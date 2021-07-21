Договорились, что Германия примет меры, если Россия будет использовать энергетику для давления на другие страны, - Нуланд

Соглашение, подготовленное США и ФРГ, предусматривает, что германская сторона будет готова к активным действиям, если РФ станет использовать поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны либо начнет предпринимать агрессивные действия против Украины.

Об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ФРГ обязалась принимать меры на национальном уровне, а также добиваться мер на уровне ЕС, в том числе санкций, если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия или предпринимать агрессивные действия против Украины", - сказала заместитель госсекретаря на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

По словам Нуланд, такие ответные меры будут нацелены на то, чтобы "ограничить российский экспорт энергоносителей в Европу".

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Нуланд на слушаниях в среду информировала, что американская сторона обнародует договоренности, достигнутые с Германией по теме "Северного потока 2", позднее в течение дня.