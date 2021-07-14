Військовослужбовця, який вистрілив у дитину в Новограді-Волинському, відправили під цілодобовий домашній арешт, - Офіс Генпрокурора
Військовослужбовцю, який 12 липня вистрілив в дитину на Житомирщині, обрали запобіжний захід.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Зазначається, що військовослужбовцю повідомлено про підозру в заподіянні дитині умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).
"Йому обрано запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Одночасно проводяться інші слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 12 липня в лікарню Новограда-Волинського доставили 9-річного хлопчика з наскрізним вогнепальним пораненням спини. Пораненого хлопчика у важкому стані відразу госпіталізували в реанімаційне відділення, де медики надають необхідну допомогу.
Поліцейські з'ясували, що поранили дитину у неї вдома. Також встановлено, що до стрілянини причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.
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Известно, что подполковник ГУР и отец раненого мальчика дружат очень давно. Когда-то они даже вместе работали и ездили в командировки, - рассказали в полиции. - В тот день военный привез в Новоград-Волынский своих дочерей к своей маме, а сам решил переночевать у старого друга. Сели за стол, выпили. В доме в это время находились два мальчика - близнецы. Отец ребят отлучился на время, и дядя Саша - так зовут подполковника - решил показать мальчишкам приемы рукопашного боя и самозащиты.
Мужчина достал боевой пистолет «Форт», вытащил из него обойму и дал оружие одному из мальчиков. Сказал: нападай на меня с пистолетом. Ребенок подошел к мужчине и приставил пистолет к его животу. После чего дядя Саша приемом выбил оружие из рук мальчика и направил пистолет в спину ребенка. Один из близнецов успел присесть, и тут прозвучал выстрел. Одна пуля оставалась в пистолете. Выстрел был произведен фактически в упор. Пуля прошла навылет и задела поджелудочную железу и селезенку. Ребенок тут же потерял сознание от травматического шока.
Кстати, выстрел, скорее всего, произошел как раз на глазах отца, который в этот момент возвращался в дом. Но будем проверять эту информацию.
Подполковник ГУР был задержан. Вскоре суд изберет ему меру пресечения, которая, скорее всего, будет заключаться в содержании под стражей. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений».