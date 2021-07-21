Нідерланди в четвер відкриють кордони для громадян України
Королівство Нідерланди відкриває з 22 липня в'їзд в країну для громадян України без обмежень і без сертифікатів COVID-вакцинації.
Про це повідомив у Твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Нідерланди відкриваються для українців з 9:00 22 липня згідно з рекомендацією Ради ЄС. Повноцінний безвіз, як у старі добрі часи. Країна за країною відновлюємо свободу подорожей цього літа", - написав Кулеба.
Детальні умови в'їзду доступні на сайті МЗС.
Топ коментарі
+2 Дід Панас #485622
показати весь коментар21.07.2021 20:30 Відповісти Посилання
+2 Senator S #201477
показати весь коментар21.07.2021 20:51 Відповісти Посилання
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