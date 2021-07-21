7-летнему мальчику на Львовщине взрывом петарды оторвало пальцы руки

Во Львовской области во время взрыва петарды 7-летнему мальчику оторвало практически все пальцы левой руки.

Ою этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET.

"Мальчика госпитализировали в больницу во вторник вечером и ночью мы его прооперировали. При взрыве ему оторвало три пальца и частично два. Пациента впереди ждет еще не одна операция ", - сообщили медики.

Мама мальчика рассказала врачам, что услышала взрыв и забежала в комнату, где и увидела сына с окровавленной рукой. Она сразу вызвала медиков.

Также сообщается, что детей в комнате было двое. Они разбирали или просто играли с пока неустановленным предметом, который внезапно взорвался. Второй мальчик, к счастью, не пострадал. Сейчас работники полиции выясняют, от взрыва которого именно предмета пострадал 7-летний мальчик.

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Из собственных источников в полиции ZAXID.NET стало известно, что в руках мальчика взорвалась петарда, которую он нашел в столе в родительской спальне. Мальчик играл петардой вместе со своим 4-летним братом. Младший ребенок от взрыва не пострадал.