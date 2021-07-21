В 2032 году Олимпиада пройдет в австралийском городе Брисбен

Летние Олимпийские игры 2032 года примет город Брисбен - столица австралийского штата Квинсленд. Такое решение принял 21 июля Международный олимпийский комитет, утвердив рекомендацию своего исполнительного комитета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Кандидатура Брисбена была единственной, вынесенной на голосование. Международный олимпийский комитет недавно изменил правила избрания столиц Олимпийских игр - члены исполкома выбирают один город из числа городов, подавших заявки. Таким образом, ушло в прошлое соперничество между городами-кандидатами вплоть до момента финального голосования.

Избрание Брисбена означает, что Австралия станет вторым после США государством, три разных города которого примут Олимпийские игры.

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Напомним, открытие Олимпиады в Токио, перенесенной на нынешний год с 2020-го из-за эпидемии коронавирусной инфекции, пройдет 23 июля. При этом в столице Японии из-за роста числа зараженных коронавирусом введено чрезвычайное положение, и Игры должны будут пройти без зрителей. Кроме того, зафиксирован ряд случаев заражения среди спортсменов. Чилийская спортсменка - член сборной страны по тхэквондо, а также нидерландский скейтбордист из-за положительных тестов на коронавирус уже заявили, что не смогут участвовать в Играх. Организаторы подвергаются критике за решение провести Олимпиаду в таких условиях.