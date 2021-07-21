Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины
Власти Германии обязались назначить спецпосланника, который будет курировать вопрос о продлении соглашения о транзите российского газа через территорию Украины.
Об этом говорится в совместном заявлении США и ФРГ, опубликованном на сайте германского внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"США и ФРГ убеждены, что продолжение транзита газа через Украину после 2024 года - в интересах Украины и Европы. В связи с этим ФРГ обязуется использовать все возможные рычаги давления, чтобы способствовать продлению сроком до 10 лет договоренности о транзите газа через Украину", - говорится в документе.
В нем указывается, что Германия "в частности, назначит спецпосланника, чтобы помогать в переговорах по этой теме". Подобная работа, по мнению Берлина и Вашингтона, должна стартовать "как можно быстрее, и не позднее 1 сентября 2021 года".
"США обязуются в полной мере поддерживать подобные усилия", - говорится в документе.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.
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Бо всі ці "рішення", то є Феєрверки і художній свист...
Це їх "спільне рішення" щодо "Північного потоку-2" і перспективи його виконання нагадують мені скоріше аналог "Будапештського меморандуму" ніж будь які "гарантії Україні"...
-Особливо вражають в заяві наступні слова (які "беруть за душу", видушують "сльозу радості"і таке інше...), що:
-"Сполучені Штати заявляють про свою підтримку зусиль Німеччини і Франції щодо досягнення миру на сході України в межах нормандського формату. Німеччина активізує свої зусилля в межах нормандського формату, щоб забезпечити виконання Мінських угод
- "США і Німеччина погоджуються, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. У цьому контексті ФРН зобов'язується вплинути на РФ щодо продовження відповідної угоди, а також призначити для цієї мети спеціального представника."
Або як пише американський журнал Washington Examiner:
-"Російський лідер Володимир Путін переживав, що контури угоди між США і Німеччиною яка насувається для захисту інтересів України після завершення будівництва газопроводу «Північний потік - 2» будуть загрозливими. Але, як з'ясувалося, переживати було і нема про що - політичні важелі лишилися на стороні Путіна. І російський лідер, схоже, це знає"
-У публікації наголошується, що «Путін лише посміється над безглуздою угодою президента США Джо Байдена і канцлера ФРН Ангели Меркель ».
-«Проект, на який колишній президент Дональд Трамп і Конгрес наклали санкції, а президент Джо Байден, навпаки, схвалив, підірве економіку України і поставить в залежність енергетичну безпеку Європи. Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяли укласти угоду, щоб пом'якшити ці побоювання », - вважає автор Washington Examiner, вважаючи, що Путін знову всіх переграв.
-У статті також звертається увага на «незмінну повагу уряду Німеччини до Путіна і випрошуючу політику до Москви зі сторони адміністрації Байдена».
-«Іншими словами, обіцянка Байдена бути жорстким щодо Росії виглядає не дуже переконливою», - вказується в публікації.