Нідерланди в четвер відкриють кордони для громадян України

Королівство Нідерланди відкриває з 22 липня в'їзд в країну для громадян України без обмежень і без сертифікатів COVID-вакцинації.

Про це повідомив у Твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Нідерланди відкриваються для українців з 9:00 22 липня згідно з рекомендацією Ради ЄС. Повноцінний безвіз, як у старі добрі часи. Країна за країною відновлюємо свободу подорожей цього літа", - написав Кулеба.

Детальні умови в'їзду доступні на сайті МЗС.

Також читайте: Словаччина відкрила в'їзд для українців