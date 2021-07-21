Нидерланды в четверг откроют границы для граждан Украины

Королевство Нидерланды открывает с 22 июля въезд в страну для граждан Украины без ограничений и без сертификатов COVID-вакцинации.

Об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Нидерланды открываются для украинцев с 9:00 22 июля согласно рекомендации Совета ЕС. Полноценный безвиз, как в старые добрые времена. Страна за страной восстанавливаем свободу путешествий этим летом", - написал Кулеба.

Подробные условия въезда доступны на сайте МИД.

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