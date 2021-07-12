РУС
Мальчику выстрелили в спину в Новоград-Волынском: полиция подозревает знакомого отца ребенка

Мальчику выстрелили в спину в Новоград-Волынском: полиция подозревает знакомого отца ребенка

Сегодня в больницу Новограда-Волынского доставили 9-летнего мальчика со сквозным огнестрельным ранением спины. Полиция начала уголовное производство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирского облуправления полиции.

Сообщение о происшествии правоохранители получили от медиков в 14:30.

"Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказывают необходимую помощь. В больницу немедленно выехали полицейские следственно-оперативной группы Новоград-Волынского районного отдела. По предварительно полученной информации, происшествие якобы произошло на берегу местной реки. Однако в ходе установления обстоятельств эти сведения не подтвердились", - отмечается в сообщении.

Полицейские выяснили, что ранили ребенка у него дома.

"С места происшествия изъята пуля калибром 9 мм и другие вещественные доказательства", - сообщили в полиции.

Также установлено, что к стрельбе причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

+5
Скажи, барбос, зачем гражданам оружие если нет войны и в обществе нет агрессии? Да и вообще, что-то мне подсказывает что ты голосовал за Зе.
12.07.2021 22:14 Ответить
12.07.2021 22:14 Ответить
+5
Дай Боже одужає дитя...
12.07.2021 23:49 Ответить
12.07.2021 23:49 Ответить
+4
дядя военный хвастался перед дитём оружием?
12.07.2021 21:30 Ответить
12.07.2021 21:30 Ответить
дядя военный хвастался перед дитём оружием?
12.07.2021 21:30 Ответить
12.07.2021 21:30 Ответить
Очередной ублюдок с оружием(
12.07.2021 21:36 Ответить
12.07.2021 21:36 Ответить
Напилось, падло, слава Богу шо хоть дитя живе. На нари ублюдка на повний срок, падлу!
12.07.2021 21:41 Ответить
12.07.2021 21:41 Ответить
В тяжелом состоянии.
12.07.2021 23:41 Ответить
12.07.2021 23:41 Ответить
Дай Боже одужає дитя...
12.07.2021 23:49 Ответить
12.07.2021 23:49 Ответить
живе? что ты несешь? у него тяжёлый огнестрел и неизвестно вытянет ли.Раненые умирают и на 45 сутки!
12.07.2021 23:49 Ответить
12.07.2021 23:49 Ответить
Ну, слава Богу, не мертве ж... Дасть Бог одужає і дай йому Боже сили вижити. Шо ти шукаєш в моїх словах якийсь подвох? Я від щирого серця співчуваю дитині та бажаю йому одужання.
13.07.2021 09:30 Ответить
13.07.2021 09:30 Ответить
Вот и разрешай продажу оружия после этого. Народ не готов, все таки война держит в напряжении страну, агресии много в обществе пока надо изымать оружие, особенго гранаты, а не вооружать всех желающих.
12.07.2021 22:10 Ответить
12.07.2021 22:10 Ответить
Скажи, барбос, зачем гражданам оружие если нет войны и в обществе нет агрессии? Да и вообще, что-то мне подсказывает что ты голосовал за Зе.
12.07.2021 22:14 Ответить
12.07.2021 22:14 Ответить
Какое оружие? если общество больное,в большинстве на голову, раз такую власть выбирают.
13.07.2021 09:21 Ответить
13.07.2021 09:21 Ответить
Тебе тот же вопрос - зачем здоровому обществу оружие?
13.07.2021 09:37 Ответить
13.07.2021 09:37 Ответить
Опять вопросы- соси барбосу!
13.07.2021 10:06 Ответить
13.07.2021 10:06 Ответить
а зачем топоры продают?
12.07.2021 23:50 Ответить
12.07.2021 23:50 Ответить
наоборот, ножи есть у всех, но большинство не размахивает ими на улице почему-то. а дебилы всегда есть (и наши гуманные суды за убийство отпускают только так через пяток лет) - на то есть естественный отбор, с оружием он немного ускорится, да и справедливость увеличится.
13.07.2021 01:30 Ответить
13.07.2021 01:30 Ответить
Не пиз₽и. Бабкам под подъездам расскажи этот бред. Почему-то кухонные ножи и водяру не запретили, и автомобили тоже- и все это ежедневно убивает дофигища людей.
13.07.2021 11:20 Ответить
13.07.2021 11:20 Ответить
Горе.
Хай дитя одужує.
13.07.2021 02:54 Ответить
13.07.2021 02:54 Ответить
А тепер уявіть, що зброя буде у кожного. Реанімацій невистачить.
13.07.2021 09:41 Ответить
13.07.2021 09:41 Ответить
Ага. У кожно есть кухонные и карманные ножи, автомобили и алкоголь. И реанимаций хватает. Никто не запрещает ни водяру ни авто, ни нож или молоток, хотя от этого (и от комбинаций этих факторов) ежедневно гибнет куча людей.
В этот бред про "суспильство ще не готове" и "друх друга перестреляют" продолжают верить только тупые мамки и бабки у подъезда- электорат Юльки и Смешко-Ахметова.

И да, у бандюганов есть и ножи и огнестрел. А у вас нету. И копы вас не защитят, это доказанный факт.
13.07.2021 11:24 Ответить
13.07.2021 11:24 Ответить
Автор цього допису явно дурень, а таким, навіть коли зброю будуть просто роздавати на вулиці, зброю не дадуть. Вас шановний, захистити може тільки лікар псіхіатр.
13.07.2021 11:30 Ответить
13.07.2021 11:30 Ответить
 
 