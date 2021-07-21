Скандальный российский политтехнолог Шувалов оспаривает запрет на въезд в Украину

Российский политтехнолог Игорь Шувалов подал иск на Государственную миграционную службу Украины, Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины и начальника отделения пограничников в аэропорту "Борисполь" из-за недопуска в Украину.

Об этом сообщает Окружной административный суд Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Шувалов требует признать противоправными действия Государственной миграционной службы 2 июня 2021 года, запретившей ему въезд, и действия Департамента уголовного розыска Нацполиции, подавшего соответствующего соответствующую информацию в ГМС.

Он также оспаривает:

решение ГМС от 2 июня 2021 года, которым ему был запрещен въезд в Украину сроком на три года;

поручение ГМС от 2 июня 2021 года, выданное Государственной пограничной службе Украины;

решение начальника 4-го отделения инспекторов пограничной службы "Борисполь-2" ОКПК "Киев" Натальи Сивак от 3 июня 2021 года об отказе в пересечении государственной границы Украины Игорю Шувалову.

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Суд решает вопрос, открывать ли производство по административному делу.