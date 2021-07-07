Задержан мужчина, порезавший ножом 2-летнего мальчика на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО
В Днепропетровской области полиция задержала мужчину, нанесшего тяжелые ножевые ранения 2-летнему ребенку.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
7 июля в полицию поступило сообщение от жительницы Софиевского района, о том, что ее бывший 28-летний сожитель закрылся в доме с ее двумя детьми 2 и 7 лет и угрожает им расправой. В результате действий злоумышленника пострадал 2-летний мальчик. Злоумышленник нанес ребенку резаные ранения шеи и спины, после чего скрылся с места преступления. Сейчас ребенок находится в больнице.
По данному факту были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и по ч. 3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители совместно с кинологами проработали местность и прилегающую к месту преступления территорию. В течение дня удалось задержать мужчину, который совершил покушение на жизнь ребенка. Он скрывался на чердаке одного из заброшенных домов в Софийском районе, в том же поселке, где произошло преступление.
Мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств преступления. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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цитата - твая вэра ни вера ни знаю я тибя....
https://www.youtube.com/watch?v=ix-8hxXciEshttps://www.youtube.com/watch?v=ix-8hxXciEs мhttps://www.youtube.com/watch?v=ix-8hxXciEs
КАК можно отакое держать дома?
я конечно не оправдіваю если виновен.
кста - https://www.youtube.com/watch?v=T6J_MYFrWys
Финал вар же?
У нас тут, пам'ятаю, суворо дали пзди хахалю однієї алкоголічної курви, який по п'яні щось посварився з нею і вночі, як вона захропла, пішов з квартири, відкривши газ. Отак одне мурло могло висадити у повітря під'їзд.
https://www.youtube.com/watch?v=ExoATKssMP0
підставили тіпа солдати режиму всіх хотіли зжерти. ну да, просто оборонці Європи, з поправкою на причуди одного вусатого друга іншого вусатого урки. хоча типу "доля" є, а то б я зненавидів наприклад нашу там Арахамію....(ну ок, його ненавидіти можна навіть поки він не відкрив піддувало)
Ще й кажуть - "а шо такое? пущай алкаш/наркоман, главное - МУЖИК В ХАТЕ!!!111!1"
(таке враження, що прогриміла світова війна і вижило три з половиною мужики на дярєвню...)
(ага, буйний алкаш чи стирчок, ще й із тюремним досвідом - очешуєнний батько... а ще типовий сценарій - мужик, у якого є власні буратіно і який встановлює розподіл дітей на вищої і нижчої якості. Знаю таку сімейку, в якій жінка вимуштрована в стилі "тесту место у печи", син чоловіка отримує всі блага, а її двоє дітей ледве не пляшки збирають собі на їжу, бо нерідні).