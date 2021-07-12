Мальчику выстрелили в спину в Новоград-Волынском: полиция подозревает знакомого отца ребенка

Сегодня в больницу Новограда-Волынского доставили 9-летнего мальчика со сквозным огнестрельным ранением спины. Полиция начала уголовное производство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирского облуправления полиции.

Сообщение о происшествии правоохранители получили от медиков в 14:30.

"Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказывают необходимую помощь. В больницу немедленно выехали полицейские следственно-оперативной группы Новоград-Волынского районного отдела. По предварительно полученной информации, происшествие якобы произошло на берегу местной реки. Однако в ходе установления обстоятельств эти сведения не подтвердились", - отмечается в сообщении.

Полицейские выяснили, что ранили ребенка у него дома.

"С места происшествия изъята пуля калибром 9 мм и другие вещественные доказательства", - сообщили в полиции.

Также установлено, что к стрельбе причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

