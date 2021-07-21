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Новости Газовая война
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Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины

Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины

Власти Германии обязались назначить спецпосланника, который будет курировать вопрос о продлении соглашения о транзите российского газа через территорию Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении США и ФРГ, опубликованном на сайте германского внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"США и ФРГ убеждены, что продолжение транзита газа через Украину после 2024 года - в интересах Украины и Европы. В связи с этим ФРГ обязуется использовать все возможные рычаги давления, чтобы способствовать продлению сроком до 10 лет договоренности о транзите газа через Украину", - говорится в документе.

В нем указывается, что Германия "в частности, назначит спецпосланника, чтобы помогать в переговорах по этой теме". Подобная работа, по мнению Берлина и Вашингтона, должна стартовать "как можно быстрее, и не позднее 1 сентября 2021 года".

"США обязуются в полной мере поддерживать подобные усилия", - говорится в документе.

Читайте: США и ФРГ договорились о "Северном потоке 2" и выступают за транзит газа через территорию Украины, - Маас

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Автор: 

Германия (7073) Северный поток (1458) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+5
,,Пустые хлопоты в казенном доме ,, От их посланников и озабоченностей никому не будет ни холодно , ни жарко .
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21.07.2021 23:30 Ответить
+4
Очередная филькина грамота без всякой конкретики. Мы за все хорошее (суверенитет Украины, прокачку газа через ее территорию) и против всего плохого (зеленых человечков, прекращение транзита). Если случится плохое, мы вынуждены будем выразить глубокую озабоченность, для этого назначаем спец. представителя.
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22.07.2021 00:09 Ответить
+2
Не его кинули . От него в данном случае ничего НЕ зависело . Если бы на его месте был кто то другой результат был бы тем же . Чем раньше это дойдет до большинства избирателей тем лучше
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21.07.2021 23:33 Ответить
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Зелю кинули как лоха!
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21.07.2021 23:26 Ответить
Не его кинули . От него в данном случае ничего НЕ зависело . Если бы на его месте был кто то другой результат был бы тем же . Чем раньше это дойдет до большинства избирателей тем лучше
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21.07.2021 23:33 Ответить
я часто читаю, что от него ничего не зависит. Нахер оно вообще надо?
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21.07.2021 23:40 Ответить
якраз багато чого залежало від нього. Але так як в нього нема часу мислити стратегічно, то маємо що маємо. В свій час я особисто не вірив, шо нам дадуть безвіз, але робота дипкорпусу зробила своє діло. А зе позвільняв адекватних дипломатів, залишились в основному лизоблюди і не компетентні. От і шо маємо. Як не як порошенко в цьому плані був набагато сильнішим гравцем.
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22.07.2021 00:02 Ответить
Кинули то не Зелю а нас, українців...

Бо всі ці "рішення", то є Феєрверки і художній свист...

Це їх "спільне рішення" щодо "Північного потоку-2" і перспективи його виконання нагадують мені скоріше аналог "Будапештського меморандуму" ніж будь які "гарантії Україні"...

-Особливо вражають в заяві наступні слова (які "беруть за душу", видушують "сльозу радості"і таке інше...), що:

-"Сполучені Штати заявляють про свою підтримку зусиль Німеччини і Франції щодо досягнення миру на сході України в межах нормандського формату. Німеччина активізує свої зусилля в межах нормандського формату, щоб забезпечити виконання Мінських угод

- "США і Німеччина погоджуються, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. У цьому контексті ФРН зобов'язується вплинути на РФ щодо продовження відповідної угоди, а також призначити для цієї мети спеціального представника."

Або як пише американський журнал Washington Examiner:

-"Російський лідер Володимир Путін переживав, що контури угоди між США і Німеччиною яка насувається для захисту інтересів України після завершення будівництва газопроводу «Північний потік - 2» будуть загрозливими. Але, як з'ясувалося, переживати було і нема про що - політичні важелі лишилися на стороні Путіна. І російський лідер, схоже, це знає"

-У публікації наголошується, що «Путін лише посміється над безглуздою угодою президента США Джо Байдена і канцлера ФРН Ангели Меркель ».

-«Проект, на який колишній президент Дональд Трамп і Конгрес наклали санкції, а президент Джо Байден, навпаки, схвалив, підірве економіку України і поставить в залежність енергетичну безпеку Європи. Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяли укласти угоду, щоб пом'якшити ці побоювання », - вважає автор Washington Examiner, вважаючи, що Путін знову всіх переграв.

-У статті також звертається увага на «незмінну повагу уряду Німеччини до Путіна і випрошуючу політику до Москви зі сторони адміністрації Байдена».

-«Іншими словами, обіцянка Байдена бути жорстким щодо Росії виглядає не дуже переконливою», - вказується в публікації.
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22.07.2021 09:42 Ответить
Отопление, скорее всего, ещё немного пару раз подорожает до 1 сентября.
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21.07.2021 23:27 Ответить
,,Пустые хлопоты в казенном доме ,, От их посланников и озабоченностей никому не будет ни холодно , ни жарко .
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21.07.2021 23:30 Ответить
ну какая же хрень пустая для тупней!...немцам хочется газом руцке в европе поторговать, им Украина эта, фиолетово, сами под зонтом нато укрылись , никого не замечают и бабки лишь рубят нехилые, меньше конкурентов, больше прибыли))....Украине бы подумать о новых источниках газовых, своих, ближневосточных и африканских, не мешало бы на перспективу..
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22.07.2021 00:00 Ответить
Навіть якщо така угода буде підписана - ніщо не завадить пу*лу просто в якийсь момент зупинити транзит від вигаданим приводом.
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22.07.2021 00:04 Ответить
новий будапештський меморандум будуть робити
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22.07.2021 00:04 Ответить
Очередная филькина грамота без всякой конкретики. Мы за все хорошее (суверенитет Украины, прокачку газа через ее территорию) и против всего плохого (зеленых человечков, прекращение транзита). Если случится плохое, мы вынуждены будем выразить глубокую озабоченность, для этого назначаем спец. представителя.
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22.07.2021 00:09 Ответить
Ну в общем так и есть . Все все поняли, НО зачем он тогда нужен если этот посланник станет как Неуловимый Джо ? Может честно сразу его поблагодарить и отправить домой -озабоченностями его коллег с 2014 года можно давно все украинские котельные отапливать вместо газа
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22.07.2021 00:21 Ответить
Транзита не будет а будет озабоченность и санкции,от которых летом не холодно а зимой не жарко.Просрали всё на дипломатическом уровне.Беззубая политика мальчиков-затейников!
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22.07.2021 00:16 Ответить
Пішли вони в жопу,отії спецпосланці.
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22.07.2021 00:28 Ответить
какой спектакль а зелох сопли жуёт
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22.07.2021 00:46 Ответить
А не послать бы этого посланника куда подальше , вместе с обеспокоенной германией и фрау риббентроп.
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22.07.2021 01:22 Ответить
В коментариях совсем нет оптимизма. Мне стало грустно от всего этого.
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22.07.2021 01:57 Ответить
Все це прогнозовано і очікувано....
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22.07.2021 06:00 Ответить
Попросите транзитфюрера, что бы нигде по маршруту не понаставили газовых камер, данке.
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22.07.2021 06:01 Ответить
 
 