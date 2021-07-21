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В 2032 году Олимпиада пройдет в австралийском городе Брисбен

В 2032 году Олимпиада пройдет в австралийском городе Брисбен

Летние Олимпийские игры 2032 года примет город Брисбен - столица австралийского штата Квинсленд. Такое решение принял 21 июля Международный олимпийский комитет, утвердив рекомендацию своего исполнительного комитета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Кандидатура Брисбена была единственной, вынесенной на голосование. Международный олимпийский комитет недавно изменил правила избрания столиц Олимпийских игр - члены исполкома выбирают один город из числа городов, подавших заявки. Таким образом, ушло в прошлое соперничество между городами-кандидатами вплоть до момента финального голосования.

Избрание Брисбена означает, что Австралия станет вторым после США государством, три разных города которого примут Олимпийские игры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соревнования на Олимпиаде в Токио уже стартовали: представители Украины начнут борьбу за награды 23 июля. Расписание Олимпийских игр

Напомним, открытие Олимпиады в Токио, перенесенной на нынешний год с 2020-го из-за эпидемии коронавирусной инфекции, пройдет 23 июля. При этом в столице Японии из-за роста числа зараженных коронавирусом введено чрезвычайное положение, и Игры должны будут пройти без зрителей. Кроме того, зафиксирован ряд случаев заражения среди спортсменов. Чилийская спортсменка - член сборной страны по тхэквондо, а также нидерландский скейтбордист из-за положительных тестов на коронавирус уже заявили, что не смогут участвовать в Играх. Организаторы подвергаются критике за решение провести Олимпиаду в таких условиях.

Автор: 

Австралия (438) Олимпиада (1136)


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Красивый город Брисбен конечно. Университетский. Престижный там университет. Много лет часто туда заходил пас-лайнер ЧМП, тб\х *Леонид Собинов* в круизах от Сиднея. Что на те годы 1974-79 удивляло экипаж. Там был славянский факультет, славистов филологов готовили. Так студентам выделяли практику языковую на лайнер с русским экипажем, были и специализации, украинский, польский языки. Много было студентов в круизах. И по два круиза подряд---для двоечников видно----плохо усвоили видно. Стёб в том что морякам загранплаванья запрещали общение с иностранцами. А на пас-лайнерах есть ещё режим пас-помещений, куда экипажу запрещено ходить---кроме служб сервиса. Служба ресторана и пас-служба. Ну а студенты рвались тогда в места где экипаж, на нижние палубы. Помполит вынюхивал кто родиной торгует там! На реке стоит город, час идти к морвокзалу. Отлично на самодур с кормы сомики ловились, грамм по 800. Много парков великолепных, райские места, яхт и катеров даже на те годы та тысячи стояли на причалах и эллингах вдоль реки. Придурки упоротые комуняки намекали что всё это миллионеров. У студентов спрашивали---те ржали. Давно было дело---но правда.
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21.07.2021 22:06 Ответить
Борис, Вам бы книгу написать или колонку блогера завести... Одесса чувствуется...
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21.07.2021 22:31 Ответить
На те годы в параходстве работало в среднем только моряков загранплавнья 19-20 тыс чел. Плюс внутренние линии, каботаж, портофлот, береговая структура, рем-заводы, учебные заведения МинМорФлота итд. По сей день масса групп и клубов по экипажам пазных судов есть в сети. Морское братство. Яркие личности были, события, обслуживание пас-лайнерами Олимпиад, фестивалей, встреч на высоком уровне и прочая. Одесса здесь вне конкуренции! Но всё ушло---по закону времени. Здесь интересно тем кто тогда там работал.
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21.07.2021 22:52 Ответить
"Австралія стане другим після США державою" - вичитуйте переклади після ГуглТранслейт, лохи неосвічені...
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21.07.2021 22:46 Ответить
Австралия классная страна, люди хорошие вот только оружейное законодательство они просрали
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22.07.2021 00:29 Ответить
летние? а ничего что в Австралии в июне зима
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22.07.2021 00:27 Ответить
Поэтому там и Олимпиада проводится. Там по ихней зиме(южное полушарие) ну пусть средняя 20* +. А вот летом там капец, для соревнований , а вернее видов спорта некоторых. Я там в верхних коментах чуть прописал про Брисбен. Так сов-пас-лайнеры так и работали тогда. По поздней осени уходили на Европу, на Средиземное море, работая от портов Генуя, Пирей, Барселона, Венеция или Саутгемптон---так и называлось---- с лета в лето. А потом частично поменяв экипаж допустим в Югославии опять уходили в южное полушарие или в кругосветки от Генуи с богатыми (65--85дней) Эта схема работает и сегодня. Но не для нас.
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22.07.2021 21:30 Ответить
Эх , как бы дожить бы до свадьбы - женитьбы ...(с)
это ж мне будет ....)))
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22.07.2021 12:57 Ответить
 
 