В Беларусь из России прибывают эшелоны с военными для учений "Запад-2021"

В Беларусь прибывают первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой.

Об этом сообщает Министерство обороны РБ, информирует Цензор.НЕТ.

"В Беларусь для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021" начнут прибывать первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой", - сказано в сообщении.

Учения пройдут на полигонах Беларуси и РФ с 10 по 16 сентября.

Их тема звучит так: "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

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"Запад-2021" должен стать главным итогом 2021-го учебного года в российской и белорусской армиях. Во время учений планируют создать сложную воздушную обстановку и массово применять авиацию.