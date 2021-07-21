Нидерланды в четверг откроют границы для граждан Украины
Королевство Нидерланды открывает с 22 июля въезд в страну для граждан Украины без ограничений и без сертификатов COVID-вакцинации.
Об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Нидерланды открываются для украинцев с 9:00 22 июля согласно рекомендации Совета ЕС. Полноценный безвиз, как в старые добрые времена. Страна за страной восстанавливаем свободу путешествий этим летом", - написал Кулеба.
Подробные условия въезда доступны на сайте МИД.
Топ комментарии
+2 Дід Панас #485622
показать весь комментарий21.07.2021 20:30 Ответить Ссылка
+2 Senator S #201477
показать весь комментарий21.07.2021 20:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Амстердам ты, Амстердам мой...
В Роттердаме и Гааге
Многое разрешено!
Легалайз марихуаны,
Гомосеки и путаны...
Жизнь прекрасна
В Нидерландах!!!
А в Воронеже - говно!!!!