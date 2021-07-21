У 2032 році Олімпіада відбудеться в австралійському місті Брісбен

Літні Олімпійські ігри 2032 року прийматиме місто Брісбен - столиця австралійського штату Квінсленд. Таке рішення ухвалив 21 липня Міжнародний олімпійський комітет, затвердивши рекомендацію свого виконавчого комітету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Кандидатура Брісбена була єдиною, винесеною на голосування. Міжнародний олімпійський комітет недавно змінив правила обрання столиць Олімпійських ігор - члени виконкому вибирають одне місто з числа міст, які подали заявки. Таким чином, пішло в минуле суперництво між містами-кандидатами аж до моменту фінального голосування.

Обрання Брісбена означає, що Австралія стане другим після США державою, три різні міста якого візьмуть Олімпійські ігри.

Нагадаємо, відкриття Олімпіади в Токіо, перенесеної на нинішній рік з 2020-го через епідемію коронавірусної інфекції, пройде 23 липня. При цьому в столиці Японії через зростання кількості заражених коронавірусом введено надзвичайний стан, і Ігри повинні будуть пройти без глядачів. Крім того, зафіксовано ряд випадків зараження серед спортсменів. Чилійська спортсменка - член збірної країни з тхеквондо, а також нідерландський скейтбордист через позитивні тести на коронавірус вже заявили, що не зможуть брати участь в Іграх. Організаторів критикують за рішення провести Олімпіаду в таких умовах.

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