторвало три пальца и частично два. Пациента впереди ждет еще не одна операция ", - сообщили медики.

Мама мальчика рассказала врачам, что услышала взрыв и забежала в комнату, где и увидела сына с окровавленной рукой. Она сразу вызвала медиков.

Также сообщается, что детей в комнате было двое. Они разбирали или просто играли с пока неустановленным предметом, который внезапно взорвался. Второй мальчик, к счастью, не пострадал. Сейчас работники полиции выясняют, от взрыва которого именно предмета пострадал 7-летний мальчик.

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Из собственных источников в полиции ZAXID.NET стало известно, что в руках мальчика взорвалась петарда, которую он нашел в столе в родительской спальне. Мальчик играл петардой вместе со своим 4-летним братом. Младший ребенок от взрыва не пострадал.

Автор: 

взрыв (6813) дети (6576) Львовская область (2935)


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Топ комментарии
+12
которую он нашел в столе в родительской спальнеИсточник: https://censor.net/ru/n3278415

О как, а я знаю за кого голосовали родители мальчика
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21.07.2021 16:57 Ответить
+11
Я знаю болгарку как свои три пальца...
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21.07.2021 16:56 Ответить
+10
когда их *** уже запретят эти петарды ???
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21.07.2021 16:57 Ответить
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маленький мальчик петарду нашел...
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21.07.2021 16:55 Ответить
Я знаю болгарку как свои три пальца...
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21.07.2021 16:56 Ответить
У нормального фрезеровщика 8 пальцев на обеих руках. Но у штамповщиков мастерство еще выше.
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21.07.2021 17:01 Ответить
За сараем грянул взрыв
Как мороз по коже
Это мальчик пальчиком
Петарду растревожил
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21.07.2021 18:45 Ответить
7-річному хлопчику на Львівщині вибухом петарди відірвало пальці руки - Цензор.НЕТ 2474
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21.07.2021 23:05 Ответить
когда их *** уже запретят эти петарды ???
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21.07.2021 16:57 Ответить
Дебилов так и тянет побабахать.
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21.07.2021 18:46 Ответить
которую он нашел в столе в родительской спальнеИсточник: https://censor.net/ru/n3278415

О как, а я знаю за кого голосовали родители мальчика
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21.07.2021 16:57 Ответить
Невже за Вову? Та не може того бути!
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21.07.2021 22:31 Ответить
Вот же дурачок мелкий...
У алкаша тут недавно граната якобы в руках взорвалась, так ничего ему не отрвало, было на что наручники надеть. А пацаненку сразу все пальцы. Инвалид на всю жизнь.
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21.07.2021 17:04 Ответить
Петарда в родительской спальне..... Для сексуальных игр что ли? Прятать от детей такие вещи надо! Под ключ.
Сделали ребёнка инвалидом, недородители....
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21.07.2021 17:19 Ответить
даже не знаешь как комментировать петарду из родительской спальни... и это при двух маленьких непоседах....
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21.07.2021 17:23 Ответить
хорошо хоть не в зубах взорвалась...
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21.07.2021 18:13 Ответить
Теперь есть гарантия, что мальчик доживёт до совершеннолетия.
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21.07.2021 18:43 Ответить
меня уже задолбали, гахают и именно ночью, так дебилам и надо
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21.07.2021 19:02 Ответить
 
 