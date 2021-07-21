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Скандальний російський політтехнолог Шувалов заперечує заборону на в'їзд в Україну

Скандальний російський політтехнолог Шувалов заперечує заборону на в'їзд в Україну

Російський політтехнолог Ігор Шувалов подав позов на Державну міграційну службу України, Департамент карного розшуку Національної поліції України та начальника відділення прикордонників в аеропорту "Бориспіль" через недопуск в Україну.

Про це інформує Окружний адміністративний суд Києва, передає Цензор.НЕТ.

Шувалов вимагає визнати протиправними дії Державної міграційної служби, яка 2 червня 2021 року заборонила йому в'їзд, і дії Департаменту карного розшуку Нацполіції, який подав відповідну інформацію в ДМС.

Він також заперечує:

  • рішення ДМС від 2 червня 2021 року, яким йому було заборонено в'їзд в Україну терміном на три роки;

  • доручення ДМС від 2 червня 2021 року, видане Державній прикордонній службі України;

  • рішення начальника 4-го відділення інспекторів прикордонної служби "Бориспіль-2" ОКПК "Київ" Наталії Сивак від 3 червня 2021 року про відмову в перетині державного кордону України Ігорю Шувалову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одіозного російського політтехнолога Шувалова не пустили в Україну

Суд вирішує питання, чи відкривати провадження в адміністративній справі.

заборона (1463) позов (493) Шувалов Ігор (30) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+17
Завтра Галабародька впустить, ще й вибачиться...
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21.07.2021 17:39 Відповісти
+12
Щойно московія отримала усіх своїх "цінних" агентів, диверсантів і т.і., заарештованих в Україні, як Зеленський одразу втратив інтерес до обмінів полоненими.
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21.07.2021 17:45 Відповісти
+12
В 2014 році цю шавку викинули з України, і воно сюди не рипалось.
Зараз вирішив, що часи змінились.

Березень 2014 року.

Служба безпеки України ухвалила рішення про видворення з України російського https://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3Vrci50ZWFtLmNvbS51YS9uZXdzLzIwMTIvMDYvMTQvMTU2Mzk0X3BvbGl0dGVobm9sb2dfYmFua292b3lfdXR2ZXJ6aGRhZXQuaHRtbA== політтехнолога Ігоря Шувалова .
"Згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства", Службою безпеки України прийнято рішення про скорочення терміну перебування і примусове видворення з України громадянина Російської Федерації І. Шувалова.
Таке рішення обумовлене діями громадянина РФ, які завдають шкоди національній безпеці через втручання в інформаційну сферу нашої держави та сепаратистські прояви", - сказано в повідомленні СБУ.
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21.07.2021 17:46 Відповісти
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Завтра Галабародька впустить, ще й вибачиться...
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21.07.2021 17:39 Відповісти
Щойно московія отримала усіх своїх "цінних" агентів, диверсантів і т.і., заарештованих в Україні, як Зеленський одразу втратив інтерес до обмінів полоненими.
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21.07.2021 17:45 Відповісти
Дык впустить и посадить.
Статья найдется.
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21.07.2021 17:40 Відповісти
поддержую...а то ещё в суд скаржится а так ррраз! и у Лукьяна жалься не хочу
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21.07.2021 17:57 Відповісти
Единственно правильный вердикт суда по этому поводу должен быть такой - тьфу на тебя, говно.
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21.07.2021 17:41 Відповісти
Этот вопрос решит бубочка. Он постарается и это сделать как всегда назло народу Украины.
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21.07.2021 17:41 Відповісти
"Йшов би він лісом", мягко кажучи. Чого сюди пертися? Ви ж там страштаєте світ бандерівцями і нациками, а самі лізете як саранча.
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21.07.2021 17:41 Відповісти
Мертвечук деньги платит ему только в Украине
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21.07.2021 17:47 Відповісти
давно не куштував тунця
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21.07.2021 17:43 Відповісти
Досить і гнилого оселедця, нічого балувати делікатесами.
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21.07.2021 17:47 Відповісти
Ермаку пусть позвонит, тот все зарешает.
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21.07.2021 17:43 Відповісти
Вся кацапская падаль все лезет и лезет в Украину!через суд оно оспаривает!
при этом визжит а нацистах в на кацапских каналах!а быдло ватное хавает!
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21.07.2021 17:44 Відповісти
Скоро и пореченков будет судиться. Бубосик его тоже обязательно простит.
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21.07.2021 17:46 Відповісти
это уже начинает раздражать. Если США или Израиль кого-то не впускает - пойдите это оспорьте! а тут - что за беспредел??
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21.07.2021 17:46 Відповісти
Ага.. только подумала, пришло б в дурную кацапскую бошку оспаривать это в Америке,, даже в эту не пришло. Поехал бы молча назад , за поребрик..
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21.07.2021 18:21 Відповісти
В 2014 році цю шавку викинули з України, і воно сюди не рипалось.
Зараз вирішив, що часи змінились.

Березень 2014 року.

Служба безпеки України ухвалила рішення про видворення з України російського https://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3Vrci50ZWFtLmNvbS51YS9uZXdzLzIwMTIvMDYvMTQvMTU2Mzk0X3BvbGl0dGVobm9sb2dfYmFua292b3lfdXR2ZXJ6aGRhZXQuaHRtbA== політтехнолога Ігоря Шувалова .
"Згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства", Службою безпеки України прийнято рішення про скорочення терміну перебування і примусове видворення з України громадянина Російської Федерації І. Шувалова.
Таке рішення обумовлене діями громадянина РФ, які завдають шкоди національній безпеці через втручання в інформаційну сферу нашої держави та сепаратистські прояви", - сказано в повідомленні СБУ.
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21.07.2021 17:46 Відповісти
На фото... Кошевой?... или показалось
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21.07.2021 17:48 Відповісти
Не, это иллюстрация к Бристольской шкале форм кала.
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21.07.2021 17:58 Відповісти
Зюзя візьме під свій контроль і суд визнає рішення державної міграційної служби незаконним.
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21.07.2021 17:50 Відповісти
Открылось окно возможностей, кацапский шлак это почувствовал))))
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21.07.2021 17:56 Відповісти
Суд решает вопрос, открывать ли производство по административному делу.



Откроют, пустят, а пограничников накажут.
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21.07.2021 18:13 Відповісти
Ира Карпа с ним еще дружит?
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21.07.2021 18:16 Відповісти
Агентуру обучают втираться в доверие и дружить с как можно большим колличеством местной "элиты". Через них они получают информацию и влияние.
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21.07.2021 19:06 Відповісти
Шувалов лупатий , іди на ху... ір і не роби українцям нерви 😁
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21.07.2021 18:18 Відповісти
А я бы разрешил въезд этому ушлёпку. Подкинул бы в аэропорту наркоту или боеприпасы и зафигачил бы лет на 7 за решетку. Или использовал как обменный фонд. Недорабатывают наши СБУшники во главе с опереточным головой.😀😀😀
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21.07.2021 18:23 Відповісти
Предлагаю впустить. Упакованным в чемодане.
И забыть в камере ...хранения.👹
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21.07.2021 18:36 Відповісти
тараканы
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21.07.2021 18:38 Відповісти
Похоже что "политтехнолог" вторая по популярности профессия-прикрытие для российской агентуры. На первом месте всегда были "журналисты".
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21.07.2021 19:01 Відповісти
Бородай до 2013 г в московской тусовке тоже был известен как "политтехнолог", а потом вон оно как оказалось -- чуть ли не подполковник то ли ФСБ то ли ГРУ.
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21.07.2021 19:03 Відповісти
Нафуй оно тут нужен.своих хватает.
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21.07.2021 19:37 Відповісти
На )(уй йде це цапське мурло.
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21.07.2021 19:38 Відповісти
Так он ещё и выиграет. А баканское сбу ему ешё и охрану обеспечит. А Национальный Университет им.Т.Г Шевченко предоставит помещение для лекций "о братстве славянских народов"..... Зелёная реальность.
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21.07.2021 20:02 Відповісти
Ну, коль это расеянское жЫвотное так мечтает попасть в Украину- милости просим....сразу в сизо, за нарушение законов Украины.
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21.07.2021 20:50 Відповісти
 
 