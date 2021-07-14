11-летний мальчик ранил себя из самодельного оружия на Луганщине. ФОТО

Самодельное огнестрельное устройство дедушке мальчика несколько лет назад подарил родственник. Дед хранил его в комоде, но мальчик обнаружил подарок.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

"11-летний мальчик, приехавший в гости к дедушке с бабушкой в поселок Новострельцивка Старобельского района, нанес себе проникающее огнестрельное ранение в области живота во время игры с самодельным устройством, оснащенным патроном калибра 5,6 мм", - написала она.

Сейчас мальчик в больнице, медики оценивают его состояние как стабильное.

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Дед мальчика рассказал полицейским, что внук нашел в комоде самодельное огнестрельное устройство, которое ему несколько лет назад подарил ныне покойный родственник.

Следователи открыли дело по ст. 264 - "небрежное хранение оружия и боеприпасов". Наказание по этой статье - до 3 лет ограничения или лишения свободы.

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