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В Україні дозволили надавати електронну гарантію на товар, - ОП

В Україні дозволили надавати електронну гарантію на товар, - ОП

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про захист прав споживачів" щодо гарантійних зобов'язань в електронному вигляді" № 1603-IX.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП, Верховна Рада ухвалила документ 1 липня.

"Законом запроваджується можливість отримання споживачем експлуатаційних документів та гарантійних зобов’язань в електронному вигляді на офіційному веб-сайті виробника. Йдеться про паспорт або будь-який інший документ на технічно складні побутові товари, який додається до них.

Ухвалення закону актуальне, оскільки сьогодні споживачі купують усе більше товарів через інтернет-магазини, і багато компаній пропонують реєстрацію в особистих кабінетах з метою ефективної комунікації з ними та надання доступу до експлуатаційних документів.

Таким чином здійснюється діджиталізація бізнес-процесів та покращення сервісу, що надається споживачу при гарантійному обслуговуванні товарів. Імплементація положень закону також спрощує умови ведення бізнесу.

Закон набирає чинності на наступний день після його опублікування", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

закон (2843) Зеленський Володимир (24358) гарантія (268)


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это как раз та гарантия, которой нельзя попу подтереть...
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21.07.2021 22:13 Відповісти
Как раз, это та самая гарантия. Именно этой "гарантией по учетной записи" и можна подтереться. Хотя, можно ишо в чат лиги сексуальных реформ пожаловаться.
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21.07.2021 23:03 Відповісти
 
 