Скандальный российский политтехнолог Шувалов оспаривает запрет на въезд в Украину
Российский политтехнолог Игорь Шувалов подал иск на Государственную миграционную службу Украины, Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины и начальника отделения пограничников в аэропорту "Борисполь" из-за недопуска в Украину.
Об этом сообщает Окружной административный суд Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Шувалов требует признать противоправными действия Государственной миграционной службы 2 июня 2021 года, запретившей ему въезд, и действия Департамента уголовного розыска Нацполиции, подавшего соответствующего соответствующую информацию в ГМС.
Он также оспаривает:
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решение ГМС от 2 июня 2021 года, которым ему был запрещен въезд в Украину сроком на три года;
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поручение ГМС от 2 июня 2021 года, выданное Государственной пограничной службе Украины;
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решение начальника 4-го отделения инспекторов пограничной службы "Борисполь-2" ОКПК "Киев" Натальи Сивак от 3 июня 2021 года об отказе в пересечении государственной границы Украины Игорю Шувалову.
Суд решает вопрос, открывать ли производство по административному делу.
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Статья найдется.
при этом визжит а нацистах в на кацапских каналах!а быдло ватное хавает!
Зараз вирішив, що часи змінились.
Березень 2014 року.
Служба безпеки України ухвалила рішення про видворення з України російського https://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3Vrci50ZWFtLmNvbS51YS9uZXdzLzIwMTIvMDYvMTQvMTU2Mzk0X3BvbGl0dGVobm9sb2dfYmFua292b3lfdXR2ZXJ6aGRhZXQuaHRtbA== політтехнолога Ігоря Шувалова .
"Згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства", Службою безпеки України прийнято рішення про скорочення терміну перебування і примусове видворення з України громадянина Російської Федерації І. Шувалова.
Таке рішення обумовлене діями громадянина РФ, які завдають шкоди національній безпеці через втручання в інформаційну сферу нашої держави та сепаратистські прояви", - сказано в повідомленні СБУ.
Откроют, пустят, а пограничников накажут.
И забыть в камере ...хранения.👹