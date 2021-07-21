Скандальний російський політтехнолог Шувалов заперечує заборону на в'їзд в Україну
Російський політтехнолог Ігор Шувалов подав позов на Державну міграційну службу України, Департамент карного розшуку Національної поліції України та начальника відділення прикордонників в аеропорту "Бориспіль" через недопуск в Україну.
Про це інформує Окружний адміністративний суд Києва, передає Цензор.НЕТ.
Шувалов вимагає визнати протиправними дії Державної міграційної служби, яка 2 червня 2021 року заборонила йому в'їзд, і дії Департаменту карного розшуку Нацполіції, який подав відповідну інформацію в ДМС.
Він також заперечує:
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рішення ДМС від 2 червня 2021 року, яким йому було заборонено в'їзд в Україну терміном на три роки;
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доручення ДМС від 2 червня 2021 року, видане Державній прикордонній службі України;
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рішення начальника 4-го відділення інспекторів прикордонної служби "Бориспіль-2" ОКПК "Київ" Наталії Сивак від 3 червня 2021 року про відмову в перетині державного кордону України Ігорю Шувалову.
Суд вирішує питання, чи відкривати провадження в адміністративній справі.
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Статья найдется.
при этом визжит а нацистах в на кацапских каналах!а быдло ватное хавает!
Зараз вирішив, що часи змінились.
Березень 2014 року.
Служба безпеки України ухвалила рішення про видворення з України російського https://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3Vrci50ZWFtLmNvbS51YS9uZXdzLzIwMTIvMDYvMTQvMTU2Mzk0X3BvbGl0dGVobm9sb2dfYmFua292b3lfdXR2ZXJ6aGRhZXQuaHRtbA== політтехнолога Ігоря Шувалова .
"Згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства", Службою безпеки України прийнято рішення про скорочення терміну перебування і примусове видворення з України громадянина Російської Федерації І. Шувалова.
Таке рішення обумовлене діями громадянина РФ, які завдають шкоди національній безпеці через втручання в інформаційну сферу нашої держави та сепаратистські прояви", - сказано в повідомленні СБУ.
Откроют, пустят, а пограничников накажут.
И забыть в камере ...хранения.👹