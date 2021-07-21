В Украине разрешили предоставлять электронную гарантию на товар, - ОП
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 7 Закона Украины "О защите прав потребителей" относительно гарантийных обязательств в электронном виде" № 1603-IX.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП, Верховная Рада приняла документ 1 июля.
"Законом вводится возможность получения потребителем эксплуатационных документов и гарантийных обязательств в электронном виде на официальном сайте производителя. Речь идет о паспорте или любом другом документе на технически сложные бытовые товары, который прилагается к ним.
Принятие закона актуально, поскольку сегодня потребители покупают все больше товаров через интернет-магазины, и многие компании предлагают регистрацию в личных кабинетах с целью эффективной коммуникации с ними и предоставления доступа к эксплуатационным документам.
Таким образом осуществляется диджитализация бизнес-процессов и улучшение сервиса, предоставляемого потребителю при гарантийном обслуживании товаров. Имплементация положений закона также упрощает условия ведения бизнеса.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования", - говорится в сообщении.
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