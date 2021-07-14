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11-летний мальчик ранил себя из самодельного оружия на Луганщине. ФОТО

Самодельное огнестрельное устройство дедушке мальчика несколько лет назад подарил родственник. Дед хранил его в комоде, но мальчик обнаружил подарок.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

"11-летний мальчик, приехавший в гости к дедушке с бабушкой в поселок Новострельцивка Старобельского района, нанес себе проникающее огнестрельное ранение в области живота во время игры с самодельным устройством, оснащенным патроном калибра 5,6 мм", - написала она.

Сейчас мальчик в больнице, медики оценивают его состояние как стабильное.

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Дед мальчика рассказал полицейским, что внук нашел в комоде самодельное огнестрельное устройство, которое ему несколько лет назад подарил ныне покойный родственник.

Следователи открыли дело по ст. 264 - "небрежное хранение оружия и боеприпасов". Наказание по этой статье - до 3 лет ограничения или лишения свободы.

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11-летний мальчик ранил себя из самодельного оружия на Луганщине 01
11-летний мальчик ранил себя из самодельного оружия на Луганщине 02
11-летний мальчик ранил себя из самодельного оружия на Луганщине 03
11-летний мальчик ранил себя из самодельного оружия на Луганщине 04

Автор: 

дети (6549) оружие (10240) Нацполиция (16543) Луганская область (6506)


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Топ комментарии
+7
Сто лет в обед конструкции, а дед идиот такое в комоде хранить, да еще в снаряженном состоянии. Практического применения дома не имеет, разве что для суицида.
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14.07.2021 17:08
+3
А така цікава?11-річний хлопчик поранив себе із саморобної зброї на Луганщині - Цензор.НЕТ 8143
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14.07.2021 17:59
+2
Ух ты. В школе такие делали под мелкашку.
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14.07.2021 17:13
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Цікава конструкція. Мона зробити.
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14.07.2021 17:05 Ответить
Сто лет в обед конструкции, а дед идиот такое в комоде хранить, да еще в снаряженном состоянии. Практического применения дома не имеет, разве что для суицида.
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14.07.2021 17:08 Ответить
как это не имеет? а тёщу припугнуть?
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14.07.2021 17:33 Ответить
Если она поймёт, что это такое...
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14.07.2021 17:36 Ответить
Она скорее усерется от работы устройства , а поймёт или нет, то такє..
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14.07.2021 17:42 Ответить
Оно клацает громче, чем стреляет.
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14.07.2021 17:48 Ответить
Оно можно поточить под 9 мм.
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14.07.2021 17:51 Ответить
А смысл? Смысла этой клацалке это не добавит.
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14.07.2021 17:51 Ответить
За смыслом вернись в начало - припугнуть вторую маму.
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14.07.2021 17:54 Ответить
9 мм - это больше навеска пороха, тяжелее пуля, значит больше отдача. Как это в руках держать в таком случае? Есть более практичная (но все равно очень специфическая) вещь - НРС. Но и там далеко не 9 мм и навеска пороха уменьшенная.
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14.07.2021 18:00 Ответить
Я же сказал - переточить и сделать складной приклад.
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14.07.2021 18:03 Ответить
То уже будет Берданка
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14.07.2021 18:09 Ответить
какаяразніца?
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14.07.2021 18:11 Ответить
Оригинальная Берданка удобнее.
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14.07.2021 18:12 Ответить
Я бі приклад распилил пополам и сделал складнім на стальном креплении типа ласточкин хвост.
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14.07.2021 18:19 Ответить
Такое есть готовое для всяких там аварийных комплектаций и выживаний.
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14.07.2021 18:20 Ответить
сомневаюсь что самопал времен русско-японской войны можно найти дешевле 1000 у.ё.
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14.07.2021 18:26 Ответить
Очень кстати не хилый самопал. Как в песне поётся - "вынесет вместе с забором".
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14.07.2021 18:27 Ответить
вынесу вместе с забором.
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14.07.2021 18:39 Ответить
Эта вынесет
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14.07.2021 18:42 Ответить
тогда без песни.
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14.07.2021 18:48 Ответить
И поёт громко.
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14.07.2021 18:49 Ответить
тёщв сразу поймёт.
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14.07.2021 18:52 Ответить
Оно стока весит, что можно просто приложить, без песни. Будет понятно.
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14.07.2021 18:54 Ответить
Может и ласты склеить, не поймёт.
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14.07.2021 18:58 Ответить
Ну и хр-н с ней, зато красиво.
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14.07.2021 19:01 Ответить
дайте две.
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14.07.2021 19:16 Ответить
Не дадут.
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14.07.2021 19:34 Ответить
Оно можно поточить.
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14.07.2021 19:50 Ответить
Тока сточишь.
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14.07.2021 19:51 Ответить
Руки помнят.
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14.07.2021 19:52 Ответить
Это дежавю.
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14.07.2021 19:53 Ответить
Брихня.
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14.07.2021 19:56 Ответить
И брехня.
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14.07.2021 19:58 Ответить
Кстати, половина Люгера (на фото верхняя часть) вполне пригодна и, даже, удобна для выстрела:

11-річний хлопчик поранив себе із саморобної зброї на Луганщині - Цензор.НЕТ 3573
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14.07.2021 18:08 Ответить
парабеллум тема)
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15.07.2021 01:03 Ответить
Для 64-летнего деда? В могилу теще стрельнуть?
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14.07.2021 18:17 Ответить
В чем проблемі? Женись еще раз на молодухе.
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14.07.2021 18:20 Ответить
Ты тому деду советы давай. Мне советчики не нужны, тем более из психиатрической больницы.
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14.07.2021 18:38 Ответить
Я деду и дал совет, а твой номер 16.
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14.07.2021 18:43 Ответить
"Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей."
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14.07.2021 18:22 Ответить
Такая хрень, в совке делалась под мелкашку 5,6мм и в качестве дула использовалась трубка, с толщиной стенки, дай бог 1-1,5 мм, про какую либо расточку можно забыть! Под больший калибр не делали в виду большей отдачи и формы - мало приспособленной для нормального удержания. Еще учтите, что спуск производился большим пальцем, так что удерживать его был еще тот кайф. А вы - 9мм!!!
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14.07.2021 20:16 Ответить
Починаючи, з 2014го, не цiкава!
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14.07.2021 17:15 Ответить
А така цікава?11-річний хлопчик поранив себе із саморобної зброї на Луганщині - Цензор.НЕТ 8143
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14.07.2021 17:59 Ответить
11-річний хлопчик поранив себе із саморобної зброї на Луганщині - Цензор.НЕТ 6173
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14.07.2021 18:00 Ответить
Прикольная шняга! Но с такой запалят, раньше чем заметят там стволы
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14.07.2021 20:17 Ответить
Ничего сложного, переделка мини-ракетницы.

11-річний хлопчик поранив себе із саморобної зброї на Луганщині - Цензор.НЕТ 2192
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14.07.2021 17:54 Ответить
Ух ты. В школе такие делали под мелкашку.
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14.07.2021 17:13 Ответить
в техассе расмеялись над оружием))
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14.07.2021 17:20 Ответить
Вот будет короткоствол в каждом сельмаге как хлеб продаваться - заживем!
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14.07.2021 17:30 Ответить
подарок шахтеров на 9 мая
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14.07.2021 17:38 Ответить
"которое ему несколько лет назад подарил ныне покойный родственник" - досить зручне формулювання
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14.07.2021 17:50 Ответить
премия дауна в этом году обеспечена и малчику в трусиках и его дедУшке.
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14.07.2021 17:52 Ответить
Ну нічого так нормальне СВД
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14.07.2021 18:36 Ответить
 
 