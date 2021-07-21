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Нідерланди в четвер відкриють кордони для громадян України

Нідерланди в четвер відкриють кордони для громадян України

Королівство Нідерланди відкриває з 22 липня в'їзд в країну для громадян України без обмежень і без сертифікатів COVID-вакцинації.

Про це повідомив у Твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Нідерланди відкриваються для українців з 9:00 22 липня згідно з рекомендацією Ради ЄС. Повноцінний безвіз, як у старі добрі часи. Країна за країною відновлюємо свободу подорожей цього літа", - написав Кулеба.

Детальні умови в'їзду доступні на сайті МЗС.

Також читайте: Словаччина відкрила в'їзд для українців

Автор: 

Нідерланди (1588) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
Нидерланды, Нидерланды,
Амстердам ты, Амстердам мой...
В Роттердаме и Гааге
Многое разрешено!
Легалайз марихуаны,
Гомосеки и путаны...
Жизнь прекрасна
В Нидерландах!!!
А в Воронеже - говно!!!!
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21.07.2021 20:30 Відповісти
+2
Я бы на месте Порошенко закрыл бы границы ЕС навечно для 73 стада баранов...
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21.07.2021 20:51 Відповісти
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Нидерланды, Нидерланды,
Амстердам ты, Амстердам мой...
В Роттердаме и Гааге
Многое разрешено!
Легалайз марихуаны,
Гомосеки и путаны...
Жизнь прекрасна
В Нидерландах!!!
А в Воронеже - говно!!!!
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21.07.2021 20:30 Відповісти
В первую очередь для украинских путан и открыли. Это ТАМ хорошо, но в Украине так не станет никогда, поэтому какая разница украинцам как ТАМ и как в Воронеже? Бред какой-то. А в Париже ещё лучше, так что, перед французами преклоняться?
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21.07.2021 20:43 Відповісти
К сожалению или к счастью я не в курсе где лучше путанам, у меня опыта для сравнения не было... это всего лишь песенка из камеди, которая совершенно не призывает чему-то приклонятся...
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21.07.2021 20:48 Відповісти
Олена, вы с таким знанием дела вещаете про путан в Нидерландах . Это наталкивает на определённые мысли
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21.07.2021 22:22 Відповісти
Срочно понадобились работники поэтому и открывают.
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21.07.2021 20:41 Відповісти
И Слава Богу! Люди хоть заработать смогут.
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21.07.2021 20:51 Відповісти
Мавзолейных Хмырейцав не зовут,много голландцев погибло 17 июля 2014 года...,а Иски давят на Путлерское быдло миллиардным тиражом... Крысы позорные...
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21.07.2021 20:49 Відповісти
Я бы на месте Порошенко закрыл бы границы ЕС навечно для 73 стада баранов...
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21.07.2021 20:51 Відповісти
И в Польшу не пускать? Да у вас просто нет сердца!!!
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21.07.2021 22:26 Відповісти
Ну да, когда 16 % его коронуют своим царем как кацапы своего когда то . Тогда он будет снова что то открывать и закрывать, а пока пусть сидит себе тихо чтобы не сесть громко
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21.07.2021 23:24 Відповісти
Сейчас идет онлайн Стрим Марк Фейгин - Владимир Осечкин...,о Секретных тюрьмах на РАБссии...Убойный материал против Мавзолейных уродов...
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21.07.2021 20:58 Відповісти
В НЛ неделю-полторы назад скаканула заболеваемость с 500-600 в день до 11 тыщ. Нидерландцы правда слегка засуетились.
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21.07.2021 22:25 Відповісти
 
 