7-річному хлопчику на Львівщині вибухом петарди відірвало пальці руки

У Львівській області під час вибуху петарди 7-річному хлопчику відірвало практично всі пальці лівої руки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZAXID.NET.

"Хлопчика госпіталізували в лікарню у вівторок ввечері, і вночі ми його прооперували. Під час вибуху йому відірвало три пальці і частково два. Пацієнта попереду чекає ще не одна операція", - повідомили медики.

Мама хлопчика розповіла лікарям, що почула вибух і забігла в кімнату, де й побачила сина із закривавленою рукою. Вона відразу викликала медиків.

Також повідомляється, що дітей у кімнаті було двоє. Вони розбирали або просто грали з поки невстановленим предметом, який раптово вибухнув. Другий хлопчик, на щастя, не постраждав. Зараз працівники поліції з'ясовують, від вибуху якого саме предмета постраждав 7-річний хлопчик.

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Із власних джерел у поліції ZAXID.NET стало відомо, що в руках хлопчика вибухнула петарда, яку він знайшов у столі в батьківської спальні. Хлопчик грався петардою разом зі своїм 4-річним братом. Молодша дитина від вибуху не постраждала.