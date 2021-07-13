УКР
Вогнепальне поранення 9-річного хлопчика в Новограді-Волинському: поліція затримала військовослужбовця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Житомирщині затримали військовослужбовця, який напередодні завдав важке вогнепальне поранення 9-річному хлопчику.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Було встановлено, що до заподіяння дитині вогнепального поранення причетний житель м. Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні. Попередньо, подія сталася в результаті необережного поводження зі зброєю. В ході невідкладного обшуку в його автомобілі було виявлено та вилучено зброю, в тому числі автоматичну, різнокаліберні боєприпаси і вибухові речовини", - розповів начальник ГУНП області Юрій Олійник.

Зазначається, що 12 липня в реанімаційне відділення лікарні в Новограді-Волинському потрапив 9-річний хлопчик з наскрізним вогнепальним пораненням спини.

Також дивіться: Пораненому під час стрілянини в Києві поліцейському Василенку зробили операцію. ФОТО

За попередньою інформацією, подія нібито відбувалося на березі місцевої річки. Однак в ході встановлення обставин це не підтвердилося.

В результаті огляду за місцем проживання пораненого хлопчика правоохоронці виявили докази того, що інцидент стався у дворі.

З місця події вилучили кулю калібру 9 мм та інші речові докази.

За словами Олійника, поліція затримала військовослужбовця та розпочала кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Нині вирішується питання про транспортування пораненого хлопчика за допомогою авіації МВС з Новограда-Волинського в Національну дитячу спеціалізовану лікарню МОЗ.

Вогнепальне поранення 9-річного хлопчика в Новограді-Волинському: поліція затримала військовослужбовця 01
Вогнепальне поранення 9-річного хлопчика в Новограді-Волинському: поліція затримала військовослужбовця 02
Вогнепальне поранення 9-річного хлопчика в Новограді-Волинському: поліція затримала військовослужбовця 03

діти (5272) затримання (4365) Нацполіція (15437) поранення (2836) військовослужбовці (4897) Житомирська область (1305)
+5
Аж страшно подумати як він на передову поїде, не мееш ніж з ядерною ракетою, раз з таким арсеналом на відпочинок їздить, придурок
13.07.2021 13:33 Відповісти
+4
ВЕРОЯТНО, К ИНЦИДЕНТУ ПРИЧАСТЕН БЫВШИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ КГБ/СБУ, БЫВШИЙ ЧЛЕН КПСС НАГРЕБНЫЙ Б., СКОЛОТИВШИЙ ОПГ В СОСТАВЕ БОКСЁРА БУРДЫ, УГОЛОВНИКА НАУМОВА И ИНФОРМАТОРА МВД В ВОЛОНТЁРСКОЙ СРЕДЕ ВЛАСЮКА. ДАННОЕ ОПГ ТАКЖЕ НАКАПЛИВАЕТ ХОЛОДНОЕ И ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, ШИРОКО ПРИМЕНЯЕТ ПЫТКИ С ЦЕЛЬЮ КВАРТИРНОГО КОНФИСКАТА
13.07.2021 13:42 Відповісти
+2
Та за запаску закотилося те майно, понять і простіть.
13.07.2021 13:39 Відповісти
Пусть суд ему экспертизу назначит, в психушке. Пацана искалечил, идиот...
13.07.2021 13:40 Відповісти
Что молчат противники оружия?
13.07.2021 13:47 Відповісти
усю зброю треба заборонити! цивільним! ой, а це військовий зробив? тоді і військовим теж!!
13.07.2021 18:13 Відповісти
осталось тільки легалізувать зброю і без броніка на роботу не ходи...
13.07.2021 13:48 Відповісти
За 2020 год в Украине произошло 168 107 ДТП. В авариях погиб 3541 человек, 31 974 получили травмы. Неосторожное обращение с оружие не превышает погибших и получивших травмы до 20. ДАВАЙ ЗАПРЕТИМ СВОБОДНОЕ ВЛАДЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТОМ, по твоей логике.
13.07.2021 15:56 Відповісти
Всего убитых в 2020 году в Украине 950 (для сравнения в России 30000). Из них с приминением огнестрельного оружия 3%.
13.07.2021 16:00 Відповісти
я вам розкрию таємницю. в Україні зброя легалізована. можете піти купити .50 bmg, якщо ви не судимий і не хворий на голову. ще вам розкрию таємницю. нема такого поняття як "легалізація" зброї в тому значенні, в якому його експлуатують, щоб залякати людей. навіть в США ви не зможете придбати зброю так, як ви це собі уявляєте під словом "легальна". ви повинні пройти бекграунд чек, який є аналогом наших ідіотських бюрократичних біганин, але робиться за 5 хв одразу в магазині. також ви заповнюєте форму і якщо ви в ній збрехаєте, то ви скоїли тяжкий злочин і сядете надовго. а ці форми, навідміну від наших, перевіряють дуже добре. щодо статистики, то вам вже її навели знизу. можу лише додати, що в США найбільші проблеми із gun violence саме у штатах, де простим людям закрутили гайки по повній. криміналу плювати на закони, якщо їм треба, вони знайдуть зброю - ще одна таємниця.
13.07.2021 18:19 Відповісти
кто подскажет что за патроны бронебойные мелкокалиберные
13.07.2021 13:49 Відповісти
Очень похож на франсез. https://guns.allzip.org/topic/36/740291.html
13.07.2021 13:57 Відповісти
Калибр 22wmr, малокалиберный патрон кольцевого воспламенения.
13.07.2021 14:48 Відповісти
А что это за патроны на первом фото в нижнем правом углу? Не видел таких еще...
13.07.2021 13:51 Відповісти
Очень похож на франсез. https://guns.allzip.org/topic/36/740291.html
13.07.2021 13:57 Відповісти
у франсезы пули свинцовые
13.07.2021 14:07 Відповісти
да и если относится к велодогам там другие и не будут
13.07.2021 14:11 Відповісти
Материал пули не имеет значения в данном случае. Вот более полная статья об этих патронах. Можете убедиться, что пули здесь самые разные.
https://vilingstore.net/oruzhie-i-********-tehnika/maloimpulsnyy-patron-22-wmr/
13.07.2021 14:13 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/.22_WMR
13.07.2021 14:02 Відповісти
таки не увидел бронебойный малокалиберный
13.07.2021 14:10 Відповісти
они разные есть
13.07.2021 14:12 Відповісти
https://ibis.net.ua/products/patrony-nareznye86/
13.07.2021 14:13 Відповісти
да. в самом низу именно этот патрон
13.07.2021 14:16 Відповісти
Ещё одно доказательство того, что дебилы и водка, несовместимы!
13.07.2021 14:03 Відповісти
и шоему будет ? он же Украину защищает -значит он выше другого быдла которое не воюет на Восточном фронте , а тем более уже , русскоговорящие (как тут на форуме пишут)
трите мрази мусорские коммент , трите ,дай вам Бог щастья
13.07.2021 14:36 Відповісти
должен быть иммунитет у них как у депутатов..и справка для отстрела копов..а так он раб.. в части сделают саправку шо него не знают и уволят задним числом..
13.07.2021 15:18 Відповісти
ну так а в чем проблема ? лоббируйте , там в ВР ваших много тем более там все воевали
13.07.2021 16:16 Відповісти
пойду полобиррую еду и бутылки по муссоркам
13.07.2021 21:28 Відповісти
ну так давай , капитан ! в чем проблема ???? или погоны жмут ? ты ж ведь на одну ступеню стоишь выше чем все остальное быдло действуй маня
14.07.2021 15:22 Відповісти
чем травмат пулями?что у военных нет иммунитетанадмусорами..он никто ни калаш нельзя носить ни узи ни гранаты-просто раб ..
13.07.2021 15:14 Відповісти
калаш странный какой то... где то раскопал он его, что ли? вряд ли из него сейчас можно стрелять
13.07.2021 15:23 Відповісти
 
 