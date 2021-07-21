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В Беларусь из России прибывают эшелоны с военными для учений "Запад-2021"

В Беларусь из России прибывают эшелоны с военными для учений

В Беларусь прибывают первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой.

Об этом сообщает Министерство обороны РБ, информирует Цензор.НЕТ.

"В Беларусь для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021" начнут прибывать первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой", - сказано в сообщении.

Учения пройдут на полигонах Беларуси и РФ с 10 по 16 сентября.

Их тема звучит так: "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Читайте: ВВС Британии проведут учения из-за возможного размещения крылатых ракет РФ в Калининградской области: Вынуждены вспомнить, как действовать в условиях холодной войны

"Запад-2021" должен стать главным итогом 2021-го учебного года в российской и белорусской армиях. Во время учений планируют создать сложную воздушную обстановку и массово применять авиацию.

Автор: 

Беларусь (7921) россия (96192) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+20
страну заливает водой,горят леса и Якутия,а плешивый идиот всё в войнушку играет.
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21.07.2021 17:45 Ответить
+9
И следом колонна спецтехники...

В Беларусь из России прибывают эшелоны с военными для учений "Запад-2021" - Цензор.НЕТ 3214
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21.07.2021 17:47 Ответить
+7
по всем скромным подсчётам,в лучшем случае их осталось 90 млн.
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21.07.2021 17:58 Ответить
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страну заливает водой,горят леса и Якутия,а плешивый идиот всё в войнушку играет.
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21.07.2021 17:45 Ответить
и в этой песочнице кроме любимца гимнасток всяраиси играются все виды и рода войск
орды, гш, гур мо и прочие детки из соответсвующих заведений.... трибуны переполнены
и рукоплещут предвкушая..... обчим кол-вом под 140млн......
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21.07.2021 17:55 Ответить
по всем скромным подсчётам,в лучшем случае их осталось 90 млн.
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21.07.2021 17:58 Ответить
Партизаны Вейшнории жадно потирают руки...
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21.07.2021 18:04 Ответить
Зачекалася Вейшнорія.
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21.07.2021 18:29 Ответить
Разом з БРСР, лугандонією і крисмом
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21.07.2021 20:00 Ответить
как рассуждал Шульц ))) (из "Летучей мыши"))))
народ майно спасает , армия в походе, на учениях, ихтамнетми на бамбасе..... и про обнуленного сцаря вспоминают только в виде челобитных... бастовать-митинговать некогда...
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21.07.2021 17:57 Ответить
бяда...исчо и урожай градом побило...)
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21.07.2021 17:59 Ответить
То не град, то манна небесна, геномодифікована.
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21.07.2021 18:31 Ответить
подтверждаю, горит возле Якутии... город в дыму.
youtube.com/watch?v=mqw-DPMGZhw
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21.07.2021 18:53 Ответить
И следом колонна спецтехники...

В Беларусь из России прибывают эшелоны с военными для учений "Запад-2021" - Цензор.НЕТ 3214
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21.07.2021 17:47 Ответить
надо подать в суд за название это не запод и не восток это орда....
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21.07.2021 17:49 Ответить
Занепад-2021
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21.07.2021 17:54 Ответить
неЗапод
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21.07.2021 17:56 Ответить
А може Закреп-2021? Не плутати зі скрепами.
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21.07.2021 18:34 Ответить
а чего нэпутаты??? скрепзад и задомкрепк тоже красиво....
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21.07.2021 18:39 Ответить
Нет никакой Беларуси, есть область рабсеи с брехливым вечным жополизом кремлевской банды лукашило.
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21.07.2021 17:57 Ответить
Бєларюзькє фєдєральний окруґ рашистскай підєрациі
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21.07.2021 18:00 Ответить
Как бы не называли, суть остаётся одна - безропотные рабы тоталитарной власти.
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21.07.2021 18:02 Ответить
Что правда в глаза колет, пойди перед лукашилом поржи и ****** заодно, от развала совка у вас без вариантов. Ну а у нас борьба продолжается...
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21.07.2021 20:05 Ответить
велькомен в родную говень
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21.07.2021 18:02 Ответить
А чого Їм не гуляти,фрау мадам з хранцузом макароном щедро за все заплатять!!!
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21.07.2021 18:04 Ответить
А по Києву у цей час новенькі білоруські автобуси шастають...
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21.07.2021 18:19 Ответить
кацапьё гонит себя как скот к обрыву и распаду и бульбашей с собой прихватывает, чтоб не скучно было
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21.07.2021 18:24 Ответить
Взяв відро попкорна,мабуть піду візьму друге...Бо ж обіцяли повторити...
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21.07.2021 18:47 Ответить
половина из них, после окончания учений останется там на постоянной основе
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21.07.2021 18:59 Ответить
Как-то так...

До Білорусі з Росії прибувають ешелони з військовими для навчань "Захід-2021" - Цензор.НЕТ 2175
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21.07.2021 19:18 Ответить
не люблю дешёвого ура-патриотизма
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21.07.2021 23:59 Ответить
Так на фото уже не ура-патриотизм. Там ура-жмуризм в ростовской области.
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22.07.2021 09:09 Ответить
Деж БРАТЫ БУЛЬБАШИ их закапывать будут))))))))))))))
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21.07.2021 21:10 Ответить
 
 