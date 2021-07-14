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Новости Агрессия России против Украины
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Военнослужашего, выстрелившего в ребенка в Новоград-Волынском, отправили под круглосуточный домашний арест, - Офис Генпрокурора

Военнослужашего, выстрелившего в ребенка в Новоград-Волынском, отправили под круглосуточный домашний арест, - Офис Генпрокурора

Военнослужащему, который 12 июля выстрелил в ребенка на Житомирщине избрали меру пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что военнослужащему сообщено о подозрении в нанесении ребенку умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

"Ему избрана мера пресечения - круглосуточный домашний арест. Одновременно проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 июля в больницу Новограда-Волынского доставили 9-летнего мальчика со сквозным огнестрельным ранением спины. Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказывают необходимую помощь.

Полицейские выяснили, что ранили ребенка у него дома. Также установлено, что к стрельбе причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.

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Автор: 

дети (6549) ранение (3394) военнослужащие (6174) домашний арест (188) Офис Генпрокурора (2486) Житомирская область (1406)


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Топ комментарии
+3
значит за умышленный выстрел в спину ребенку - круглосуточный домашний арест.
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14.07.2021 16:51
+2
с калашом и взрывчаткой, прострелил дитину, **** домашний арест, брат мертвечука
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14.07.2021 16:54
+2
Зате бойовому генералу півмільярдна застава...
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14.07.2021 18:30
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значит за умышленный выстрел в спину ребенку - круглосуточный домашний арест.
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14.07.2021 16:51 Ответить
Постріл був не умисний. Батько дитини з ним бухав. Ну, гралися дядьки пістолетом. Той вистрілив. Буває. Скоро дозволять короткоствол і такі новини вже не викликатимуть ніякого ажіотажу. В США це норма.
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14.07.2021 17:19 Ответить
Ты чё!?бывает!?ты себя слышал?ты чё тут несёшь?ты хочешь чтобы такое стало нормой?ну ты реальный урод!
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14.07.2021 19:16 Ответить
Не хочу. Але стане.
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14.07.2021 21:00 Ответить
Синька зло!
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14.07.2021 21:31 Ответить
А раптом мій макарич стрельне під час бухалова?
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14.07.2021 22:40 Ответить
с калашом и взрывчаткой, прострелил дитину, **** домашний арест, брат мертвечука
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14.07.2021 16:54 Ответить
Понятно что нечаянно по синьке в малого выстрелил. А вот везти оружие на гражданку - это сверхдебилизма. Жаль что такие размножаются в природе
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14.07.2021 17:08 Ответить
Больше оружия! что бы в каждом сельмаге как хлеб продавалось!
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14.07.2021 17:21 Ответить
Судя по взрывчатке в машине они ещё и на рыбалочку собирались!
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14.07.2021 17:37 Ответить
Зате бойовому генералу півмільярдна застава...
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14.07.2021 18:30 Ответить
уточнения
///
Известно, что подполковник ГУР и отец раненого мальчика дружат очень давно. Когда-то они даже вместе работали и ездили в командировки, - рассказали в полиции. - В тот день военный привез в Новоград-Волынский своих дочерей к своей маме, а сам решил переночевать у старого друга. Сели за стол, выпили. В доме в это время находились два мальчика - близнецы. Отец ребят отлучился на время, и дядя Саша - так зовут подполковника - решил показать мальчишкам приемы рукопашного боя и самозащиты.
Мужчина достал боевой пистолет «Форт», вытащил из него обойму и дал оружие одному из мальчиков. Сказал: нападай на меня с пистолетом. Ребенок подошел к мужчине и приставил пистолет к его животу. После чего дядя Саша приемом выбил оружие из рук мальчика и направил пистолет в спину ребенка. Один из близнецов успел присесть, и тут прозвучал выстрел. Одна пуля оставалась в пистолете. Выстрел был произведен фактически в упор. Пуля прошла навылет и задела поджелудочную железу и селезенку. Ребенок тут же потерял сознание от травматического шока.
Кстати, выстрел, скорее всего, произошел как раз на глазах отца, который в этот момент возвращался в дом. Но будем проверять эту информацию.
Подполковник ГУР был задержан. Вскоре суд изберет ему меру пресечения, которая, скорее всего, будет заключаться в содержании под стражей. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений».
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14.07.2021 19:14 Ответить
 
 