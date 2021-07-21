Скандальний російський політтехнолог Шувалов заперечує заборону на в'їзд в Україну

Російський політтехнолог Ігор Шувалов подав позов на Державну міграційну службу України, Департамент карного розшуку Національної поліції України та начальника відділення прикордонників в аеропорту "Бориспіль" через недопуск в Україну.

Про це інформує Окружний адміністративний суд Києва, передає Цензор.НЕТ.

Шувалов вимагає визнати протиправними дії Державної міграційної служби, яка 2 червня 2021 року заборонила йому в'їзд, і дії Департаменту карного розшуку Нацполіції, який подав відповідну інформацію в ДМС.

Він також заперечує:

рішення ДМС від 2 червня 2021 року, яким йому було заборонено в'їзд в Україну терміном на три роки;

доручення ДМС від 2 червня 2021 року, видане Державній прикордонній службі України;

рішення начальника 4-го відділення інспекторів прикордонної служби "Бориспіль-2" ОКПК "Київ" Наталії Сивак від 3 червня 2021 року про відмову в перетині державного кордону України Ігорю Шувалову.

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Суд вирішує питання, чи відкривати провадження в адміністративній справі.