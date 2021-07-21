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Новости Газовая война
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Договорились, что Германия примет меры, если Россия будет использовать энергетику для давления на другие страны, - Нуланд

Договорились, что Германия примет меры, если Россия будет использовать энергетику для давления на другие страны, - Нуланд

Соглашение, подготовленное США и ФРГ, предусматривает, что германская сторона будет готова к активным действиям, если РФ станет использовать поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны либо начнет предпринимать агрессивные действия против Украины.

Об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ФРГ обязалась принимать меры на национальном уровне, а также добиваться мер на уровне ЕС, в том числе санкций, если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия или предпринимать агрессивные действия против Украины", - сказала заместитель госсекретаря на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

По словам Нуланд, такие ответные меры будут нацелены на то, чтобы "ограничить российский экспорт энергоносителей в Европу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если РФ будет использовать "Северный поток 2" как оружие против Украины, Берлин примет меры, - проект соглашения

Нуланд на слушаниях в среду информировала, что американская сторона обнародует договоренности, достигнутые с Германией по теме "Северного потока 2", позднее в течение дня.

Автор: 

Германия (7073) США (27149) Северный поток (1458) Нуланд Виктория (314)


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Топ комментарии
+21
Буде як з будапештськими домовленостями.
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21.07.2021 20:04 Ответить
+12
Чемберле и Деладье в 1938-м в Мюнхене уже "принесли мир целому поколению"! История ничему не учит, блд...
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21.07.2021 20:05 Ответить
+12
= "Если Россия будет использовать энергетику для давления на другие страны" =
А Россия когда-то прекращала это делать?
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21.07.2021 20:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ой, німці такі ж пройдисвіти, як і рашка.
Краще би той потік не будували.
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21.07.2021 20:03 Ответить
Буде як з будапештськими домовленостями.
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21.07.2021 20:04 Ответить
В доповнення до будапештських...
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21.07.2021 20:06 Ответить
Угода, підготовлена США і ФРН, передбачає, що німецька сторона буде готова до активних дій, якщо РФ стане використовувати поставку енергоносіїв для чинення тиску на інші країни або агресивні дії проти України.Джерело: https://censor.net/ua/n3278462.

Оу,я,яволь. Як говорив гашеківський герой у "Пригодах бравого вояка Швейка" корчмар Палівець:--Усі ці угоди гівна варті!,що у 2014 році із великим успіхом і продемонструвала козломордія усьому світові підтерши задницю будапешстським,1994року, меморандумом про надання Україні гарантій по територіальній її цілісності,підписпантом якої була і вона сама!І Все, а ні Європа,а ні США,а ні Англія і не писнули,коли паРашія пішла війною на Україну,відтяпавши від неї досить значні території. Замість того,щоби взяти Россію за карк і поставити отоє гівно на місце держави-підписанти отієї угоди обмежились співчуттями і гучними горесними зітханнями на адресу України. А чому Україна не подала в гаагський суд позив проти США і Англії за невиконання взятих на себе забов"язань у Будапешті (до речі,то було при п"яні-порохові і актуальним є ще і дотепер). Розхвилювався,ну,добре потрібно трохи відпочити.А Палівець,хоча й дали йому 10 років за обісраний мухами портрет цісаря Австро-Угорщини Фердинанда Франца Йосифа,був таки првий: отії усі бОмаги-договірняки гівна для ********** не варті!
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21.07.2021 23:53 Ответить
Потік розглядають не лише як альтернативу українській трубі. Вже в 30х Європа планує відмову від вуглеводнів. Вже в найближчі 5 років Німеччина, Франція, Італія планують інвестувати до 100 млрд у "декарбонізацію". Зокрема, у створення інфраструктури для виробництва і транспортування водню, який буде надходити через розвинутий німецький хаб.
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21.07.2021 22:13 Ответить
Принять меры в понимании Германии это обеспокоиться
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21.07.2021 20:04 Ответить
Bullshit!
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21.07.2021 20:05 Ответить
Свежо предание,но верится с трудом.Опять фрицы нас кинут как в 2014-ом и 2008-ом.
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21.07.2021 20:05 Ответить
Чемберле и Деладье в 1938-м в Мюнхене уже "принесли мир целому поколению"! История ничему не учит, блд...
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21.07.2021 20:05 Ответить
Едва ли не самое известное и приписываемое Гегелю высказывание звучит следующим образом: «История никого не учит, но она проучивает за ее незнание». На самом деле это высказывание можно с таким же успехом приписать не только знаменитым историкам и философам, но и самым простым людям, так как оно отражает довольно широко распространенное явление. А у Георга Гегеля было сказано следующее: «Правителям, государственным людям и народам с важностью советуют извлекать поучения из опыта истории. Но опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее. В каждую эпоху оказываются такие особые обстоятельства, каждая эпоха является настолько индивидуальным состоянием, что в эту эпоху необходимо и возможно принимать лишь такие решения, которые вытекают из самого этого состояния. В сутолоке мировых событий не помогает общий принцип или воспоминание о сходных обстоятельствах, потому что бледное воспоминание прошлого не имеет никакой силы по сравнению с жизненностью и свободой настоящего. В этом отношении нет ничего более нелепого, как столь часто повторяемые ссылки на греческие и римские примеры в эпоху Французской революции»
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21.07.2021 20:56 Ответить
новый мюнхенский сговор - очень печально
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21.07.2021 20:06 Ответить
= "Если Россия будет использовать энергетику для давления на другие страны" =
А Россия когда-то прекращала это делать?
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21.07.2021 20:06 Ответить
когда на улице сильный мороз и на носу Рождественские семейные праздники...так не просто придумывать какие-то меры, если рашке вздумается чуть-чуть снизить количество прокачиваемого газ в трубе.....и вряд ли те меры помогут..ибо у рашки вентиль от тепла в европейских квартирах...и зачем кому-то в этот миг думать о Украине????
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21.07.2021 20:07 Ответить
Какие меры? За 7 лет насмотрелись болтовни и озабоченностей, немецкой и французской. ************* сцыкливые.
Вы зачем вообще СП-2 построили, чтобы в Украине продолжилась война с возможным перебросом в Европу? Бизнесмены херовы...
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21.07.2021 20:07 Ответить
будь ласка назвіть перелік цих мір
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21.07.2021 20:12 Ответить
1.Стурбованність
2.Глибока стурбованність.
3.Крайня стурбованність.
.......
n.Нэвгрэбэнно-азхєрітєльно крайнє глибока стурбованність.
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21.07.2021 20:47 Ответить
ще ата-та забув
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21.07.2021 21:00 Ответить
А до этого, что до сих пор агрессия, это не считается или как?
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21.07.2021 20:13 Ответить
На редкость брехливая эту су...Нудельман, я думаю, она в курсе, что РФия Севпоток-2 изначально строила, как давление на Украину. Ну да фиг с ней. Сделаем лицемерные рожи и скажем США спасибки.
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21.07.2021 20:13 Ответить
договрится как гитлер с сталіним... ***** історія не вчить нічому, керівники...
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21.07.2021 20:14 Ответить
а щас росия шо делает?
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21.07.2021 20:17 Ответить
Буде чергова "глубокая озабоченность ".....
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21.07.2021 20:17 Ответить
КТО НАМ ВИНОВАТ - ШО ВЫБИРАЕМ КЛОУНВ В ТАКОЕ ВРЕМЯ - ОПЯТЬ ПОТЕРАЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС -ЗЕБИЛЫ ВЫ ДОВОЛЬНЫ?
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21.07.2021 20:18 Ответить
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21.07.2021 20:20 Ответить
Договорились, что Германия примет меры, если Россия будет использовать энергетику для давления на другие страны, - Нуланд - Цензор.НЕТ 9459
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21.07.2021 20:18 Ответить
Будапештский меморандум 2.0
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21.07.2021 20:19 Ответить
ну а вообще то... если на Украину плевать тут живущим, то странно требовать от немцев чего-то другого...
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21.07.2021 20:20 Ответить
Американські видання - https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-20/u-s-germany-send-russia-warning-in-draft-nord-stream-2-accord Bloomberg і https://www.wsj.com/articles/u-s-german-deal-on-russian-natural-gas-pipeline-expected-soon-11626813466 The Wall Street Journal , - посилаючись на свої джерела, надали подробиці можливої угоди.
Чотири пункти
1) інвестиції в "зелену" енергетику України як компенсацію за втрачений прибуток;
2) зобов'язання Берліна натиснути на Москву, щоб та продовжила угоду з Україною на транзит газу терміном ще на 10 років;
3) можливість введення санкцій та інших обмежувальних заходів щодо Росії, якщо та буде використовувати енергоресурси як зброю проти України;
4) підтримка Німеччиною ініціативи "Триморʼя".

В публікаціях ряд серйозних розбіжностей.
Наприклад, Bloomberg, в розпорядження якого потрапила чернетка угоди, пише про інвестиції в "зелений" фонд (його завдання - допомога Україні в переході на поновлювані джерела енергії) в розмірі до $1 млрд.
Водночас WSJ наводить значно скромнішу суму: $50 млн в "зелені" технології, які інвестують США і Німеччина.
Не до кінця поки що зрозуміла ситуація з санкціями проти РФ.
Bloomberg: у разі, якщо Росія буде шантажувати Україну енергоресурсами, Берлін готовий обмежити їх експорт і підняти питання запровадження заходів "на рівні Європи".
WSJ: Німеччина відкинула пропозицію США передбачити в правилах експлуатації ПП-2 режим "вимикача" - призупинення поставок газу трубопроводом у разі агресії Кремля проти України, пообіцявши покарати в майбутньому енергосектор РФ.
США, у свою чергу, залишають за собою право також вводити санкції проти трубопроводу, якщо Росія піде шляхом енергетичного шантажу. Але до того часу Вашингтон обіцяє не перешкоджати введенню ПП-2 в експлуатацію.
Ніяких уточнень про характер і об'єкти передбачуваних санкцій не йдеться.
https://www.dsnews.ua/ukr/world/tumannoe-soglashenie-po-severnomu-potoku-2-k-chemu-gotovitsya-ukraine-21072021-431781
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21.07.2021 20:21 Ответить
Список мер:
1. Озабоченность
2. Обеспокоенность
3. Решительный протест
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21.07.2021 20:27 Ответить
Ну пачимуйто!? Он не полон! Есть еще Крайняя озабоченность и запрет на въезд в Пуэрто Рико,так как она зависимая от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 С ША территория и находится под управлением США,( не являясь их неотъемлемой частью, НУ КАК ДАМБАЗ,ПРИДНИСТОВЬЕ И ВСЯКИЕ ТАМ АПХАЗИИ)...полагаю это должно сдержать расею.
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21.07.2021 21:14 Ответить
Сименс тоже будет санкции вводить?
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21.07.2021 20:32 Ответить
За весь период независимости, каждый новый президент хуже предыдущего, весь период независимости только деградация страны, укрстат в помощь. За семь лет войны в стране и оккупации части территории РФ нация не смогла найти ни одного политика способного хотя бы просто обьеденить людей... Все остальное всего лишь следствие... Просто констатация. И от того что тут будет написано в ответ нияего не изменится.
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21.07.2021 20:32 Ответить
Дык где ж его сыщешь то? Вы вероно сказали - ДЕГРАДАЦИЯ...во всём. Согласен с каждым Вашим словом.
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21.07.2021 21:18 Ответить
Тем не менее не стоит все очернять. В Украине есть свободные выборы и сменяемость власти. Правда население и вправду политически инфантильно, и черт знает кого выбирает, это так.
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21.07.2021 21:26 Ответить
так и выбирать-то не из кого...
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22.07.2021 00:39 Ответить
Свежая новость - новинский-кацап - обанкротил ЧЕРНОМОРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНІЙ ЗАВОД, которому 130 лет, до этого его банкротили братья чуркины-кацапы, в 90-2000-х.! И это - стратегическое градообразующее предприятие! А кто ж их туда пустил- ? И таких примеров сотни на разных местах, за что не возьмись... Да такие же кацапы на местах во власти! все время МЫ были под оккупацией скрытой, по решающим местам еще с совка поставленны свои кацапские люди или продажные! Конечно - будет деградация! Со времен сталина такая стратегия использовалась совком за границей, и , будучи этой стратегии авторами - они и предупредили такие действия у себя внутри - назвав это борьбой с ВРАГАМИ НАРОДА!!! Они все преотлично просчитали, и обезопасить власть компартии внутри тогда и как максимально вредить соседям и противникам, и все это до сих пор работает!
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21.07.2021 23:09 Ответить
Та собственно гансы и строили севпоток для того шо если вовану вздумается наехать на Украину то газ к ним всё равно бесперебойно поступать будет.
Подстраховочка так сказать.
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21.07.2021 20:35 Ответить
Фиражаем асабоченость и претлагаем патписать формулу Штандартенфюрера.
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21.07.2021 20:37 Ответить
Даже будепештский меморандум был не столь очевидной шляпой. Потом "неизвестные" диверсанты взорвут трубу, немцы разведут руками, и скажут, что "доказательств причастности РФ - нет"
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21.07.2021 20:53 Ответить
головне щоб не вибухнула міна 40-х років в Балтійському морі ...
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21.07.2021 21:05 Ответить
Konecno zdal bolsego,no xot tak predupredili benzokolnku sto sluce santaza iUkraini ili drugix stran ix energonositelej otkazetsia ES ,jest i bez nix ot kogo zakupat
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21.07.2021 20:59 Ответить
Не, ну правда...смешно! А вот можно ли увидеть йуХ, КОТОРЫЙ ОНИ ВСЕ ВМЕСТЕ ПОЛОЖАТ на эти договоренности? Ну само собой виновата будет Украина!!!!!
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21.07.2021 21:06 Ответить
Німеччина буде просити ЄС застосувати санкції проти Росії, якщо та не буде виконувати гарантійні зобов*язання стосовно України. Фрау зовсім втратила розум чи тільки притворяється.
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21.07.2021 21:12 Ответить
Тітонька домовилася з сусідським, дурним бультер'єром, що він нікого не буде кусати...
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21.07.2021 21:27 Ответить
Примет меры: построит Северный поток 3
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21.07.2021 21:30 Ответить
эт чебурашки здорово придумали! сперва голову сунуть в петлю, а потом будут "меры принимать" ну-ну...
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22.07.2021 00:35 Ответить
Я бы сказал не "если", а "когда".
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22.07.2021 03:18 Ответить
 
 