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Нидерланды в четверг откроют границы для граждан Украины

Нидерланды в четверг откроют границы для граждан Украины

Королевство Нидерланды открывает с 22 июля въезд в страну для граждан Украины без ограничений и без сертификатов COVID-вакцинации.

Об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Нидерланды открываются для украинцев с 9:00 22 июля согласно рекомендации Совета ЕС. Полноценный безвиз, как в старые добрые времена. Страна за страной восстанавливаем свободу путешествий этим летом", - написал Кулеба.

Подробные условия въезда доступны на сайте МИД.

Читайте: Словакия открыла въезд для украинцев

Автор: 

Нидерланды (1602) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
Нидерланды, Нидерланды,
Амстердам ты, Амстердам мой...
В Роттердаме и Гааге
Многое разрешено!
Легалайз марихуаны,
Гомосеки и путаны...
Жизнь прекрасна
В Нидерландах!!!
А в Воронеже - говно!!!!
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21.07.2021 20:30 Ответить
+2
Я бы на месте Порошенко закрыл бы границы ЕС навечно для 73 стада баранов...
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21.07.2021 20:51 Ответить
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Нидерланды, Нидерланды,
Амстердам ты, Амстердам мой...
В Роттердаме и Гааге
Многое разрешено!
Легалайз марихуаны,
Гомосеки и путаны...
Жизнь прекрасна
В Нидерландах!!!
А в Воронеже - говно!!!!
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21.07.2021 20:30 Ответить
В первую очередь для украинских путан и открыли. Это ТАМ хорошо, но в Украине так не станет никогда, поэтому какая разница украинцам как ТАМ и как в Воронеже? Бред какой-то. А в Париже ещё лучше, так что, перед французами преклоняться?
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21.07.2021 20:43 Ответить
К сожалению или к счастью я не в курсе где лучше путанам, у меня опыта для сравнения не было... это всего лишь песенка из камеди, которая совершенно не призывает чему-то приклонятся...
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21.07.2021 20:48 Ответить
Олена, вы с таким знанием дела вещаете про путан в Нидерландах . Это наталкивает на определённые мысли
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21.07.2021 22:22 Ответить
Срочно понадобились работники поэтому и открывают.
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21.07.2021 20:41 Ответить
И Слава Богу! Люди хоть заработать смогут.
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21.07.2021 20:51 Ответить
Мавзолейных Хмырейцав не зовут,много голландцев погибло 17 июля 2014 года...,а Иски давят на Путлерское быдло миллиардным тиражом... Крысы позорные...
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21.07.2021 20:49 Ответить
Я бы на месте Порошенко закрыл бы границы ЕС навечно для 73 стада баранов...
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21.07.2021 20:51 Ответить
И в Польшу не пускать? Да у вас просто нет сердца!!!
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21.07.2021 22:26 Ответить
Ну да, когда 16 % его коронуют своим царем как кацапы своего когда то . Тогда он будет снова что то открывать и закрывать, а пока пусть сидит себе тихо чтобы не сесть громко
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21.07.2021 23:24 Ответить
Сейчас идет онлайн Стрим Марк Фейгин - Владимир Осечкин...,о Секретных тюрьмах на РАБссии...Убойный материал против Мавзолейных уродов...
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21.07.2021 20:58 Ответить
В НЛ неделю-полторы назад скаканула заболеваемость с 500-600 в день до 11 тыщ. Нидерландцы правда слегка засуетились.
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21.07.2021 22:25 Ответить
 
 