В Беларусь из России прибывают эшелоны с военными для учений "Запад-2021"
В Беларусь прибывают первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой.
Об этом сообщает Министерство обороны РБ, информирует Цензор.НЕТ.
"В Беларусь для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021" начнут прибывать первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой", - сказано в сообщении.
Учения пройдут на полигонах Беларуси и РФ с 10 по 16 сентября.
Их тема звучит так: "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".
"Запад-2021" должен стать главным итогом 2021-го учебного года в российской и белорусской армиях. Во время учений планируют создать сложную воздушную обстановку и массово применять авиацию.
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орды, гш, гур мо и прочие детки из соответсвующих заведений.... трибуны переполнены
и рукоплещут предвкушая..... обчим кол-вом под 140млн......
народ майно спасает , армия в походе, на учениях, ихтамнетми на бамбасе..... и про обнуленного сцаря вспоминают только в виде челобитных... бастовать-митинговать некогда...
youtube.com/watch?v=mqw-DPMGZhw