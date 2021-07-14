Військовослужбовця, який вистрілив у дитину в Новограді-Волинському, відправили під цілодобовий домашній арешт, - Офіс Генпрокурора

Військовослужбовцю, який 12 липня вистрілив в дитину на Житомирщині, обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що військовослужбовцю повідомлено про підозру в заподіянні дитині умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).

"Йому обрано запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Одночасно проводяться інші слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, 12 липня в лікарню Новограда-Волинського доставили 9-річного хлопчика з наскрізним вогнепальним пораненням спини. Пораненого хлопчика у важкому стані відразу госпіталізували в реанімаційне відділення, де медики надають необхідну допомогу.

Поліцейські з'ясували, що поранили дитину у неї вдома. Також встановлено, що до стрілянини причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.