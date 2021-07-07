Задержан мужчина, порезавший ножом 2-летнего мальчика на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО

В Днепропетровской области полиция задержала мужчину, нанесшего тяжелые ножевые ранения 2-летнему ребенку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

7 июля в полицию поступило сообщение от жительницы Софиевского района, о том, что ее бывший 28-летний сожитель закрылся в доме с ее двумя детьми 2 и 7 лет и угрожает им расправой. В результате действий злоумышленника пострадал 2-летний мальчик. Злоумышленник нанес ребенку резаные ранения шеи и спины, после чего скрылся с места преступления. Сейчас ребенок находится в больнице.

По данному факту были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и по ч. 3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

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Правоохранители совместно с кинологами проработали местность и прилегающую к месту преступления территорию. В течение дня удалось задержать мужчину, который совершил покушение на жизнь ребенка. Он скрывался на чердаке одного из заброшенных домов в Софийском районе, в том же поселке, где произошло преступление.

Мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств преступления. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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