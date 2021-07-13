Вогнепальне поранення 9-річного хлопчика в Новограді-Волинському: поліція затримала військовослужбовця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Житомирщині затримали військовослужбовця, який напередодні завдав важке вогнепальне поранення 9-річному хлопчику.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Було встановлено, що до заподіяння дитині вогнепального поранення причетний житель м. Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні. Попередньо, подія сталася в результаті необережного поводження зі зброєю. В ході невідкладного обшуку в його автомобілі було виявлено та вилучено зброю, в тому числі автоматичну, різнокаліберні боєприпаси і вибухові речовини", - розповів начальник ГУНП області Юрій Олійник.

Зазначається, що 12 липня в реанімаційне відділення лікарні в Новограді-Волинському потрапив 9-річний хлопчик з наскрізним вогнепальним пораненням спини.

Також дивіться: Пораненому під час стрілянини в Києві поліцейському Василенку зробили операцію. ФОТО

За попередньою інформацією, подія нібито відбувалося на березі місцевої річки. Однак в ході встановлення обставин це не підтвердилося.

В результаті огляду за місцем проживання пораненого хлопчика правоохоронці виявили докази того, що інцидент стався у дворі.

З місця події вилучили кулю калібру 9 мм та інші речові докази.

За словами Олійника, поліція затримала військовослужбовця та розпочала кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Нині вирішується питання про транспортування пораненого хлопчика за допомогою авіації МВС з Новограда-Волинського в Національну дитячу спеціалізовану лікарню МОЗ.





