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Новини Агресія Росії проти України
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Військовослужбовця, який вистрілив у дитину в Новограді-Волинському, відправили під цілодобовий домашній арешт, - Офіс Генпрокурора

Військовослужбовця, який вистрілив у дитину в Новограді-Волинському, відправили під цілодобовий домашній арешт, - Офіс Генпрокурора

Військовослужбовцю, який 12 липня вистрілив в дитину на Житомирщині, обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що військовослужбовцю повідомлено про підозру в заподіянні дитині умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).

"Йому обрано запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Одночасно проводяться інші слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, 12 липня в лікарню Новограда-Волинського доставили 9-річного хлопчика з наскрізним вогнепальним пораненням спини. Пораненого хлопчика у важкому стані відразу госпіталізували в реанімаційне відділення, де медики надають необхідну допомогу.

Поліцейські з'ясували, що поранили дитину у неї вдома. Також встановлено, що до стрілянини причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.

Автор: 

діти (5123) поранення (2813) військовослужбовці (4797) домашній арешт (197) Офіс Генпрокурора (3268) Житомирська область (1278)


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Топ коментарі
+3
значит за умышленный выстрел в спину ребенку - круглосуточный домашний арест.
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14.07.2021 16:51
+2
с калашом и взрывчаткой, прострелил дитину, **** домашний арест, брат мертвечука
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14.07.2021 16:54
+2
Зате бойовому генералу півмільярдна застава...
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14.07.2021 18:30
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значит за умышленный выстрел в спину ребенку - круглосуточный домашний арест.
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14.07.2021 16:51 Відповісти
Постріл був не умисний. Батько дитини з ним бухав. Ну, гралися дядьки пістолетом. Той вистрілив. Буває. Скоро дозволять короткоствол і такі новини вже не викликатимуть ніякого ажіотажу. В США це норма.
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14.07.2021 17:19 Відповісти
Ты чё!?бывает!?ты себя слышал?ты чё тут несёшь?ты хочешь чтобы такое стало нормой?ну ты реальный урод!
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14.07.2021 19:16 Відповісти
Не хочу. Але стане.
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14.07.2021 21:00 Відповісти
Синька зло!
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14.07.2021 21:31 Відповісти
А раптом мій макарич стрельне під час бухалова?
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14.07.2021 22:40 Відповісти
с калашом и взрывчаткой, прострелил дитину, **** домашний арест, брат мертвечука
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14.07.2021 16:54 Відповісти
Понятно что нечаянно по синьке в малого выстрелил. А вот везти оружие на гражданку - это сверхдебилизма. Жаль что такие размножаются в природе
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14.07.2021 17:08 Відповісти
Больше оружия! что бы в каждом сельмаге как хлеб продавалось!
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14.07.2021 17:21 Відповісти
Судя по взрывчатке в машине они ещё и на рыбалочку собирались!
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14.07.2021 17:37 Відповісти
Зате бойовому генералу півмільярдна застава...
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14.07.2021 18:30 Відповісти
уточнения
///
Известно, что подполковник ГУР и отец раненого мальчика дружат очень давно. Когда-то они даже вместе работали и ездили в командировки, - рассказали в полиции. - В тот день военный привез в Новоград-Волынский своих дочерей к своей маме, а сам решил переночевать у старого друга. Сели за стол, выпили. В доме в это время находились два мальчика - близнецы. Отец ребят отлучился на время, и дядя Саша - так зовут подполковника - решил показать мальчишкам приемы рукопашного боя и самозащиты.
Мужчина достал боевой пистолет «Форт», вытащил из него обойму и дал оружие одному из мальчиков. Сказал: нападай на меня с пистолетом. Ребенок подошел к мужчине и приставил пистолет к его животу. После чего дядя Саша приемом выбил оружие из рук мальчика и направил пистолет в спину ребенка. Один из близнецов успел присесть, и тут прозвучал выстрел. Одна пуля оставалась в пистолете. Выстрел был произведен фактически в упор. Пуля прошла навылет и задела поджелудочную железу и селезенку. Ребенок тут же потерял сознание от травматического шока.
Кстати, выстрел, скорее всего, произошел как раз на глазах отца, который в этот момент возвращался в дом. Но будем проверять эту информацию.
Подполковник ГУР был задержан. Вскоре суд изберет ему меру пресечения, которая, скорее всего, будет заключаться в содержании под стражей. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений».
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14.07.2021 19:14 Відповісти
 
 