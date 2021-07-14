Военнослужашего, выстрелившего в ребенка в Новоград-Волынском, отправили под круглосуточный домашний арест, - Офис Генпрокурора

Военнослужащему, который 12 июля выстрелил в ребенка на Житомирщине избрали меру пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что военнослужащему сообщено о подозрении в нанесении ребенку умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

"Ему избрана мера пресечения - круглосуточный домашний арест. Одновременно проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 июля в больницу Новограда-Волынского доставили 9-летнего мальчика со сквозным огнестрельным ранением спины. Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказывают необходимую помощь.

Полицейские выяснили, что ранили ребенка у него дома. Также установлено, что к стрельбе причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.

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