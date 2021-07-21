В Україні дозволили надавати електронну гарантію на товар, - ОП
Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про захист прав споживачів" щодо гарантійних зобов'язань в електронному вигляді" № 1603-IX.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП, Верховна Рада ухвалила документ 1 липня.
"Законом запроваджується можливість отримання споживачем експлуатаційних документів та гарантійних зобов’язань в електронному вигляді на офіційному веб-сайті виробника. Йдеться про паспорт або будь-який інший документ на технічно складні побутові товари, який додається до них.
Ухвалення закону актуальне, оскільки сьогодні споживачі купують усе більше товарів через інтернет-магазини, і багато компаній пропонують реєстрацію в особистих кабінетах з метою ефективної комунікації з ними та надання доступу до експлуатаційних документів.
Таким чином здійснюється діджиталізація бізнес-процесів та покращення сервісу, що надається споживачу при гарантійному обслуговуванні товарів. Імплементація положень закону також спрощує умови ведення бізнесу.
Закон набирає чинності на наступний день після його опублікування", - йдеться в повідомленні.
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