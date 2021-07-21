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У 2032 році Олімпіада відбудеться в австралійському місті Брісбен

У 2032 році Олімпіада відбудеться в австралійському місті Брісбен

Літні Олімпійські ігри 2032 року прийматиме місто Брісбен - столиця австралійського штату Квінсленд. Таке рішення ухвалив 21 липня Міжнародний олімпійський комітет, затвердивши рекомендацію свого виконавчого комітету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Кандидатура Брісбена була єдиною, винесеною на голосування. Міжнародний олімпійський комітет недавно змінив правила обрання столиць Олімпійських ігор - члени виконкому вибирають одне місто з числа міст, які подали заявки. Таким чином, пішло в минуле суперництво між містами-кандидатами аж до моменту фінального голосування.

Обрання Брісбена означає, що Австралія стане другим після США державою, три різні міста якого візьмуть Олімпійські ігри.

Нагадаємо, відкриття Олімпіади в Токіо, перенесеної на нинішній рік з 2020-го через епідемію коронавірусної інфекції, пройде 23 липня. При цьому в столиці Японії через зростання кількості заражених коронавірусом введено надзвичайний стан, і Ігри повинні будуть пройти без глядачів. Крім того, зафіксовано ряд випадків зараження серед спортсменів. Чилійська спортсменка - член збірної країни з тхеквондо, а також нідерландський скейтбордист через позитивні тести на коронавірус вже заявили, що не зможуть брати участь в Іграх. Організаторів критикують за рішення провести Олімпіаду в таких умовах.

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Австралія (436) Олімпіада (687)


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Красивый город Брисбен конечно. Университетский. Престижный там университет. Много лет часто туда заходил пас-лайнер ЧМП, тб\х *Леонид Собинов* в круизах от Сиднея. Что на те годы 1974-79 удивляло экипаж. Там был славянский факультет, славистов филологов готовили. Так студентам выделяли практику языковую на лайнер с русским экипажем, были и специализации, украинский, польский языки. Много было студентов в круизах. И по два круиза подряд---для двоечников видно----плохо усвоили видно. Стёб в том что морякам загранплаванья запрещали общение с иностранцами. А на пас-лайнерах есть ещё режим пас-помещений, куда экипажу запрещено ходить---кроме служб сервиса. Служба ресторана и пас-служба. Ну а студенты рвались тогда в места где экипаж, на нижние палубы. Помполит вынюхивал кто родиной торгует там! На реке стоит город, час идти к морвокзалу. Отлично на самодур с кормы сомики ловились, грамм по 800. Много парков великолепных, райские места, яхт и катеров даже на те годы та тысячи стояли на причалах и эллингах вдоль реки. Придурки упоротые комуняки намекали что всё это миллионеров. У студентов спрашивали---те ржали. Давно было дело---но правда.
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21.07.2021 22:06 Відповісти
Борис, Вам бы книгу написать или колонку блогера завести... Одесса чувствуется...
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21.07.2021 22:31 Відповісти
На те годы в параходстве работало в среднем только моряков загранплавнья 19-20 тыс чел. Плюс внутренние линии, каботаж, портофлот, береговая структура, рем-заводы, учебные заведения МинМорФлота итд. По сей день масса групп и клубов по экипажам пазных судов есть в сети. Морское братство. Яркие личности были, события, обслуживание пас-лайнерами Олимпиад, фестивалей, встреч на высоком уровне и прочая. Одесса здесь вне конкуренции! Но всё ушло---по закону времени. Здесь интересно тем кто тогда там работал.
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21.07.2021 22:52 Відповісти
"Австралія стане другим після США державою" - вичитуйте переклади після ГуглТранслейт, лохи неосвічені...
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21.07.2021 22:46 Відповісти
Австралия классная страна, люди хорошие вот только оружейное законодательство они просрали
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22.07.2021 00:29 Відповісти
летние? а ничего что в Австралии в июне зима
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22.07.2021 00:27 Відповісти
Поэтому там и Олимпиада проводится. Там по ихней зиме(южное полушарие) ну пусть средняя 20* +. А вот летом там капец, для соревнований , а вернее видов спорта некоторых. Я там в верхних коментах чуть прописал про Брисбен. Так сов-пас-лайнеры так и работали тогда. По поздней осени уходили на Европу, на Средиземное море, работая от портов Генуя, Пирей, Барселона, Венеция или Саутгемптон---так и называлось---- с лета в лето. А потом частично поменяв экипаж допустим в Югославии опять уходили в южное полушарие или в кругосветки от Генуи с богатыми (65--85дней) Эта схема работает и сегодня. Но не для нас.
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22.07.2021 21:30 Відповісти
Эх , как бы дожить бы до свадьбы - женитьбы ...(с)
это ж мне будет ....)))
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22.07.2021 12:57 Відповісти
 
 