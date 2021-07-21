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Скандальный российский политтехнолог Шувалов оспаривает запрет на въезд в Украину

Скандальный российский политтехнолог Шувалов оспаривает запрет на въезд в Украину

Российский политтехнолог Игорь Шувалов подал иск на Государственную миграционную службу Украины, Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины и начальника отделения пограничников в аэропорту "Борисполь" из-за недопуска в Украину.

Об этом сообщает Окружной административный суд Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Шувалов требует признать противоправными действия Государственной миграционной службы 2 июня 2021 года, запретившей ему въезд, и действия Департамента уголовного розыска Нацполиции, подавшего соответствующего соответствующую информацию в ГМС.

Он также оспаривает:

  • решение ГМС от 2 июня 2021 года, которым ему был запрещен въезд в Украину сроком на три года;

  • поручение ГМС от 2 июня 2021 года, выданное Государственной пограничной службе Украины;

  • решение начальника 4-го отделения инспекторов пограничной службы "Борисполь-2" ОКПК "Киев" Натальи Сивак от 3 июня 2021 года об отказе в пересечении государственной границы Украины Игорю Шувалову.

Читайте: Одиозного российского политтехнолога Шувалова не пустили в Украину

Суд решает вопрос, открывать ли производство по административному делу.

Автор: 

запрет (1708) иск (640) Шувалов Игорь (56) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+17
Завтра Галабародька впустить, ще й вибачиться...
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21.07.2021 17:39 Ответить
+12
Щойно московія отримала усіх своїх "цінних" агентів, диверсантів і т.і., заарештованих в Україні, як Зеленський одразу втратив інтерес до обмінів полоненими.
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21.07.2021 17:45 Ответить
+12
В 2014 році цю шавку викинули з України, і воно сюди не рипалось.
Зараз вирішив, що часи змінились.

Березень 2014 року.

Служба безпеки України ухвалила рішення про видворення з України російського https://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3Vrci50ZWFtLmNvbS51YS9uZXdzLzIwMTIvMDYvMTQvMTU2Mzk0X3BvbGl0dGVobm9sb2dfYmFua292b3lfdXR2ZXJ6aGRhZXQuaHRtbA== політтехнолога Ігоря Шувалова .
"Згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства", Службою безпеки України прийнято рішення про скорочення терміну перебування і примусове видворення з України громадянина Російської Федерації І. Шувалова.
Таке рішення обумовлене діями громадянина РФ, які завдають шкоди національній безпеці через втручання в інформаційну сферу нашої держави та сепаратистські прояви", - сказано в повідомленні СБУ.
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21.07.2021 17:46 Ответить
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Завтра Галабародька впустить, ще й вибачиться...
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21.07.2021 17:39 Ответить
Щойно московія отримала усіх своїх "цінних" агентів, диверсантів і т.і., заарештованих в Україні, як Зеленський одразу втратив інтерес до обмінів полоненими.
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21.07.2021 17:45 Ответить
Дык впустить и посадить.
Статья найдется.
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21.07.2021 17:40 Ответить
поддержую...а то ещё в суд скаржится а так ррраз! и у Лукьяна жалься не хочу
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21.07.2021 17:57 Ответить
Единственно правильный вердикт суда по этому поводу должен быть такой - тьфу на тебя, говно.
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21.07.2021 17:41 Ответить
Этот вопрос решит бубочка. Он постарается и это сделать как всегда назло народу Украины.
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21.07.2021 17:41 Ответить
"Йшов би він лісом", мягко кажучи. Чого сюди пертися? Ви ж там страштаєте світ бандерівцями і нациками, а самі лізете як саранча.
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21.07.2021 17:41 Ответить
Мертвечук деньги платит ему только в Украине
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21.07.2021 17:47 Ответить
давно не куштував тунця
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21.07.2021 17:43 Ответить
Досить і гнилого оселедця, нічого балувати делікатесами.
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21.07.2021 17:47 Ответить
Ермаку пусть позвонит, тот все зарешает.
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21.07.2021 17:43 Ответить
Вся кацапская падаль все лезет и лезет в Украину!через суд оно оспаривает!
при этом визжит а нацистах в на кацапских каналах!а быдло ватное хавает!
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21.07.2021 17:44 Ответить
Скоро и пореченков будет судиться. Бубосик его тоже обязательно простит.
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21.07.2021 17:46 Ответить
это уже начинает раздражать. Если США или Израиль кого-то не впускает - пойдите это оспорьте! а тут - что за беспредел??
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21.07.2021 17:46 Ответить
Ага.. только подумала, пришло б в дурную кацапскую бошку оспаривать это в Америке,, даже в эту не пришло. Поехал бы молча назад , за поребрик..
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21.07.2021 18:21 Ответить
В 2014 році цю шавку викинули з України, і воно сюди не рипалось.
Зараз вирішив, що часи змінились.

Березень 2014 року.

Служба безпеки України ухвалила рішення про видворення з України російського https://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3Vrci50ZWFtLmNvbS51YS9uZXdzLzIwMTIvMDYvMTQvMTU2Mzk0X3BvbGl0dGVobm9sb2dfYmFua292b3lfdXR2ZXJ6aGRhZXQuaHRtbA== політтехнолога Ігоря Шувалова .
"Згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства", Службою безпеки України прийнято рішення про скорочення терміну перебування і примусове видворення з України громадянина Російської Федерації І. Шувалова.
Таке рішення обумовлене діями громадянина РФ, які завдають шкоди національній безпеці через втручання в інформаційну сферу нашої держави та сепаратистські прояви", - сказано в повідомленні СБУ.
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21.07.2021 17:46 Ответить
На фото... Кошевой?... или показалось
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21.07.2021 17:48 Ответить
Не, это иллюстрация к Бристольской шкале форм кала.
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21.07.2021 17:58 Ответить
Зюзя візьме під свій контроль і суд визнає рішення державної міграційної служби незаконним.
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21.07.2021 17:50 Ответить
Открылось окно возможностей, кацапский шлак это почувствовал))))
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21.07.2021 17:56 Ответить
Суд решает вопрос, открывать ли производство по административному делу.



Откроют, пустят, а пограничников накажут.
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21.07.2021 18:13 Ответить
Ира Карпа с ним еще дружит?
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21.07.2021 18:16 Ответить
Агентуру обучают втираться в доверие и дружить с как можно большим колличеством местной "элиты". Через них они получают информацию и влияние.
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21.07.2021 19:06 Ответить
Шувалов лупатий , іди на ху... ір і не роби українцям нерви 😁
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21.07.2021 18:18 Ответить
А я бы разрешил въезд этому ушлёпку. Подкинул бы в аэропорту наркоту или боеприпасы и зафигачил бы лет на 7 за решетку. Или использовал как обменный фонд. Недорабатывают наши СБУшники во главе с опереточным головой.😀😀😀
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21.07.2021 18:23 Ответить
Предлагаю впустить. Упакованным в чемодане.
И забыть в камере ...хранения.👹
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21.07.2021 18:36 Ответить
тараканы
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21.07.2021 18:38 Ответить
Похоже что "политтехнолог" вторая по популярности профессия-прикрытие для российской агентуры. На первом месте всегда были "журналисты".
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21.07.2021 19:01 Ответить
Бородай до 2013 г в московской тусовке тоже был известен как "политтехнолог", а потом вон оно как оказалось -- чуть ли не подполковник то ли ФСБ то ли ГРУ.
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21.07.2021 19:03 Ответить
Нафуй оно тут нужен.своих хватает.
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21.07.2021 19:37 Ответить
На )(уй йде це цапське мурло.
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21.07.2021 19:38 Ответить
Так он ещё и выиграет. А баканское сбу ему ешё и охрану обеспечит. А Национальный Университет им.Т.Г Шевченко предоставит помещение для лекций "о братстве славянских народов"..... Зелёная реальность.
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21.07.2021 20:02 Ответить
Ну, коль это расеянское жЫвотное так мечтает попасть в Украину- милости просим....сразу в сизо, за нарушение законов Украины.
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21.07.2021 20:50 Ответить
 
 