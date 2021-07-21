Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины

Власти Германии обязались назначить спецпосланника, который будет курировать вопрос о продлении соглашения о транзите российского газа через территорию Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении США и ФРГ, опубликованном на сайте германского внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"США и ФРГ убеждены, что продолжение транзита газа через Украину после 2024 года - в интересах Украины и Европы. В связи с этим ФРГ обязуется использовать все возможные рычаги давления, чтобы способствовать продлению сроком до 10 лет договоренности о транзите газа через Украину", - говорится в документе.

В нем указывается, что Германия "в частности, назначит спецпосланника, чтобы помогать в переговорах по этой теме". Подобная работа, по мнению Берлина и Вашингтона, должна стартовать "как можно быстрее, и не позднее 1 сентября 2021 года".

"США обязуются в полной мере поддерживать подобные усилия", - говорится в документе.

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Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.