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Новости Силовики
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Задержан мужчина, порезавший ножом 2-летнего мальчика на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО

В Днепропетровской области полиция задержала мужчину, нанесшего тяжелые ножевые ранения 2-летнему ребенку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержан мужчина, порезавший ножом 2-летнего мальчика на Днепропетровщине, - Нацполиция 01

7 июля в полицию поступило сообщение от жительницы Софиевского района, о том, что ее бывший 28-летний сожитель закрылся в доме с ее двумя детьми 2 и 7 лет и угрожает им расправой. В результате действий злоумышленника пострадал 2-летний мальчик. Злоумышленник нанес ребенку резаные ранения шеи и спины, после чего скрылся с места преступления. Сейчас ребенок находится в больнице.

По данному факту были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и по ч. 3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Задержан мужчина, порезавший ножом 2-летнего мальчика на Днепропетровщине, - Нацполиция 02

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Правоохранители совместно с кинологами проработали местность и прилегающую к месту преступления территорию. В течение дня удалось задержать мужчину, который совершил покушение на жизнь ребенка. Он скрывался на чердаке одного из заброшенных домов в Софийском районе, в том же поселке, где произошло преступление.

Задержан мужчина, порезавший ножом 2-летнего мальчика на Днепропетровщине, - Нацполиция 03

Мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств преступления. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: 

дети (6516) нападение (2220) Нацполиция (16492) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Днепропетровская область (3992)


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Топ комментарии
+16
Більше схожий на любителя чужих гаманців, коней і айнанэ.
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07.07.2021 21:34
+14
Ндя, эти сожители, та еще пестня....
КАК можно отакое держать дома?
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07.07.2021 21:17
+12
в чем перед ним мог быть виновен 2-летний кроха???
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07.07.2021 21:20
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нехер пускать.

цитата - твая вэра ни вера ни знаю я тибя....
https://www.youtube.com/watch?v=ix-8hxXciEshttps://www.youtube.com/watch?v=ix-8hxXciEs мhttps://www.youtube.com/watch?v=ix-8hxXciEs
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07.07.2021 21:14 Ответить
Ндя, эти сожители, та еще пестня....
КАК можно отакое держать дома?
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07.07.2021 21:17 Ответить
в чем перед ним мог быть виновен 2-летний кроха???
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07.07.2021 21:20 Ответить
Нема слів !!! Наркоша обдовбаний !!
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07.07.2021 21:24 Ответить
любитель овец?
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07.07.2021 21:26 Ответить
Більше схожий на любителя чужих гаманців, коней і айнанэ.
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07.07.2021 21:34 Ответить
Убить!!!
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07.07.2021 21:29 Ответить
Ця потвора має вмирати довго і болісно !!
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07.07.2021 21:31 Ответить
Дегенерат
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07.07.2021 21:29 Ответить
Влаштуйте йому "самогубство через борошна совісті".
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07.07.2021 21:35 Ответить
так еще и не знаем че он бросился бороться с мальчиком то.
я конечно не оправдіваю если виновен.
кста - https://www.youtube.com/watch?v=T6J_MYFrWys
Финал вар же?
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07.07.2021 21:38 Ответить
Хеймейкер блін. я трохи вже накушалсі))
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07.07.2021 21:40 Ответить
І беруть же до хати отаких удовбаніо, як цей коханець... 🤐🤐🤐
У нас тут, пам'ятаю, суворо дали пзди хахалю однієї алкоголічної курви, який по п'яні щось посварився з нею і вночі, як вона захропла, пішов з квартири, відкривши газ. Отак одне мурло могло висадити у повітря під'їзд.
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07.07.2021 21:59 Ответить
ну так то всі мужики бачили, а тут - ну я х.з. шоб бабуськи лузгали сємки не поцікавившись шо прасцітутка з такого то етажа пропала на очєнь довго. за шо й сказав, але в принципі мало срачу тут було
https://www.youtube.com/watch?v=ExoATKssMP0
підставили тіпа солдати режиму всіх хотіли зжерти. ну да, просто оборонці Європи, з поправкою на причуди одного вусатого друга іншого вусатого урки. хоча типу "доля" є, а то б я зненавидів наприклад нашу там Арахамію....(ну ок, його ненавидіти можна навіть поки він не відкрив піддувало)
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07.07.2021 22:35 Ответить
Цыгане епт
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07.07.2021 21:39 Ответить
Местные жители задержали судя по фото, полиция обычно морозиься, не дай бог столкнуться с полицией Украины
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07.07.2021 21:40 Ответить
Особа чоловічого роду-остання скотина.Але ж хто тоді та матір,яка маючи таких маленьких дітей,тягне до хати перше ліпше,що валяється на дорозі?Найменшій дитині тільки два рочки,а дружок мами вже вспів стати сожителем і екссожителем?То коли вона його в хату приволокла,коли дитина мала рік-півтора?Шкода дітей.Коли вже сама матір наражає їх на небезпеку,то що тоді хотіти від чужих.
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07.07.2021 21:54 Ответить
Є такі ідіотки, це факт. Начебто на перший погляд симпатична дівка/жінка, але замість знайти нормального хлопця - тягне до себе таке мурло, таке чмо, що йому хіба що з обісраними бомжичками попідтинню табуретівку глушманити.
Ще й кажуть - "а шо такое? пущай алкаш/наркоман, главное - МУЖИК В ХАТЕ!!!111!1"
(таке враження, що прогриміла світова війна і вижило три з половиною мужики на дярєвню...)
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07.07.2021 23:42 Ответить
Так,то правда.Але,ось це:»який є,най буде,аби в хаті хлопом смерділо»-ще можна зрозуміти,якщо хлоп є рідним батьком дітям.Ради дітей,такий «хлопський сморід»,з великою філософією,але зрозуміти можна.Хоча,діти,які ростуть в ситуації,де мама з татом ведуть «маленьку атомну війну»між собою,як правило виростають психічно травмованими.А от кого неможливо зрозуміти,так це тих одиноких матерів,які підбирають перше ліпше на дорозі,абсолютно незнайоме,нафантазовують собі якесь шалене кохання і волочить це до хати.І в голові цієї «закоханої галушки»ні разу не проскакує думка,що діти це не є«перехідний вимпел» від одного секс партнера до іншого,що вони абсолютно не зобов'язані називати перше ліпше «батьком»і мати до нього хоч якісь почуття.І так само секс партнер не зобов'язаний сприймати чужих йому дітей як своїх.
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08.07.2021 00:58 Ответить
Я ж про таких і кажу - в основному це розлучені дурепи "з причепом", у яких оця тупа мотивація - у її лічінусів "должен быть какой-никакой, а отец"
(ага, буйний алкаш чи стирчок, ще й із тюремним досвідом - очешуєнний батько... а ще типовий сценарій - мужик, у якого є власні буратіно і який встановлює розподіл дітей на вищої і нижчої якості. Знаю таку сімейку, в якій жінка вимуштрована в стилі "тесту место у печи", син чоловіка отримує всі блага, а її двоє дітей ледве не пляшки збирають собі на їжу, бо нерідні).
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08.07.2021 01:17 Ответить
Я теж маю декілька знайомих з атрофованим інстинктом матері.Але,як то кажуть:»скільки люду-стільки цуду».Тільки дітей шкода,які в таких»цудних» людей народжуються.
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08.07.2021 01:41 Ответить
Первым делом стерилизовать самку.
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07.07.2021 22:01 Ответить
Циган. Вони не змінюються.
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07.07.2021 23:04 Ответить
надо было его валить "при попытке сопротивления задержанию и угрозе жизни сотрудникам полиции".
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08.07.2021 08:06 Ответить
 
 