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Новини
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7-річному хлопчику на Львівщині вибухом петарди відірвало пальці руки

7-річному хлопчику на Львівщині вибухом петарди відірвало пальці руки

У Львівській області під час вибуху петарди 7-річному хлопчику відірвало практично всі пальці лівої руки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZAXID.NET.

"Хлопчика госпіталізували в лікарню у вівторок ввечері, і вночі ми його прооперували. Під час вибуху йому відірвало три пальці і частково два. Пацієнта попереду чекає ще не одна операція", - повідомили медики.

Мама хлопчика розповіла лікарям, що почула вибух і забігла в кімнату, де й побачила сина із закривавленою рукою. Вона відразу викликала медиків.

Також повідомляється, що дітей у кімнаті було двоє. Вони розбирали або просто грали з поки невстановленим предметом, який раптово вибухнув. Другий хлопчик, на щастя, не постраждав. Зараз працівники поліції з'ясовують, від вибуху якого саме предмета постраждав 7-річний хлопчик.

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Із власних джерел у поліції ZAXID.NET стало відомо, що в руках хлопчика вибухнула петарда, яку він знайшов у столі в батьківської спальні. Хлопчик грався петардою разом зі своїм 4-річним братом. Молодша дитина від вибуху не постраждала.

вибух (4525) діти (5152) Львівська область (2462)


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Топ коментарі
+12
которую он нашел в столе в родительской спальнеИсточник: https://censor.net/ru/n3278415

О как, а я знаю за кого голосовали родители мальчика
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21.07.2021 16:57 Відповісти
+11
Я знаю болгарку как свои три пальца...
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21.07.2021 16:56 Відповісти
+10
когда их *** уже запретят эти петарды ???
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21.07.2021 16:57 Відповісти
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маленький мальчик петарду нашел...
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21.07.2021 16:55 Відповісти
Я знаю болгарку как свои три пальца...
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21.07.2021 16:56 Відповісти
У нормального фрезеровщика 8 пальцев на обеих руках. Но у штамповщиков мастерство еще выше.
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21.07.2021 17:01 Відповісти
За сараем грянул взрыв
Как мороз по коже
Это мальчик пальчиком
Петарду растревожил
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21.07.2021 18:45 Відповісти
7-річному хлопчику на Львівщині вибухом петарди відірвало пальці руки - Цензор.НЕТ 2474
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21.07.2021 23:05 Відповісти
когда их *** уже запретят эти петарды ???
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21.07.2021 16:57 Відповісти
Дебилов так и тянет побабахать.
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21.07.2021 18:46 Відповісти
которую он нашел в столе в родительской спальнеИсточник: https://censor.net/ru/n3278415

О как, а я знаю за кого голосовали родители мальчика
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21.07.2021 16:57 Відповісти
Невже за Вову? Та не може того бути!
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21.07.2021 22:31 Відповісти
Вот же дурачок мелкий...
У алкаша тут недавно граната якобы в руках взорвалась, так ничего ему не отрвало, было на что наручники надеть. А пацаненку сразу все пальцы. Инвалид на всю жизнь.
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21.07.2021 17:04 Відповісти
Петарда в родительской спальне..... Для сексуальных игр что ли? Прятать от детей такие вещи надо! Под ключ.
Сделали ребёнка инвалидом, недородители....
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21.07.2021 17:19 Відповісти
даже не знаешь как комментировать петарду из родительской спальни... и это при двух маленьких непоседах....
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21.07.2021 17:23 Відповісти
хорошо хоть не в зубах взорвалась...
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21.07.2021 18:13 Відповісти
Теперь есть гарантия, что мальчик доживёт до совершеннолетия.
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21.07.2021 18:43 Відповісти
меня уже задолбали, гахают и именно ночью, так дебилам и надо
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21.07.2021 19:02 Відповісти
 
 